أفضل 10 من مطاعم ذبايح الرياض تستحق التجربة

يتميز المطبخ السعودي بلذة الطعم والأطباق الفريدة التي يقدمها مثل المندي والكبسة والمظبي، وقد اكتسبت شهرة واسعة على مستوى العالم والوطن العربي بصفة خاصة، وقد حرص الزائرون على تناول المأكولات الشعبية المحلية خلال رحلتهم إلى الرياض، كما أن العائلات السعودية تبحث دومًا عن أحسن مطاعم ذبايح الرياض لإقامة الحفلات والمناسبات أو لتناول الولائم المميزة خلال التجمعات العائلية أو خلال شهر رمضان، لذا فقد وفرنا لك قائمة بأفضل تلك المطاعم التي تبدع في تقديم وصفات المطبخ السعودي.

مطاعم ذبايح الرياض

تقدم المطاعم السعودية الكثير من الأصناف التقليدية على أيدي أمهر الطهاة، ومطاعم الذبايح تجهز أكلات للنفر وولائم للحفلات والعزومات والتجمعات العائلية وهي مطاعم ممتازة لطبخ الذبائح بالنكهات السعودية الأصلية، فإذا كان لديك مناسبة فيجب أن تطلع على قائمة أفضل مطاعم الذبايح الرياض، وهي كما يلي:

1. مطاعم ومطابخ السعيد

تعد مطاعم ومطابخ السعيد أحد أفضل وأقدم مطاعم ذبايح الرياض وقد حصلت على تقييمات عالية من الزائرين بفضل جودة المأكولات التي تقدمها فالطهاة لديهم يبدعون في تقديم الأكل الشعبي، كما أن المطعم مناسب للعائلات والأفراد حيث يمكنك أن تختار ما يناسبك من قائمة طعام متنوعة مثل برمة لحم وربع تيس محمر ولحم حنيذ للشخص وربع تيس حنيذ ولحم مندي للشخص وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار لديهم إلا أن مذاق الأكل يستحق كما يوفرون الكثير من الخدمات فمتاح لديهم طبخ المناسبات والولائم كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل لحد باب البيت.

معلومات عن مطاعم ومطابخ السعيد

العنوان: حي شارع الأنوار، بجوار مطعم قصر السدة أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

حي شارع الأنوار، بجوار مطعم قصر السدة أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966115075080+

2. شركة مطاعم الركن المكي

زيارة مطاعم الركن المكي قد تكون تجربة مميزة بالنسبة لك إذا كانت جولتك القادمة إلى الرياض وتود تجربة أفضل مطاعم ذبايح الرياض المتخصصة في تقديم ألذ وأطعم الذبايح ذات طعم وتتبيلة مخصوصة، كما أن الذبايح لديهم يتم اختيارها بعناية خاصة، ومن جراء ذلك فقد استطاعوا أن يكونوا أقدم وأشهر المطاعم المتخصصة بهذا النوع على مدى 25 عامًا وقاموا بافتتاح 4 فروع بالرياض، حيث يقع الفرع الرئيسي بحي الملك فهد أما الفرع الثاني فرع الصحافة طريق القصيم وأيضًا فرع المخرج حي القدس وفرع المؤنسية طريق الدمام.

معلومات عن مطاعم الركن المكي

العنوان: حي الصحافة، طريق الملك فهد، بالقرب من برج رافال أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

حي الصحافة، طريق الملك فهد، بالقرب من برج رافال أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114872277+

3. مطاعم ومطابخ الربوة

واحد من المطاعم المعروفة والتي تضم أفضل مطبخ ذبايح في الرياض وتحضير الحفلات وهم أهل خبرة طويلة في طهي وتقديم الأكلات الشعبية السعودية مشويات ولحوم، ويتميز المطعم بالنظافة والحرفية والتعامل في منتهى الجمال والاحترام.

معلومات عن مطاعم ومطابخ الربوة

العنوان: طريق صلاح الدين الأيوبي، الصفا، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

طريق صلاح الدين الأيوبي، الصفا، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 9668001240502+

4. مطاعم ومطابخ الهدوج

مطاعم ومطابخ الهدوج من أرقى وأفخم مطاعم ذبايح الرياض التي تقدم الأكلات الشعبية الرائعة واللذيذة مثل دجاج الهدوج، دجاج المميز، دجاج مظبي، كباب لحم، مشاوي مشكلة، وقد أبدع بشكل خاص في تقديم الدجاج الشواية، لذا فهو مدرج ضمن قائمة أفضل مطاعم مشاوي في الرياض .

معلومات عن مطاعم ومطابخ الهدوج

العنوان: شارع عنيزة، الروابي، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

شارع عنيزة، الروابي، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114939979+

5. ميز الرياض

من أجمل وأفضل مطاعم طبخ ذبايح في الرياض بطريقة لذيذة جدًا ومن أشهر أكلاته ربع تيس مع رز بيشاور، حاشي مضغوط، لحم مدفون، نفر لحم برمة، دجاج مضغوط، مشويات مشكلة، دجاج مندي، كما يضم المنيو بعض المقبلات مثل متبل، سلطات مشكلة، ورق عنب، إلى جانب بعض أصناف الحلويات مثل كنافة بالقشطة، وكنافة بالجبن، وحلا الدراق.

معلومات عن مطعم ميز الرياض

العنوان : طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

: طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114009444+

6. شيخ المندي

مطعم أكلات شعبية متنوعة يعد من أقدم المطاعم الشعبية وأفضل مطعم ذبايح في الرياض، حيث يقدم أكلات رائعة وأكثرها شهرة ولائم تيس مندي، وهرفي صغير، ومقلوبة، والطبخ الشعبي، وقد حصل المطعم على الكثير من التقييمات الإيجابية جعلته مدرج ضمن قائمة أحسن مطاعم الرياض .

معلومات عن مطعم شيخ المندي

العنوان: الأمير أحمد بن عبد العزيز، هجرة لبن، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

الأمير أحمد بن عبد العزيز، هجرة لبن، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114400566+

7. مطبخ حي المنصورة

إذا كنت تبحث عن أفضل مندي في الرياض بنكهات أصلية رائعة وبأسعار متوسطة وبنفس جودة أعلى المطاعم إليك مطبخ حي المنصورة، فبإمكانهم مساعدتك في عمل أكلات الولائم والعزومات مع الالتزام بالمواعيد ومتاح التوصيل لحد باب البيت، إلا أن الجلسات الداخلية ضيقة فهو يستحق أن يقوم ببعض التوسعات خاصةً وأنه من أفضل مطاعم ذبايح الرياض.

معلومات عن مطبخ حي المنصورة

العنوان: شارع الخليفة المأمون، الخالدية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

شارع الخليفة المأمون، الخالدية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114464324+

8. مطعم ومطبخ ركن الوليمة

مطعم ومطبخ ركن الوليمة من المطاعم المميزة التي تبدع في طهي أشهى المأكولات العربية والمحلية وبأسعار متوسطة ومناسبة للجميع، فهو مكان مناسب للعائلات والأفراد والاستمتاع خلالها بتناول أجمل الولائم وأشهرها تيس مندي ونفر لحم مندي ومضغوط حاشي ودجاج خضار ودجاج مندي، بالإضافة إلى بعض الأكلات العربية الشهيرة مثل ملوخية وبامية ومشكل خضار ومصقعة.

معلومات عن مطعم ومطبخ ركن الوليمة

العنوان: طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114856777+

9. مطبخ ولائم العفاري

يبدع مطبخ ولائم العفاري في طهي المأكولات الشعبية وقد أشاد الضيوف بجودة المأكولات لديهم وأبرزها اللحم المندي والمضبي والرز الحضرمي، كما أنه من أرقى مطاعم ذبايح الرياض التي تبهرك بمذاقها الرائع في جميع المناسبات.

معلومات عن مطبخ ولائم العفاري

العنوان: الاصمعي، الخالدية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

الاصمعي، الخالدية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114469357+

10. مطعم ومطبخ وليمة السلطان

مطعم أكلات شعبية سعودية ويمنية يقدم أشهى أنواع اللحوم الكبسة والمندي والمضبي والمشويات ويبدعون بشكل خاص في عمل الكبسة فهو يعد من أفضل مطاعم كبسة بالرياض ، كما أن هناك أقسام خاصة بالولائم والعزائم والحفلات حيث يوفر الذبائح النعيمي البلدي جذع كبير أو وسط، وهرفي بلدي كبير وصغير، وتيس مندي، بالإضافة إلى سفرة وليمة السلطان لأحلى العزومات، كما أن المطعم مناسب لتناول وجبات الإفطار أو الغذاء أو العشاء حيث يتوفر لديهم قائمة خاصة بالإفطار فاصوليا، فول، تونة، بيض سادة أو مقلي بالجبن، وساندوتشات كبدة، شكشوكة، إلى جانب قائمة خاصة بالحلويات مثل كنافة بالنوتيلا، وكنافة بالقشطة، وكريم كراميل، ومهلبية، والمشروبات الباردة والساخنة.

معلومات عن مطعم ومطبخ وليمة السلطان

العنوان: طريق الملك عبد العزيز، الدرعية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

طريق الملك عبد العزيز، الدرعية، الرياض أو اتبع خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. الهاتف: 966114841222+

في الختام فقد وضحنا لك قائمة أفضل مطاعم ذبايح الرياض التي تقدم الأكلات الشعبية المتخصصة في ذبح الذبايح بطريقة لذيذة جدًا والتي تتميز بالنظافة والخدمة الرائعة التي ننصحك بالتعامل معها بالأخص إذا كان لديكم عزومة.