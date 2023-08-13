أفضل 9 مطاعم كبسة بالرياض ننصحك بتجربتها مع العناوين

انتشرت مطاعم الكبسة بالرياض في وقتنا الحالي لدرجة أنه يوجد في كل شارع من شوارع الرياض مطعم خاص يبيع وجبة الكبسة السعودية وغيرها من الأصناف المتنوعة، فالكبسة من الوجبات الشهية والمشهورة في دول الخليج العربي، كما أنها الأكلة الشعبية الأساسية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يفضلها المواطنين السعوديين والمغتربين أيضًا، وتُطبخ الكبسة بطرق متعددة ومختلفة باستخدام الدجاج أو اللحم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل مطاعم كبسة بالرياض، كما أننا سوف نذكر المعلومات التي تخص كل مطعم مثل قائمة الطعام وطرق التواصل مع المطعم من أجل حجز طاولة أو طلب وجبات منزلية.

مطاعم كبسة بالرياض

من الأكلات الشعبية الأكثر شهرة في دول الخليج العربي كما ذكرنا وخاصةً السعودية هي الكبسة التي تتميز بمكوناتها الشهية المفيدة لصحة الفرد، ويتساءل الكثيرون عن أفضل مطعم كبسة بالرياض من أجل الذهاب إليه وقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة والاستمتاع بمذاق الكبسة اللذيذ، ولذلك سوف نذكر في السطور التالية أضمن وأفضل المطاعم الموجودة في الرياض والمتخصصة في تحضير الكبسة بأحسن الطرق.

1- مطعم الكبسة الحائلية للأكلات الشعبية

مطعم الكبسة الحائلية من أشهر مطاعم الرياض حيث أنه يُقدم أكلة من الأكلات التراثية القديمة في السعودية وهي الكبسة الحائلية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الشهي، وفي المطعم يتم تحضير الكبسة باستخدام أفضل المكونات والبهارات الأصلية ولذلك عندما تأكلها كأنك تأكلها في إحدى المنازل الموجودة في منطقة حائل وهذا يُشير إلى مذاق الكبسة الأصلي الذي لا يمكن لأي شخص مقاومته.

ويتميز المطعم بنظافته ونظامه الرائع، كما أن الديكورات الداخلية مميزة وراقية، ويتوفر فيه جلسات عربية سعودية للعائلات مجهزة على أعلى مستوى من أجل شعور جميع الأفراد بالاستمتاع والسعادة، كما أن جميع الأفراد العاملين في المطعم يمتازون بأخلاقهم العالية وطريقتهم الطيبة في استقبال الزبائن.

أما عن قائمة الطعام فإن الوجبة الرئيسية التي يقدمها المطعم هي وجبة الكبسة الحائلية سواء كانت بالدجاج أو اللحم وفقاً لرغبة العميل، كما أنه يوجد العديد من الأطباق الشعبية المتنوعة التي تتميز بمذاقها اللذيذ مثل الجريش الأحمر والقرصان والتمن والطواجن وغيرها من الأصناف الأخرى التي لا مثيل لها إضافةً إلى الكبيبة والسلطات الشعبية.

معلومات مطعم الكبسة الحائلية للأكلات الشعبية

عنوان المطعم : حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض.

رقم الهاتف : 966558034133+.

مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع بدايةً من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.



2- مطعم شواية الخليج

إذا كنت تود أن تأكل أفضل كبسة في الرياض فعليك أن تتعرف أولاً على أفضل مطاعم كبسة بالرياض وهو مطعم شواية الخليج وذلك وفقاً لأراء العملاء، ويمتلك المطعم عدة فروع في مدينة الرياض يصل عددها إلى ستة فروع، والجدير بالذكر أن إقبال الزبائن على جميع فروع المحل كبير، ولذلك أصبح واحداً من المطاعم الرائدة في تحضير أطباق الكبسة الشهية.

يُقدم المطعم قائمة طعام مختلفة تجعله من المطاعم المميزة التي يتردد إليها الكثير من الزبائن دائماً، ومن أشهر الأصناف الموجودة في القائمة الدجاج المشوي على الفحم والمسقعة وطواجن الملوخية والأرز البخاري وطواجن البامية باللحم بالإضافة إلى المقبلات والسلطات الشهية.

معلومات مطعم شواية الخليج

عنوان المطعم: شارع أم الحمام، أم الحمام الغربي، الرياض.

رقم الهاتف : 966920034443+.

مواعيد العمل : يستقبل المطعم الزبائن طوال أيام الأسبوع بدايةً من الساعة العاشرة والنصف مساءًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

3- مطعم كبسات عربي للأكلات الشعبية

لقد استطاع مطعم كبسات عربي للأكلات الشعبية أن يتصدر القائمة التي تضم أفضل مطاعم كبسة بالرياض في وقت قصير منذ افتتاحه وحتى الآن مُحافظًا على مكانته العالية، حيث أنه يُقدم ألذ كبسة بأسعار معقولة وبسيطة مقارنة بكمية الطعام، كما أنه مناسباً لطبقات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى أن المطعم يحرص على تقديم الوجبات وهي ما زالت محتفظة بدرجة حرارتها أي أنهم يقدمون الطعام للزبائن في وقت قصير وهو ساخن.

أما عن قائمة الطعام فإن المطعم يُقدم العديد من الوجبات والأكلات المختلفة التي تتميز بمذاقها اللذيذ، ومن أفضل الأطباق التي حازت على إعجاب الكثير من العملاء المضغوط وكبسة الحاشي وكبسة الدجاج المظبي والبشاور.

معلومات مطعم كبسات عربي للأكلات الشعبية

عنوان المطعم : 61 شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي، الملك فيصل، الرياض.

رقم الهاتف: 966112270022+.

مواعيد العمل: المطعم يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

4- مطعم الكبسة الحساوية

إذا كنت تبحث عن مطعم كبسة بالرياض يُقدم أكلات مميزة ومختلفة ننصحك بتجربة مطعم الكبسة الحساوية حيث أنه يُعد واحداً من أفضل مطاعم كبسة بالرياض يمكن الذهاب إليه في العطلات والإجازات الأسبوعية مع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بأجواء هادئة بالإضافة إلى تناول الأكلات الشهية ذات المذاق اللذيذ الرائع.

لقد صُمم هذا المطعم باحترافية فديكوره من الداخل يُعبر عن الرقي والفخامة، ويوجد في المكان جلسات هادئة ومريحة مناسبة للعوائل، ومن أهم ما يميز مطعم الكبسة الحساوية النظافة والنظام كما أن مستوى الخدمة ممتاز، يمكن للزبائن تناول الطعام في المكان كما أنه يوفر خدمة الطعام السفري بدون تلامس.

من أفضل وأشهر الأطباق التي يُقدمها المطعم والتي حازت على استحسان جميع العملاء الأرز البرياني والمشخول وكبسة الحاشي الحساوية والدقوس وكبسة العجوز الحساوية وكبسة الهامور وغيرها من الأكلات الشهية، ويهتم المطعم بأن تكون كمية الطعام المقدمة للزبائن مناسبة ومشبعة.

معلومات مطعم الكبسة الحساوية

عنوان المطعم: الأمير بندر بن عبد العزيز، النهضة، الخليج، الرياض.

رقم الهاتف : 966595017669+.

مواعيد العمل : يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع بدايةً من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

5- مطعم مضغوط نورة

يُعد مطعم مضغوط نورة أفضل محل كبسة في الرياض كما أنه متخصص في أكلات المضغوط التي تعتبر واحدة من الوجبات المفضلة عند السعوديين، كما أنه يُقدم الأكلات الشعبية التي تتميز بمذاقها العربي الأصيل، ومن أهم ما يميز هذا المطعم أن مستوى الخدمة فيه فوق الممتاز كما أن العاملين فيه يعاملون الزبائن باحترام شديد ويقدمون كافة الخدمات التي يحتاجها العملاء حتى يشعرون بالراحة والاستمتاع بالوقت وبالتالي يقومون بتكرار هذه التجربة مرة أخرى.

أما عن قائمة الطعام فيُقدم المطعم العديد من الأطباق والأصناف الشهية مثل مضغوط اللحم ومضغوط العقبة ومضغوط البر ومضغوط نورة والسليق إضافةً إلى نفر حاشي، ويوجد بالمطعم قسم خاص بالحلويات ويُقدم فيه كنافة بالنوتيلا والقشطة وغيرها من الحلويات اللذيذة.

معلومات مطعم مضغوط نورة

عنوان المطعم : شارع محمد البرقي، المونسية، الرياض.

رقم الهاتف: 966538025744+ .

966538025744+ مواعيد العمل: يستقبل المطعم الزبائن بدايةً من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

6- مطعم قدر كبسة

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع وتناول أشهى الأصناف مع عائلتك فننصحك بزيارة مطعم قدر كبسة فهو يعتبر أفضل مطعم عوائل بالرياض ، كما أنه يُقدم طرق مختلفة لتحضير وجبة الكبسة وذلك من خلال استخدام بعض التتبيلات والنكهات المتنوعة، ويتميز هذا المطعم بطريقة تسويته الممتازة للكبسة والتي تزيد من مذاقها الرائع، وهذا ما جعل مطعم قدر كبسة أشهر مطاعم كبسة بالرياض

تضم قائمة الطعام الخاصة بهذا المطعم مجموعة رائعة من الأطباق الرئيسية مثل الإيدامات ومنها ايدام البامية وإيدام الخضار المشكل والفراخ المحمرة بالفرن مع الأرز الأحمر، إضافةً إلى المقبلات المميزة مثل سلطة الزبادي والقرصان والشطة الحمراء، ويوجد بالمطعم قسم خاص للتحلية ويُقدم فيه الكريم كراميل في الفرن.

معلومات مطعم قدر كبسة

عنوان المطعم : شارع الطائف، ظفرة لبن، الرياض.

رقم الهاتف : 966502174739+.

مواعيد العمل: يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

7- مطعم مضغوط البيت

مطعم مضغوط البيت من أفضل مطاعم كبسة بالرياض والمعروف بتقديمه لأصناف متنوعة من الأكلات الشعبية اللذيذة الشهية ومنها المضغوط والمكموت، ويتميز بتصميمه الأنيق الراقي بالإضافة إلى نظافته، ولقد حاز هذا المطعم على إعجاب الكثير من العملاء وذلك لأنه يتمتع بدرجة عالية من الفخامة والجودة.

قائمة الطعام مليئة بأطباق شهية ومنها كبسة لحم الغنم ومقلوبة الدجاج ومضغوط دجاج العقبة والايدام وسليق اللحم والحاشي والجريش ومكموت الغنم، ومن أفضل التحلية التي يقدمها المطعم الكنافة بحشواتها المختلفة اللذيذة وحلوى الدراق.

معلومات مطعم مضغوط البيت

عنوان المطعم: طريق الأمير عبد الرحمن بن سعود، طويق، الرياض.

رقم الهاتف : 966505755451+.

مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

8- مطعم كبسة وزيادة

يُعد هذا المطعم أفضل مطعم كبسة لحم بالرياض حيث أنه يستخدم أجود المكونات واللحوم الطازجة في إعداد الكبسة، ولقد حاز على شعبية كبيرة فهو من أنجح المطاعم الموجودة في المملكة وذلك لأنه يوفر كافة الخدمات من أجل إرضاء الزبائن، ويتميز المكان بالنظافة والنظام، كما أنه يحتوي على فريق عمل ممتاز يستقبل الضيوف بالترحاب والاحترام، بالإضافة إلى تقديم الطعام بطريقة مميزة ورائعة، ويمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالمطعم بكل سهولة لحجز طاولة أو طلب وجبات منزلية عن طريق خدمة الطعام السفري.

قائمة الطعام تحتوي على مجموعة متميزة من الأطباق الرئيسية وهذا ما جعله من أفضل مطاعم الكبسة بالرياض، ومن أفضل الوجبات التي نالت استحسان الجميع كبسة اللحم والمحموس وبرياني الدجاج والمرقوق والجريش والمكرونة والمحبر النعيمي والأرز الشعبي اللذيذ بالإضافة إلى المقبلات والسلطات، ويتوفر في المطعم قسم خاص بالحلويات.

معلومات مطعم كبسة وزيادة

عنوان المطعم : طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض.

رقم الهاتف: 966114766662+ .

966114766662+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

9- مطعم الكندي للمندي

يُعد مطعم الكندي للمندي إحدى مطاعم ذبايح الرياض التي تستخدم الطرق التقليدية المعروفة في تحضير الأكلات الشعبية الأصيلة المتوارثة من التراث السعودي القديم، ومن أهم ما يميز هذا المطعم هو اختيار أفضل أنواع الذبائح لتحضير أشهى المأكولات، كما أن تصميمه الخارجي والداخلي رائع، ويتوفر فيه جلسات يغلب عليها الطابع العربي السعودي الذي يساعد الزبائن في الشعور بالاسترخاء.

أما عن قائمة الطعام الذي يقدمها المطعم فهو يستخدم أجود المكونات واللحوم الطازجة في إعداد ألذ الوجبات، ومن أفضل الأطباق التي تُقدم في المطعم المظبى والمضغوط والمندي، وأطباق السلطات والمقبلات الرائعة.

معلومات مطعم الكندي للمندي

عنوان المطعم: شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض.

رقم الهاتف: 966112331979+ .

966112331979+ مواعيد العمل: يعمل المطعم بشكل يومي بدايةً من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وفي نهاية مقالنا يمكننا القول أن جميع مطاعم كبسة بالرياض التي قمنا بذكرها مناسبة للخروجات العائلية وتجمعات الأصدقاء كما يمكن اصطحاب الأطفال إليها، ولكن كل ما عليك اختيار الوقت المناسب التي تذهب فيه بعيداً عن وقت ازدحام هذه المطاعم.