أفضل 10 مطاعم شامية في الرياض ننصح بها مع العناوين

تعد الرياض من أكبر مدن المملكة العربية السعودية، ويقام فيها العديد من المهرجانات الثقافية والترفيهية، فيقصدها السياح من شتى مدن العالم، ويرتادون مطاعمها المتنوعة، وهناك الكثير من مطاعم شامية في الرياض والتي تجذب الزوار لتجربة مذاق أفضل أنواع المأكولات السورية الشهيرة وبجودة عالية، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية فتابعوا معنا لتتعرفوا على مجموعة من أفضل المطاعم الشامية المتواجدة في مدينة الرياض.

أفضل مطاعم شامية في الرياض

تمتاز المطاعم الشامية بجودة طعامها ونظافته، وتنوع الأطباق وطعمها الشهي، وهذا ما جعل منها أحسن مطاعم الرياض ، لذا قمنا بجمع باقة من أفضل مطاعم شامية في الرياض لتستمتع بمميزاتها:

1. مطاعم قصر الركن الشامي

يعد من أفضل المطاعم الشامية في الرياض، حيث يمتاز بجلساته الداخلية الهادئة، وطاقم عمل ودود، وقائمة طعام متنوعة تشمل: الفلافل، شاورما، بيتزا بأنواعها، معجنات مختلفة، الفول بحبته الكبيرة، إلى جانب المقبلات المتنوعة وأنواع متعددة من المشروبات الباردة والساخنة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: 4691 الامام فيصل بن تركي بن عبدالله، ام سليم، الرياض 12744، للوصول إليه اضغط هنا .

4691 الامام فيصل بن تركي بن عبدالله، ام سليم، الرياض 12744، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966112871006+

966112871006+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه يومياً من السادسة صباحاً حتى الثانية صباحاً.

2. مطعم الشام الجديد

يعد من أشهر مطاعم سورية بالرياض ، حيث يمتاز بطعامه الشهي والمميز، وخدمته السريعة، وتنوع أطباقه حيث يحتوي على: الفول، وجبات متنوعة من الجبن، سندويتش بالخبز الصاج، مطبقات بأنواعها، بالإضافة للمشروبات الباردة والساخنة، ويتم تقديم الطعام بدون أي تلامس، ويحتوي على جلسات داخلية هادئة ومريحة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: 6131 طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض 12481، للوصول إليه اضغط هنا .

6131 طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض 12481، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966114504134+

966114504134+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 2 صباحًا.

3. مطعم أحلام الشام - شركة الراجحي الغذائية

يعد أرقى مطعم أكلات شامية بالرياض، ويتميز بهدوء جلساته الداخلية، ونظافة المكان، وأطباقه البدوية اللذيذة والمتنوعة التي تقدم بشكل بوفيه مفتوح يحتوي على أطباق تتميز بنكهة المذاق الشامي منها: الكبة بأنواعها، فريكة بالدجاج، محاشي مشكلة، بطاطا مع دجاج بالفرن، ملوخية، ورق عنب، بالإضافة لأطباق الخضار الطازجة كالتبولة، وتشكيلة من العصائر الشهية.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: عبدالله بن رواحة، As Sulaimaniyah Street، الرياض، للوصول إليه اضغط هنا .

عبدالله بن رواحة، As Sulaimaniyah Street، الرياض، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966114613337+

966114613337+ مواعيد العمل: يعمل يومياً من الخامسة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف صباحاً.

4. مطعم فخر الشامية

يعد من المطاعم الشامية في الرياض المتخصصة بوجبات الفطور، تتميز الوجبات بالجودة العالية، والكمية الوفيرة، والأسعار المناسبة، حيث يقدم تشكيلة أطباق متنوعة من أهمها: الفلافل، الحمص بالمكسرات واللحم، الفتة، متبل، وجبه مزرعة الفخر المناسبة للمهتمين بالبروتين، مع مجموعة من المشروبات، كما أنه مناسب جدًا للنباتيين.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: 8110 عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض 12985، للوصول إليه اضغط هنا .

8110 عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض 12985، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966530592607+

966530592607+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة 6:30 صباحًا إلى الساعة 11:30 مساءً، إلا يوم الجمعة من الساعة 6:30 صباحًا حتى 10:30 صباحًا، ومن 1 ظهرًا حتى 11:30 مساءً.

5. مطعم وديان الشامي للمشويات

مطعم بسيط يمتاز بجلساته الأرضية المريحة، وطعامه اللذيذ بأسعاره المنافسة بالنسبة للمطاعم الأخرى، ومن أهمها تشكيلة مشاوي متنوعة من اللحم والدجاج، وأنواع عديدة من المقبلات، بالإضافة للحمص، والشيش طاووق، والرز الشهي، وبسبب نظافته والاستقبال الممتاز فيه يصنّف على أنه أفضل مطعم شامي في الرياض.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: 3932 فاطمة الزهراء، 7793، الرياض 12837، للوصول إليه اضغط هنا .

3932 فاطمة الزهراء، 7793، الرياض 12837، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966553320426+

966553320426+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من 12 مساءً حتى 12:30 صباحًا إلا يومي الخميس والسبت فيغلق الساعة 12 صباحًا.

6. مطعم بوفيه أكلات شامية ( بإدارة أبو عامر)

أقدم وأفضل مطاعم شامية في الرياض، حيث يعتني بزواره ويسعى لتلبية كافة الطلبات بسرعة فائقة، وجودة عالية، ونظافة ملموسة، وهو مكان مثالي لمحبي وجبة الفطور الغنية بالبروتين والتي تضم: فول بحبته الكاملة، حمص، بليلة، فتة، وتشكيلة من المخللات مع صحن من الخضار الطازجة وبعض المشروبات الباردة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: الصمان، الصناعية القديمة، الرياض 12871، للوصول إليه اضغط هنا .

الصمان، الصناعية القديمة، الرياض 12871، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966506425090+

966506425090+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من 5:30 صباحًا حتى 10 مساءً، ماعدا يوم الجمعة فيغلق الساعة 2:30 مساءً.

7. مطعم طوشكا

إذا كنت تبحث عن مطعم يقدم أشهى السندويشات الشرقية في الرياض، فلا تفوت زيارة مطعم طوشكا، حيث يتميز هذا المطعم بتقديمه لسندويشات السجق والشيش واللحم والنخاعات واللسانات بنكهات متنوعة ومذاق رائع، يمكنك الاستمتاع بالجلسات الداخلية أو الخارجية التي يوفرها هذا المطعم، كما تتوفر خدمة التوصيل لمن يرغب في تناول السندويشات في منزله أو مكان عمله، وهذا ما جعل منه أفضل مطاعم شامية في الرياض.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: 3564 شارع الامير ممدوح بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض 12245، للوصول إليه اضغط هنا .

3564 شارع الامير ممدوح بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض 12245، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966540366845+

966540366845+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من 11:30 صباحًا حتى 1 صباحًا.

8. مطعم بيت الفطيرة الشامية

يتصدر مطعم بيت الفطيرة الشامية قائمة أفضل مطاعم شامية بالرياض من حيث النظافة العالية، وطاقم العمل الودود، والجلسات المريحة والأسعار المدروسة، كما أنه يضم تشكيلة واسعة من الأطباق الشامية وخاصة المعجنات والفطائر، علاوة على وجود المقبلات والمشروبات المختلفة، فهناك ستحظى بالشبع واللقمة الطيبة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: شارع الزبير بن العوام،، السلام، الرياض 14224، للوصول إليه اضغط هنا .

شارع الزبير بن العوام،، السلام، الرياض 14224، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966114967777+

966114967777+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من 6 صباحًا حتى 4 صباحًا.

يعمل يوميًا من 6 صباحًا حتى 4 صباحًا. الموقع الالكتروني: للحجز والاستعلام اضغط هنا .

9. مطعم مشويات ميدان الشام

يعتبر من المطاعم البسيطة التي تعتمد على الخدمة الذاتية، ويتميز بمساحته الواسعة وجلساته الداخلية والخارجية الهادئة، وهو أفضل مطعم عوائل بالرياض ، حيث يقدم أطباق من المشاوي الأوسطية المشوية على الفحم، بالإضافة للحمص والمتبل والفلافل، والكبدة المشوية، وصفيحة اللحم بالرمان، أسعار المطعم مقبولة وتعامل الموظفين ممتاز.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: شارع البحر الأحمر، الوادي، الرياض 13313، للوصول إليه اضغط هنا .

شارع البحر الأحمر، الوادي، الرياض 13313، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966112754448+

966112754448+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا.

يعمل يوميًا من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا. الموقع الالكتروني: للحجز والاستعلام اضغط هنا .

10. مطاعم صحاري الشام

إذا كنت ترغب بوجبة مشاوي متنوعة ولذيذة ضمن جو هادئ وديكور دمشقي عريق فما عليك إلا الاتجاه إلى مطاعم صحاري الشام، الذي حصد جائزة السوشال ميديا منذ فترة قصيرة، بسبب تنوع قائمة الطعام الخاصة به بدءًا من المشاوي بأشكالها إلى الحميس اللذيذ وانتهاءً بالسلطات والمقبلات بما فيها الحمص والمتبل، لذلك اعتبر أفضل المطاعم الشامية في الرياض.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم: اسواق الشرقي، شارع خالد بن الوليد، بجوار، الرياض 13213، للوصول إليه اضغط هنا .

اسواق الشرقي، شارع خالد بن الوليد، بجوار، الرياض 13213، للوصول إليه اضغط . رقم الهاتف: 966112265000+

966112265000+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 1 صباحًا.

يعمل يوميًا من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 1 صباحًا. الموقع الالكتروني: للحجز والاستعلام اضغط هنا .

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال حيث قمنا بجمع باقة من أفضل مطاعم شامية في الرياض، آملين أن نكون قد قدمنا المساعدة في اختيار المطعم المناسب لك ولعائلتك لتحظى بتجربة أفضل مذاق وأشهى الوجبات الشامية العريقة في أشهر مطاعم الرياض، نرجو أن تنال إعجابكم ورضاكم.