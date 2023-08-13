أفضل 8 من مطاعم غرف مغلقة بالرياض مع العناوين

قد يبحث البعض عن جودة الطعام الذي سيقدم لهم في أحد المطاعم دون الاهتمام بالبحث عن وجود مكان يتمتع بالخصوصية بل يبحثون عن أماكن مفتوحة أو جلسات وسط حديقة، ولكن هناك أيضًا الكثير من العوائل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يبحثون بالإضافة إلى جودة الطعام عن مطاعم غرف مغلقة بالرياض للتمتع بمزيد من الخصوصية أثناء تناول الطعام بعيدًا عن الجلسات المختلطة التي قد تبدو مزعجة وغير مريحة للبعض، ولاهتمام الكثيرين بهذا الموضوع سيكون موضوع مقال اليوم للتعرف على أفضل هذه المطاعم التي تمتاز بتوفير جلسات خاصة وكذلك تهتم بجودة الخدمات المقدمة بها وبالمذاق الخاص للأطباق، تابعوا معنا للتعرف عليهم بالتفصيل.

أفضل مطاعم غرف مغلقة بالرياض

هناك العديد من المطاعم المتواجدة في مدينة الرياض قد توفر جلسات خارجية في الهواء الطلق وأخرى داخلية خاصة لمن يبحث عن ذلك، واليوم في جولة مميزة سنأخذكم للتعرف على مطاعم غرف خاصة الرياض التي توفر لضيوفها جلسات داخلية مغلقة تتسم بالهدوء والخصوصية لتناول الطعام في حرية تامة والتمتع بهذه الأجواء أو الاستماع للموسيقى الهادئة التي تضفي على المكان جوًا خاصًا، وكذلك سنكون حريصين على أن تكون قائمة المطاعم التي سنقترحها عليكم اليوم هي بالفعل من المطاعم المميزة في الخدمة التي تقدمها بدايةً من الاستقبال الخاص بالزائرين ومرورًا بجودة الخدمات وكذلك المذاق المميز للطعام.

1. مطعم جلسة شواء

يُعد من أُولى المطاعم التي يتم ترشيحها للعائلات التي ترغب في الاستمتاع بجلسة تناول طعام في مطاعم غرف مغلقة بالرياض بعيدًا عن الازدحام الذي يوجد في بعض المطاعم الأخرى، فهو أحد أهم وأفضل مطعم عوائل بالرياض التي تتميز بتقديم تجربة شواء شرائح اللحوم الطازجة على الطاولة أمام الزائر ليتذوق وجبة شهية ومميزة، كما أن قائمة الطعام الخاصة بالمطعم تحتوي على عدد كبير ومتنوع من ألذ وأشهى الأطباق والتي نذكر منها شرائح الدجاج الفيلية اللذيذة، ورق العنب، دجاج مشوي بتتبيله خاصة، لحم مشوي مع الأرز، كفتة اللحم بالجبن، ومن الجدير بالذكر أن هذا المطعم حصل على تقييمات عالية من قِبل الزائرين نظرًا لجودة الخدمة المقدمة وبأسعار مناسبة في مقابل هذه الخدمة.

معلومات مطعم جلسة شواء

عنوان المطعم: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز- السليمانية- الرياض 1222، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز- السليمانية- الرياض 1222، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966557500886+.

2. مطعم الريف اللبناني

إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن مطاعم فيها غرف خاصة بالرياض فهذا المطعم يعتبر أحد الخيارات الجيدة للعائلات لتناول الطعام في غرف مغلقة ذات مساحات واسعة، هذا بالإضافة أيضًا للجلسات الخارجية الأخرى التي يوفرها لتلبية رغبات وأذواق جميع الزائرين، وعلى الرغم من ارتفاع السعر الخاص ببعض الأطباق إلا أنه يتميز بجودة الطعام المقدم مثل الشيش طاووق ذو النكهة الرائعة، أطباق كباب اللحم، التبولة، فتة الباذنجان، لازانيا، كبة مقلية، عرايس لحم، مشاوي مشكلة.

معلومات مطعم الريف اللبناني

عنوان المطعم: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز- العليا- الرياض 12241، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز- العليا- الرياض 12241، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966114162006+.

966114162006+. مواعيد العمل: يفتح المطعم يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى تمام الثانية من صباح اليوم التالي.

3. مطعم لوسين

على أنغام الموسيقى ووسط الإضاءة الخافتة وفي أجواء تتسم بالهدوء ستكون بالفعل تجربة رائعة وفريدة للاستمتاع بتذوق ألذ الوصفات داخل أفضل مطاعم الرياض التي تتميز بتنوع الأصناف لتنال رضا الجميع، والتي نذكر منها كبة لوسين الشهية، سبرنج رول، أطباق المشويات المشكلة، توشكا أرمينية، كباب الدجاج، شوربة بورش، هذا بالإضافة للكثير من الأصناف والمقبلات الأخرى التي يمكنك تجربتها في الغرف المغلقة التي يوفرها المطعم بشكل مبهر وجميل، وكذلك الجلسات الخارجية التي يفضلها البعض في واحد من أشهر مطاعم غرف مغلقة بالرياض.

معلومات مطعم لوسين

عنوان المطعم: الطريق الدائري الشمالي الفرعي- النخيل- الرياض 12385، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

الطريق الدائري الشمالي الفرعي- النخيل- الرياض 12385، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966920002690+.

966920002690+. مواعيد العمل: يبدأ المطعم في استقبال ضيوفه بشكل يومي في تمام الساعة 12 ظهرًا وحتى 1 صباح اليوم التالي.

4. مطعم فلزي اند لاونج

يعتبر هذا المطعم أيضًا أحد أفضل مطاعم غرف مغلقة بالرياض حصل على شهرة واسعة لحرص جميع العاملين به على تقديم أفضل خدمة للضيوف بدايةً من الاستقبال الحافل إلى التمتع بالخصوصية في أحد الغرف المغلقة لتناول وجبة غداء أو عشاء مميزة لا تُنسى من بين قائمة كبيرة من الطعام المتنوع مثل فيليه السالمون بالبطاطا والسبانخ، فوتشيني ألفريدو، بيتزا، سوشي، وغيرهم العديد من الأصناف الأخرى والمقبلات والمشروبات الساخنة والباردة التي يتميز بتقديمها المطعم وتلقى إقبالاً واستحسانًا من الجميع.

معلومات مطعم فلزي

عنوان المطعم: Exit 6, Abu Baker Al Sadiq, Al Rabee District, الرياض 13316، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

Exit 6, Abu Baker Al Sadiq, Al Rabee District, الرياض 13316، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966559596767‏+.

966559596767‏+. مواعيد العمل: يبدأ العمل في المطعم يوميًّا من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 1 صباحًا.

5. مطعم ملاس الكويت

يُعد من المطاعم الكويتية التي توجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويوفر لزائريه غرفًا خاصة مغلقة لمزيد من الخصوصية والحرية، كما أنه يعتبر أفضل مطعم غرف مغلقة بالرياض لإشادة جميع الزائرين له بالمذاق الخاص للطعام المقدم مثل مجبوس الدجاج، مجبوس اللحم، ورق عنب، أطباق الباستا، برياني الدجاج، شوربة الفطر، هذا بالإضافة للمشروبات المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق، كما يُشيد الجميع بتعاون جميع العاملين لتقديم جميع ما يحتاج إليه الزائر من خدمات.

معلومات مطعم ملاس الكويت

عنوان المطعم: الزخرف- التعاون- الرياض 12982، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

الزخرف- التعاون- الرياض 12982، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966531316444+.

966531316444+. مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحًا إلى 1 صباح اليوم التالي ماعدا يومي الخميس والجمعة يتم إغلاقه في تمام الساعة 2 صباحًا.

6. مطعم الشرفة بالرياض

أحد مطاعم جلسات مغلقة في الرياض التي تتميز بمساحتها الكبيرة وتواجد مكان مخصص للعب الأطفال الأمر الذي تهتم به الكثير من الأمهات لترك أطفالهن الصغار يلعبن في مكان آمن وممتع لهم، ومن أهم ما يتحدث عنه أيضًا جميع الزائرين ويجعلهم يُقبلون على تكرار زيارة هذا المطعم كأحد أشهر مطاعم غرف مغلقة بالرياض مرات كثيرة هو حسن الاستقبال من قِبل جميع العاملين، بالإضافة أيضاً للتميز في تقديم الأطباق بطريقة رائعة وبمذاق لا يقاوم، فيمكنكم تجربة العديد من الأصناف التي تفضلونها من بين قائمة كبيرة وممتلئة مثل ميكس جريل، سمك، لازانيا، عرايس، ايدام، مشويات.

معلومات مطعم الشرفة بالرياض

عنوان المطعم: 4676 طريق مكة المكرمة الفرعي- الملك عبد العزيز- الرياض 12411، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

4676 طريق مكة المكرمة الفرعي- الملك عبد العزيز- الرياض 12411، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966114455544+.

966114455544+. مواعيد العمل: يبدأ المطعم في استقبال الضيوف من الساعة 12 ظهرًا إلى 12.30 صباحًا ما عدا يومي الخميس والجمعة يمتد العمل للساعة 1 صباحًا.

7. مطاعم ومشاوي أطلال الرافدين

هو واحد من أفضل مطاعم العائلات في الرياض الذي يتمتع ضيوفه بالجلوس في غرف مغلقة لقضاء وقت خاص وممتع أثناء تناول وجبة شهية من اختيارهم من بين الأصناف الكثيرة التي يشتهر بها المطعم، ومن الجدير بالذكر أنه من المطاعم التي تشتهر بالمأكولات العراقية وغيرها من الأصناف المميزة الأخرى مثل ورق العنب، التبولة، المشويات، الكباب، الريش، الخبز المفرود، فإن تجربة هذا المطعم كأحد مطاعم جلسات مغلقة الرياض ستكون بالفعل فريدة ومميزة.

معلومات مطاعم ومشاوي أطلال الرافدين

عنوان المطعم: الشباب- حي العزيزية- الرياض 14514، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

الشباب- حي العزيزية- الرياض 14514، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966114153412+ .

966114153412+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه يوميًّا من الساعة 12.30 ظهرًا إلى 1 صباحًا.

8. مطعم افوكادو بالرياض

يمتاز المكان بديكوراته المبهرة وأضواء الشموع والورود التي تُزين الطاولات وتضفي جوًا من الهدوء الذي يبحث عنه الكثيرون في مطاعم مغلقة بالرياض للتمتع بتناول الطعام في هذه الأجواء وفي جلسات تتسم بالخصوصية، كما يمتاز المطعم بأسعاره المناسبة للجميع في مقابل ما يحصل عليه الزائرون من خدمة مميزة من جميع العاملين، وكذلك يُعد من المطاعم الفريدة في تقديم الأطباق المتنوعة بجودة عالية ومذاق خاص مثل الدجاج الأندلسي، الفوتشيني، الحريرة.

معلومات مطعم افوكادو بالرياض

عنوان المطعم: طريق الملك عبد الله الفرعي- الورود- الرياض 12254، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق الملك عبد الله الفرعي- الورود- الرياض 12254، ويمكن معرفة موقعه على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف : 966558812356+.

: 966558812356+. مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 3.30 مساءً إلى الساعة 12 صباحًا.

في ختام جولتنا نتمنى أن نكون قد وُفقنا في تقديم عرض مميز لأهم وأفضل مطاعم غرف مغلقة بالرياض مع توضيح التفاصيل والمعلومات كافة التي تتعلق بكل منهم من رقم الهاتف لسهولة التواصل، ومواعيد العمل اليومية الخاصة بكل مطعم، وكذلك توضيح العنوان بالتفصيل، كما قمنا أيضًا بعرض بعض الأطباق التي تحتوي عليها قائمة الطعام وأهم ما يميز كل مطعم، وفي النهاية ننصحك عزيزي القارئ الاحتفاظ بهذه القائمة لاختيار ما يناسبك منها.