أفضل 10 مطاعم لبنانية في الرياض ننصحك بها مع العناوين

تنعم مدينة الرياض بوجود مجموعة فريدة من نوعها من أفضل مطاعم لبنانية في الرياض ذات الطابع المختلف الذي يتناسب مع مختلف الأذواق والفئات المجتمعية من زوار تلك المطاعم، حيث احتلت المطاعم اللبنانية مكانة رفيعة بين مثيلاتها من المطاعم الأخرى التي تناسب مختلف الأجناس لتنوع أطباقها ومذاق الأطعمة المقدمة من خلالها بالشكل الذي جعلها الاختيار الأفضل على الدوام للكثير من الأشخاص، ناهيك عن النظافة والنظام الذي يبحث عنه الكثير بشكل دائم والأطعمة والخضروات الطازجة التي تقدم للزوار والأداء المهني لطاقم الطباخين في تلك المطاعم المميزة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على أشهر تلك المطاعم.

أفضل مطاعم لبنانية في الرياض

هناك العديد من مطاعم لبنانية في الرياض يسعد بزيارتها الكثير من الأشخاص ممن يفضلون المذاق الشهي والروعة في التقديم والعمل بإتقان في صنع الأطباق المفضلة لدى البعض من عشاق المطبخ اللبناني، فقد حرصنا على البحث عن أفضل المطاعم اللبنانية في الرياض لنستعرضها معًا ونتعرف على أشهر المأكولات التي تقدمها وأماكن وجودها بالإضافة إلى معرفة مواعيد عمل كل منها ورقم الهاتف الخاص بها، كما يلي:

1- مطعم كرم بيروت

تميز مطعم كرم بيروت بالتنوع الفريد في الأطباق وتقديمها بشكل متطور وحديث بعيدًا عن التقليدية التي اعتاد عليها الكثير، حيث الأطباق العربية واللبنانية الأصيلة من المشويات والمحاشي وأطباق البطاطس الحارة اللذيذة المفضلة لدى قطاع كبير من زوار المطعم، والتبولة اللبنانية والعديد من الأصناف الأخرى التي ساعدت بشكل كبير على جذب الزوار بأعداد هائلة للمطعم بشكل يومي، وسط زحام من الخدمات المتميزة التي يقدمها فريق العمل في المطعم والحرص على إرضاء الجميع، لذا حاز كرم بيروت على لقب أفضل مطعم لبناني في الرياض يمكنه تلبية رغبات زواره باحتراف سواء في القسم الأول الذي تم تخصيصه للعائلات أو القسم الثاني المخصص للأفراد، بالإضافة إلى توفير خدمة التوصيل الخارجي.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: مبنى الماس بلازا ، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، السليمانية، التحلية؛ ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

مبنى الماس بلازا طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، السليمانية، التحلية؛ ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114161717+

966114161717+ مواعيد العمل: المطعم يعمل يوميًا طوال أيام الأسبوع من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، فيما عدا يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل للساعة 1 بعد منتصف الليل.

2- مطعم برج الحمام

برج الحمام حاز على شهرة كبيرة بين مطاعم لبنانية في الرياض، فقد قيمه زواره على مدار سنوات بأنه أحسن مطعم في الرياض لما يقدم من مأكولات لبنانية شهية بمذاق مميز جدًا لدى الكثير من عشاق المطابخ العربية وعلى رأسها المطبخ اللبناني، فقد تميز دون غيره في الكبة اللبنانية المشوية على الفحم، وكباب الدجاج والشيش طاووق، بالإضافة إلى ألذ المقبلات الشهيرة في لبنان مثل التبولة والحمص اللبناني وغيرها، ما جعله وجهة عدد كبير من الأفراد من مختلف الأجناس، وسط ديكورات فخمة تخطف الأنظار ومعاملة حسنة من فريق العمل المضياف.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع التخصصي، المؤتمرات، شرق مستشفى الملك فيصل، للوصول إليه عبر خرا ئط جوجل اضغط هنا .

شارع التخصصي، المؤتمرات، شرق مستشفى الملك فيصل، للوصول إليه عبر خرا رقم الهاتف: 966920008460+

966920008460+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً، فيما عدا يومي الجمعة والسبت حيث يستمر العمل حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

3- مطعم الريف اللبناني

الريف اللبناني من المطاعم القديمة في الرياض، الذي اشتهر بين أمثاله من المطاعم اللبنانية بتقديم أفضل الخدمات وأرقى المميزات وسط قائمة زاخرة بمختلف أنواع الطعام اللبناني الشهير الذي يسعى للحصول عليه فئة كبيرة جدًا من زوار المطعم لروعة الذوق وجمال الطعم غير المسبوق، حيث يقدم المطعم طبق ورق العنب المميز والتبولة بجانب المشويات والبطاطا والكثير من الأطباق المتنوعة التي لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المطعم، والعديد من أطباق الحلوى اللبنانية المعدة بطريقة فريدة من نوعها تناسب هواة الفخامة وأصحاب الذوق الرفيع.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، وللوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، وللوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114162006+

966114162006+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، فيما عدا يومي الجمعة والسبت يبدأ العمل الساعة 4:30 عصرًا وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

4- مطعم بعلبك اللبناني

المطعم ذو الديكورات الجذابة الخاطفة للأنظار بطابعها الكلاسيكي المميز والأناقة والرقي والبساطة في الترتيب، وسط أجواء مميزة ومتعة لا توصف عند تناول الأطباق اللبنانية الشهية والمقبلات اللذيذة وأجود أطبق المشويات والمأكولات البحرية والأسماك المقدمة على الطرقة اللبنانية المتطورة التي يبحث عنها الكثير من الزوار ويقصدوا المطعم بعينه لتناولها والاستمتاع بطعمها الرائع وأسعارها التي لا تقبل المنافسة، لذا فهو أفضل المطاعم اللبنانية بالرياض.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق العروبة، السليمانية، للوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق العروبة، السليمانية، للوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114641154+

966114641154+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

5- مطعم اكليل لبنان

اكليل لبنان مطعم يؤثر زواره بجماله وفخامته منذ الوهلة الأولى لزيارته، فهو واحد من أفضل مطاعم لبنانية في الرياض يقدم أشهى المأكولات من المطبخ اللبناني الشهير بأيادي محترفة في إعداد الوجبات الشهية والمقبلات اللذيذة، بالإضافة إلى هدوء المطعم وديكوراته الراقية التي تريح الأعصاب وتساعد على قضاء أوقات مميزة داخل المكان، التي منها أشهر الأكلات مثل التبولة والكبة وموزة اللحم مع الفريك، والحمص باللحم وفتة الباذنجان وغيرها من المأكولات رائعة المذاق، مع الاستقبال الجيد من طاقم العمل، حقًا أنه مطعم يستحق الزيارة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الملك فهد، العليا، للوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق الملك فهد، العليا، للوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966531099666+

966531099666+ مواعيد العمل: يبدأ العمل في المطعم من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الخميس الجمعة حيث يمتد العمل إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

6- مطعم شبابيك

شبابيك واحد من أرقى مطاعم لبنانية في الرياض يمكن الاستمتاع بزيارته حيث أنه أفضل مطاعم الرياض عوائل بشهادة كل من قام بزيارته من العائلات الباحثة عن السعادة والطعام المميز وسط جلسات فريدة من نوعها وأجواء لا تنسى، اشتهر بتقديم المأكولات التي تلبي مختلف الأذواق من زوار المطعم منها طبق كباب بالرمان والحمص بالشاورما وتبولة شبابيك المميزة جدًا، بالإضافة إلى الريش وكبة الباذنجان والبطاطا الحرة، استقبالهم مميز للغاية، يوفر كافة الخدمات والمميزات التي تخدم الزوار مع أصوات الموسيقى الهادئة التي تراعي جميع الأذواق.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، للوصول إلى المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، للوصول إلى المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966920003945+

966920003945+ مواعيد العمل: يبدأ العمل في المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، فيما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة 1 ظهرًا.

7- مطعم ورد

ورد واحد من أفضل مطاعم لبنانية في الرياض ذات الطابع الراقي الهادئ الذي يمنح زواره تجربة فريدة من نوعها وسط زحام من الأصناف ذات المذاق الشهي المميز، منها الفتوش والكبة باللبن والحمص المشكل وكباب الكرز وغيرها من المأكولات التي لاقت إقبالًا كبيرًا من عشاق المطبخ اللبناني، ناهيك عن الجلسات المنظمة التي جعلته أفضل مطاعم الرياض عوائل يستحق الزيارة، وأسعاره التي تعد في متناول يد الجميع وحسن استقبال فريق العمل في أي وقت على مدار ساعات العمل التي يخدم بها المطعم قطاع كبير من سكان مدينة الرياض.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق العروبة، المعذر الشمالي، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق العروبة، المعذر الشمالي، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114444432 +

966114444432 مواعيد العمل: المطعم يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 11:45 مساءً.

8- مطعم زعتر وزيت

تعددت مطاعم لبنانية في الرياض بالشكل الذي جعلها الاختيار الأول لمن يرغب في تناول مأكولات مميزة ذات مذاق شهي وإعداد متقن على يد نخبة من كبار الشيفات المحترفين في إعداد الأطباق اللبنانية الشهيرة منها القشقوان والسلطات والمقبلات اللذيذة وأطباق البطاطس المقرمشة وألذ العصائر بأنواعها المختلفة التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، فهو ضمن مطاعم عالمية في الرياض يقصدها قطاع كبير من الزوار من المحليين والسياح لتناول وجبات مميزة، بأسعار أكثر تميزًا تناسب كافة الفئات المجتمعية من المترددين على المطعم في أوقات متعددة يمكنهم إيجاد ضالتهم التي يبحثون عنها بما يفوق توقعاتهم.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الملك محمد بن عبد العزيز، للوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق الملك محمد بن عبد العزيز، للوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966119108377 +

966119108377 مواعيد العمل: العمل في المطعم طوال أيام الأسبوع على مدار الأربع وعشرين ساعة كاملة.

9- مطعم لميس

لميس من المطاعم المميزة الراقية التي تجذب إليها الانتباه والنظر منذ المرة الأولى لزيارتها، والتي تجبرك على زيارتها بشكل دائم من فرط ما توفر لك كافة المتطلبات بأسلوب متميز يختلف كثيرًا عن المطاعم اللبنانية الأخرى الموجودة في مدينة الرياض ما جعله من أفضل مطاعم لبنانية في الرياض على الإطلاق بشهادة كل من قام بزيارته وترك لديه انطباع لم يسبق له مثيل، خصوصًا الأكلات الخاصة بوجبة الإفطار الشهية منها الفول البيروتي رائع المذاق والسعر في آن واحد، والفلافل والمناقيش ذات الحجم الكبير المشهية مع ألذ المشروبات الباردة في الأجواء الصيفية الحارة التي على رأسها الليمون بالنعناع المميز للغاية، وحسن استقبال العاملين الودودين بالمكان.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الملك محمد الخامس التحلية، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق الملك محمد الخامس التحلية، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966532454679 +

966532454679 مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

10- مطعم بلو جاردن

بلو جاردن أحد أفضل مطاعم لبنانية في الرياض بارعة في تقديم التبولة اللبنانية الشهية التي يعشقها الكثير ويجعلها على قائمة طلباته وكباب الدجاج والبلونيز المشهي ناهيك عن هدوء وجمال المطعم وسط الترتيب والديكورات الراقية والأسعار لمناسبة لجميع الفئات، مع حسن استقبال العاملين إلا البعض منهم ممن يفتقر التعامل الجيد مع زوار المطعم ولكن في المجمل هو مطعم يستحق الزيارة، ينصح به في العشاء الرومانسي وسط الأجواء الرومانسية الهادئة والخدمات السريعة المميزة التي تلبي حاجة الزوار في الحال.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: الحصن، النخيل، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

الحصن، النخيل، للوصول إلى مقر المطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف: 966920004102 +

966920004102 مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

بهذا نكون قد تعرفنا سويًا من خلال هذا المقال الشيق على أفضل مطاعم لبنانية في الرياض حازت على إعجاب زوارها ولبت احتياجاتهم منذ الوهلة الأولى لزيارتها، ومنحتهم الشعور بالراحة والسعادة وتناول مأكولات شهية عهدوها في المطبخ اللبناني المميز، إنها مطاعم تستحق الزيارة والاستمتاع بما فيها من مرافق وخدمات على الطابع اللبناني الفريد.