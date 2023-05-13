أفضل 8 معالم مميزة في منطقة عثمان غازي في بورصة

إنّ بورصة من المدن التركية المكتظة بالمعالم السياحية، لا سيّما مدينة عثمان غازي.. قلب بورصة النابض، سُميت على اسم مؤسس الدولة العثمانية "عثمان أرطغرل"، تبدأ المدينة شرقًا من وادي جوك ديريه، وممتدة غربًا إلى نهر نيلوفير وطريق مودانيا الجديد، يحدها شمالًا وجنوبًا معالم تراثية، بجانب ما اتسمت به من آثار تاريخية اعتبرها الكثير متحفًا مفتوحًا عريق؛ لامتلائها بالمعالم السياحية الراقية، والمناطق التي تُساعد على الشعور بالاسترخاء، بها أبراج وجسور، ومنازل تاريخية منذ العهد العثماني، إلى جانب مراكز الترفيه، وفي السطور المُقبلة سنتعرف عن كُثب على منطقة عثمان غازي في بورصة.

الأنشطة والمزارات في منطقة عثمان غازي في بورصة

ازدهرت الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في تركيا؛ لامتلائها بكثير من المدن المُكتظة بالمعالم التراثية السياحية، لا سيّما منطقة غازي في بورصة لوفرة معالمها التاريخية، والمراكز الترفيهية والتسوق بوجود بازارات فريدة من نوعها ساعدت التركيين على شراء كافة احتياجاتهم، علاوةً على العِبادة ببناء الجوامع التاريخية التي يتردد إليها كثير من السياح من كافة أنحاء العالم، وجسر عثمان غازي بورصة المعروف، ثمَّة أماكن عِدة ستكون مميزة لقضاء رحلتك، منها:

1- متحف البيت العثماني

من أهم المعالم السياحية في بورصة والتاريخية، كان منزل قديم مكوّن من طابقين حتى افتُتح ليكون متحف يعرض الآثار التاريخية الآسرة العائدة للعهد العثماني، يزخر الآن بأعمال النحت والرسوم المبدعة التي أصبحت عامل مميز لجذب السائحين، ويُمكن زيارة المتحف في المواعيد المُتاحة له.

معلومات عن المتحف

العنوان: Muradiye، 6، Prf. دكتور. Halil İnalcık Sk.، 16050 Osmangazi / Bursa.

أوقات العمل: يوميًا ما عدا الاثنين، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً.

يوميًا ما عدا الاثنين، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً. رقم التواصل: 902242209926+

902242209926+ موقع المتحف على خرائط جوجل: اضغط هُنــــــا.

2- مجمع كنت ميدان

أحد أشهر المجمعات في بورصة وليست منطقة عثمان غازي فقط؛ لموقعه المتميز في نقطة تلاقي للناس، فأصبح الأكثر ازدحامًا في أوقات كثيرة، ولطوابقه المتعددة توافرت فيه كافة المستلزمات اليومية، وأماكن ترفيهية، وساحات كبيرة فارغة استُغلت لتكون مركز لإقامة النشاطات الثقافية والتجارية وغيرها من المعارض، ولكونه مجمع شبابي تسعى الحكومة لتطويره وتوسيعُه لتوفير صالات اجتماعية ورياضية، وغيرها من الخدمات.

معلومات عن المجمع

العنوان: Santral Garaj، Kıbrıs Şehitleri Cd. رقم: 64، 16200 عثمان غازي / بورصة.

أوقات العمل: يوميًا من العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً.

يوميًا من العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً. رقم التواصل: 902242554363+

902242554363+ موقع المجمع على خرائط جوجل: اضغط هُنــــــا.

3- الشجرة المعمرة

واحدة من أجمل معالم منطقة عثمان غازي في بورصة؛ لأنها أكبر شجرة تواجدت في المدينة، يصل عمرها لأكثر من 610 سنة، وارتفاعها بقدر 38 متر، ومساحتها 920 متر، ومن نوع الدلب، لهذا غير مثمرة، ويحيطها كثير من المحلات والمطاعم والمقاهي، وأصبحت موقع ترفيهي لتلاقي الأصدقاء والعائلات، وترك الهدايا التذكارية لبعضهم من المحلات المتوافرة حولها، ومع التطور الأخير للمدينة توفر مواقف لركن السيارات والباصات لقدوم الرحلات.

معلومات عن الشجرة المعمرة

العنوان: İnkaya، Uludağ Cd. رقم: 163، 16370 عثمان غازي / بورصة، تركيا.

موقع الشجرة على خرائط جوجل: اضغط هُنــــــا.

4- الجامع الكبير

هو أكبر مسجد في بورصة من حيث المساحة، والأقدم لبنائُه في عامي 1396-1400 بأمر من السلطان العثماني "بيازيد"، بُنيّ على الطراز العثماني الشهير، واتسم بالتفاصيل الفريدة، لا سيّما وجود النافورة القبة لإنارة المسجد من الداخل بالضوء الطبيعي، ونقوشات رُسمت على أيدي أشهر الخطاطين العثمانيين في تلك الحقبة، وأصبحت تُراث يفتخرون به.

معلومات عن الجامع

العنوان: Nalbantoğlu، Ulucami Cd. رقم: 2، 16010 عثمان غازي / بورصة.

موقع الجامع على خرائط جوجل: اضغط هُنـــــــا.

5- منتزه هودافنديجار

أحد أكبر الحدائق في منطقة عثمان غازي في بورصة، والمدينة بالكامل، والأكثر ترددًا للناس لمرور نهر نيلوفير من منتصفها، فمنحها مظهر خلاب لا سيّما عند ارتفاع منسوب المياه في فصل الشتاء، ويُقام بها كثير من الأنشطة الرياضية، وبها مطاعم ومقاهي مميزة للاسترخاء وقضاء وقت مميز، وأسعارها بالكامل مُناسبة للجميع.

معلومات عن الحديقة

العنوان: Odunluk، İbrahim İşsevenler Cd.، 16110 Nilüfer / Osmangazi / Bursa.

موقع الحديقة على خرائط جوجل: اضغط هُنـــــــا.

6- حديقة حيوانات بورصة

صُممت هذه الحديقة بشكل فريد تُشبه الغابات؛ لتتأقلم وتتكيف الحيوانات على العيش فيها، والحفاظ على حياتهم، وضمت عدد كبير من الحيوانات، والذين يرعاهم خبراء كِبار قادرين على التعامل معهم، ومساعدة الزوار على الاستمتاع مع الحيوانات البرية، والبرمائية، والنادرة أيضًا، ولهذا لا تسمح بمن هم أقل من 13 عام بالدخول، أو اصطحاب الحيوانات الأليفة، والدخول بأسعار رمزية.

معلومات عن الحديقة

العنوان: Soğanlı Mahallesi 1، 2. Nilüfer Cd. رقم: 260، 16160 عثمانجازي / بورصة.

أوقات العمل: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الخامسة والنصف مساءً.

يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الخامسة والنصف مساءً. موقع الحديقة على خرائط جوجل: اضغط هُنـــــــــا.

7- ضريح عثمان غازي "برج الساعة"

أبراج الساعة بشكلٍ عام من أسنَى المعالم التاريخية التركية، لا سيّما في منطقة عثمان غازي في بورصة؛ حيث يتواجد في حديقة توبهانة، بُنيّ من الحجارة الضخمة، والتي تُنير ليليًا لينجلي مظهر ساحر، ويقع حوله كثير من المقاهي والمطاعم، ومن الداخل تستمع بتجربة مميزة لتواجد ضريح عُثمان غازي وقبور ممن كان لهم أثر كبير في تطور مدينة بورصة، وتفاصيل ساحرة من النقوشات ذو الطراز العثماني الأنيق.

معلومات عن البرج

العنوان: Osmangazi، Tophane Park، Yigitler Cd.، 16040 Osmangazi / Bursa.

موقع البرج على خرائط جوجل: اضغط هُنــــــــا.

8- كوزاهان سوق الحرير

يُعرف حاليًا بخان الحرير، كان السوق الشهير لتجار الحرير يأتون له من أصقاع الأرض لشراء أجود أنواع الحرير والقماش الآسر منذ القِدم، يتألف الخان من طبقات لبيع الحرير من التُجار، وفي بناء صغير بين طبقات السوق العلوي مسجد صغير، واتسم بالمظهر الجميل لوجود نافورة للوضوء، والآن تستمتع بقضاء وقت مريح في أحد المقاهي التي بُنيّت لتوفير أماكن استراحة للزوار.

معلومات عن السوق

العنوان: Osmangazi، Uzunçarşı Cd.، 16010 Osmangazi / Bursa.

مواعيد العمل: من الإثنين إلى الجمعة من السابعة والنصف صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم الأحد من السادسة والنصف صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً.

من الإثنين إلى الجمعة من السابعة والنصف صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم الأحد من السادسة والنصف صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً. موقع الخان على خرائط جوجل: اضغط هُنــــــــا.

أشهر مطاعم منطقة عثمان غازي في بورصة

ثمَّة قرى في بورصة ومعالم سياحية اشتهرت بها، وأصبحت جذب عدد كبير من السائحين، لا سيّما بعد انتشار المطاعم التي قدمت أصناف مختلفة لذيذة، وانتشرت في كافة أنحاء العالم بعد ذلك، وأشهر مطاعم منطقة عثمان غازي بورصة ما يلي:

مطعم البيك: اكتسب شُهرة واسعة لتقديمه أصناف لذيذة وسريعة من الأطعمة، وفي المنطقة يقع بين الأشجار والمناظر الخلابة.

اكتسب شُهرة واسعة لتقديمه أصناف لذيذة وسريعة من الأطعمة، وفي المنطقة يقع بين الأشجار والمناظر الخلابة. مطعم الملوك: يُقدم أشهى وألذ الأصناف التركية والسورية، والغربية، والعربية.

يُقدم أشهى وألذ الأصناف التركية والسورية، والغربية، والعربية. مطعم الشرق: نال استحسان الكثير لتقديمه أصناف شرقية لذيذة، واهتمامُه بخدمة التقديم بأعلى جودة أمام مظهر البحيرة الآسرة.

نال استحسان الكثير لتقديمه أصناف شرقية لذيذة، واهتمامُه بخدمة التقديم بأعلى جودة أمام مظهر البحيرة الآسرة. مطعم نكمة: يُقدم أصناف شهية من المأكولات التركية، والحلويات اللذيذة، والمشروبات، سواء كانت داخل المطعم أو طلبات سريعة.

يُقدم أصناف شهية من المأكولات التركية، والحلويات اللذيذة، والمشروبات، سواء كانت داخل المطعم أو طلبات سريعة. مطعم بيك آبي: يُقدم الأصناف التركية التقليدية بلمسة ساحرة جديدة، وجعلتها ألذّ وأشهى.

إن مدينة بورصة تتغنى بتاريخها العريق، وتُراثها الذي يجذب عدد كبير من السائحين، وتُعدّ منطقة عثمان غازي في بورصة الأهم من حيث كثرة المعالم التاريخية القديمة، وhgHlh;k الترفيهية، وجميعها اشتهرت بجمال طبيعتها ومبانيها الأثرية، فيكون مكان ساحر للسياحة والاستجمام.