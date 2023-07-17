أفضل مولات اوردو التي ينصح بزيارتها

مدينة أوردو من المدن السياحية الهامة في تركيا وتتصدر جدول السياحة للقادمين لاستكشاف عالم تركيا المثير للإعجاب والدهشة، وتشهد المدينة حركة تجارية وتسوقية مميزة من خلال وجود العديد من المراكز التجارية والمجمعات الهامة للتسوق، وتمتاز مولات اوردو بالتنوع والشمولية مع احتوائها على كامل حاجات الأسر إضافة إلى الجانب الترفيهي الممتع للعوائل والأطفال والمتمثل بالألعاب الكهربائية والإلكترونية وصالات الترامبولين والبولينغ وقاعات السينما مع تناول أشهى المأكولات والمشروبات من خلال المطاعم والمقاهي المقامة داخل تلك المولات، وفي هذا المقال سنحاول إعطاء فكرة عن أبرز مولات مدينة أوردو مع ذكر مميزاتها ونشاطاتها وخدماتها.

أفضل مولات اوردو

تعتبر اوردو من وجهات السياحة والتسوق المميزة ويلجأ السكان المحليين والزوار القادمين من خارج تركيا إلى زيارة مولات اوردو عند الرغبة في الشراء، حيث يجدون كل ما يرغبون به من مواد غذائية ومستلزمات حياتية وهدايا وتذكارات ومنسوجات وبأسعار منطقية دون الحاجة للتوجه إلى الأسواق الشعبية العشوائية والمزدحمة، وفيما يلي أبرز تلك المولات:

1- مركز نوفادا أوردو للتسوق

مول تجاري مساحته صغيرة نسبياً ويتكون من ثلاثة أدوار حيث القبو مخصص لركن السيارات، والطابق الأول تتوزع به العديد من المحلات التجارية المختلفة في بضائعها ومنتجاتها، والدور الأخير فيه منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومجموعة من المطاعم والمقاهي التركية المميزة، والمول من أشهر مولات اوردو ويقع في وسط المدينة بقرب التلفريك الشهيرة التي تصعد بالزائرين إلى مطل بوزتيبه السياحي والذي يعد من أفضل الأماكن السياحية في أوردو ، ويتوافد الناس من داخل وخارج المدينة للتسوق والتبضع داخل مول نوفادا، حيث محلات الملابس للرجال والنساء والأطفال ومحلات الأحذية والحقائب والمواد المنزلية والمستلزمات الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى وجود سوبر ماركت كبير فيه كامل احتياجات الأسرة التركية من خضار وفاكهة ولحوم وألبان وأجبان ومخبوزات وحلويات ومنظفات وتوابل وغيرها والتي تكون بأسعار معقولة ومناسبة للجميع مع وجود الماركات التجارية العالمية والمحلية.

أما بالنسبة إلى الخدمات فإن المول من مولات اوردو ذات المستوى العالي في المرافق الخدمية، حيث يتميز بوجود موقف واسع للسيارات لاستيعاب الكم الهائل من الزوار، وهناك العديد من المصاعد الكهربائية والمداخل الصالحة لمرور الكراسي المتحركة مع إمكانية التسوق داخل المتجر بكامل الحرية، وفيه دورات مياه منفصلة ونظيفة ويتم أداء الصلاة في مسجد للرجال والنساء.

معلومات عن مركز نوفادا اوردو للتسوق

العنوان : Şarkiye, Kazım Karabekir Cd. No:40-46, 52200 Altınordu/Ordu

: Şarkiye, Kazım Karabekir Cd. No:40-46, 52200 Altınordu/Ordu موعد العمل : يفتح المول أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساء كل أيام الأسبوع.

: يفتح المول أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساء كل أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 904526000050+

2- فتسا سيتي مول اوردو

عندما تريد زيارة مكان هام للتسوق والترفيه فإن مول فتسا سيتي في اوردو من الخيارات المثالية وذات الشهرة الواسعة والتي تناسب كل الأذواق والرغبات مع إتاحة الفرصة للقيام بتجربة مهمة ليس لها مثيل، وهذا المول من أفضل مولات اوردو ويضم تنوع كبير في المحلات التجارية حيث تجد محلات خاصة بالملابس والأزياء التركية للصغار والكبار وبماركات عالمية ومحلية ومحلات للأدوات المنزلية والمواد الإلكترونية والحقائب والأحذية والهدايا التذكارية مع وجود سوبر ماركت ضخم خاص بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اللازمة لحياة كل أسرة تركية.

وهو من المولات في اوردو ذات الواجهة التجارية الأهم وملتقى مميز للعوائل والأطفال لقضاء أوقات ترفيهية رائعة، حيث يضم مركز ألعاب هام للأطفال فيه ألعاب بسيطة ومنوعة من زحاليق وجدار قفز وصالة ترامبولين وألعاب إلكترونية، ويمكن التوجه إلى سينما داخل هذا المول ومشاهدة أفضل إنتاجات السينما العالمية والتركية وبأحدث تقنيات الصوت والصورة، ويمكن قضاء أفضل اللحظات السعيدة وتناول أشهى الوجبات السريعة والمأكولات التركية والعالمية والمشروبات الباردة والساخنة المنعشة بزيارة المطاعم والمقاهي داخل المول.

معلومات عن فستا سيتي مول اوردو

العنوان : في قلب مدينة اوردو

: في قلب مدينة اوردو موعد العمل: يعمل المول من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساء كل يوم.

3- مول بالاس Palace Mall

مول صغير ومجمع تجاري مميز يشمل مختلف الاحتياجات العائلية والزائرين من ملابس وحقائب وأحذية ومواد منزلية وكهربائية ومعدات إلكترونية ومواد غذائية وخضار وفاكهة وتوابل وألعاب أطفال ومواد البقالة المنوعة، وهو من مولات اوردو الجميلة والشاملة لكل المنتجات والسلع وبأسعار رخيصة تناسب الجميع، ويضم المول موقف سيارات صالح لمرور الكراسي المتحركة ومدخل واسع يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية التجول بحرية داخل المول والتسوق بكل راحة وأمان لممراته الواسعة وعرض البضائع والمنتجات بطريقة منظمة.

معلومات عن مول بالاس

العنوان: Karapınar, Atatürk Blv. No:204, 52200 Altınordu/Ordu

Karapınar, Atatürk Blv. No:204, 52200 Altınordu/Ordu موعد العمل: يفتح أبوابه على مدار الـ24 ساعة كل أيام الأسبوع.

يفتح أبوابه على مدار الـ24 ساعة كل أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 904528888181+

4- مركز التسوق Migros Alisveris Merkezi

مجمع تجاري خاص يتكون من طابقين اثنين ويقع في مركز اوردو ليكون أحد مولات اوردو الشاملة حيث يضم سوبر ماركت كبير فيه مختلف مواد البقالة من معلبات ولحوم وخضار وفاكهة طازجة ومواد تنظيف ومخبوزات وحلويات وتوابل وبهارات، ويضم المول فريق عمل ديناميكي مهم للعملاء والزبائن، وفي طابقه العلوي هناك منتجات نسيجية وملابس متنوعة للأطفال والنساء والرجال، وهو من فروع ميغروس المتواجدة في أكثر من محافظة تركية والتي أثبتت خبرتها الواسعة وتلبيتها لجميع حاجات الأسر وبأرخص الأسعار.

معلومات عن Migros Alisveris Merkezi

العنوان: Bahçelievler, 52200 Altınordu/Ordu

Bahçelievler, 52200 Altınordu/Ordu موعد العمل: يفتح السوبر ماركت أبوابه من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9:30 مساء كل أيام الأسبوع.

5- مركز Soylu Avm Ordu

مركز تجاري جميل له تصميم معماري جذاب وعصري داخلياً وخارجياً مع توزيع منظم للبضائع والمنتجات وعروض ترويجية مميزة ومثيرة للاهتمام، ويضم المول الذي هو من أروع مولات اوردو العديد من المتاجر الخاصة ببيع السجاد والمراتب، حيث يعرض أشهر أنواع السجاد التركي والمنسوجات التركية ذات النقشات والزخارف الجميلة والمصنوعة من أجود أنواع الصوف وبألوان مبهجة ومميزة، ويضم المول فريق عمل متعاون ونشيط وديناميكي يقدم كامل الخدمات المفيدة للعملاء والمتسوقين، وبشكل عام أسعار هذا المجمع التجاري معقولة عند مقارنتها بباقي المراكز.

معلومات عن Soylu Avm Ordu

العنوان : Yeni, İsmet Paşa Cd. No:29, 52200 Altınordu/Ordu

: Yeni, İsmet Paşa Cd. No:29, 52200 Altınordu/Ordu موعد العمل: يفتح المول أبوابه كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الأحد من الساعة 12 مساء حتى الساعة 9 مساء.

يفتح المول أبوابه كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الأحد من الساعة 12 مساء حتى الساعة 9 مساء. رقم الهاتف: 908506660137+

في ختام المقال تم التعرف على أفضل مولات اوردو ومميزاتها ومواصفاتها المختلفة ومرافقها الخدمية المتنوعة والأنشطة الترفيهية الموجودة فيها والتي تجذب إليها المتسوقين من كل مكان.