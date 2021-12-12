يمكن أن يسبب الصداع ألمًا شديدًا في مناطق مختلفة، بما في ذلك الجانب الأيمن من الرأس، وقاعدة جمجمتك، ورقبتك أو أسنانك أو عينيك، وفي الحقيقة قد يكون ذلك مزعجًا ومؤلمًا للغاية.

وفي حين أن الصداع يمكن أن يكون غير مريح، فمن غير المرجح أن تكون هذه الآلام في الدماغ، حيث أنه ليس للدماغ والجمجمة نهايات عصبية، لذلك لن تسبب الألم بشكل مباشر، ولكن بدلاً من ذلك، يمكن أن تؤثر مجموعة واسعة من العوامل على الصداع، من قلة النوم إلى انسحاب الكافيين، لذا يعد الصداع النصفي حالة عصبية.وفي الواقع، هناك العديد من أنواع الصداع، ولكن سيتم الشعور بأنواع معينة فقط على الجانب الأيمن من رأسك، لذا تابعي هذه المقالة لمعرفة المزيد عن هذه الأنواع من الصداع وأسبابها وكيفية علاجها.

أسباب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس

عوامل نمط الحياة

يحدث الصداع بشكل شائع بسبب عوامل مثل الإجهاد والتعب وتخطي الوجبات وأحيانًا بسبب مشاكل عضلية في رقبتك، إلى جانب بعض لآثار الجانبية للأدوية، مثل الاستخدام طويل الأمد لأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

الالتهابات والحساسية

يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية والحساسية الصداع، والصداع الناتج عن التهابات الجيوب الأنفية هو نتيجة الالتهاب، مما يؤدي إلى الضغط والألم على عظام الوجه والجبهة تحديدًا.

الإفراط في استخدام الأدوية

يمكن أن يسبب الاستخدام المفرط للأدوية لعلاج الصداع الصداع، وهذا هو اضطراب الصداع الثانوي الأكثر شيوعًا، ويؤثر على ما يصل إلى 5 بالمائة من السكان، حيث يميل الصداع الناجم عن الإفراط في استخدام الأدوية إلى أن يكون أسوأ عند الاستيقاظ.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للأدوية بكميات مرتفعة إلى حدوث تغييرات هيكلية ووظيفية في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع، ويمكن لمعظم الناس توقع التعافي من هذه التغييرات بعد التوقف عن استخدام هذه الأدوية.

أسباب عصبية وطبية

يُعتقد أن مجموعة متنوعة من العوامل الطبية تلعب دورًا في التسبب في الصداع في الجانب الأيمن من الرأس، وقد تزيد هذه الحالات من خطر الإصابة بالصداع في الجانب الأيمن، ولكن ليس كل شخص يعاني من صداع في الجانب الأيمن سيصاب بالضرورة بكل هذه العوامل أو بأي منها.

يمكن أن تشمل الأسباب الطبية للصداع في الجانب الأيمن من الرأس، أسباب وراثية، القلق واضطرابات المزاج، انقطاع النفس الانسدادي النومي، طحن الأسنان وشد الفك.

أسباب أخرى

الأسباب الأكثر خطورة للصداع التي يمكن أن تحدث من جانب واحد فقط تشمل الصدمة، تمدد الأوعية الدموية، الأورام التي يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة (سرطانية)، السكتة الدماغية، وفي هذه الحالات، فقط الطبيب يمكنه تشخيص سبب الصداع.

متى ترى الطبيب

في حالة الصداع غير الطارئ، يجب عليك تحديد موعد لرؤية الطبيب إذا كنت تعاني من تغيير في تكرار أو شدة الصداع، حيث إن الإصابة بصداع يستمر أكثر من يومين أو أكثر من 15 مرة في الشهر هي أيضًا أسباب للتحدث مع الطبيب.

وقد ترغب أيضًا في زيارة طبيبك إذا كان الصداع مفاجئًا وشديدًا، أو يوقظك في الليل، أو يزداد سوءًا، حيث قد يتم تحويلك إلى أخصائي الصداع.

طرق سريعة لتخفيف الصداع

ضغط دافئ على الجزء الخلفي من الرقبة

استحمام بالماء الدافئ

تخفيف التوتر عن الرأس والرقبة والكتفين

اترك الغرفة وانتقل إلى بيئة جديدة، خاصة إذا كانت الأضواء أو الأصوات أو الروائح تسبب الصداع أو إجهاد العين

خذ قيلولة سريعة، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع الناجم عن التعب

قم بفك شعرك إذا كان في شكل ذيل حصان أو ضفيرة أو كعكة

شرب المزيد من الماء لتجنب الجفاف

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