 نصائح هامة لتجنب  الغثيان اثناء الحمل

الغثيان هو من اكثر الأمور التى تتعب المرأة فى الشهور الأولى من الحمل، فحوالي 70% تقريباً من الحوامل يعانين من هذه الحالة وفقاً للمعهد الفرنسي لإحصاء الآراء الشعبية .

تجدر الاشارة إلى أن بعض الحوامل المحظوظات لا يعانين منه أو يأثر عليهن بشكل طفيف، ولكن معظم النساء هن عرضة لآثاره المزعجة خلال فترة الحمل. وأظهرت دراسة أجراها المعهد الفرنسي لإحصاء الآراء الشعبية لمختبر Maternov أن ما يقارب ال 72% من النساء الحوامل يعانين من الغثيان، وتعتبر 47% من تلك اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 إلى 34 سنة أن حالات الغثيان الشديدة والمتكررة قد حولت فترة حملهن الى كابوس مزعج.

يستمر هذا العارض الذي يظهر أولاً عند النساء الحوامل لمدة أسابيع أو حتى خلال فترة التسعة أشهر! لدرجة أنه يؤثر أحياناً على مزاجهن وحتى حياتهن. وبحسب دراسة (Ifop)، صرحت أكثر من نصف النساء أنهن أقلعن عن القيام ببعض المشاريع الترفيهية بسبب الغثيان.

بعض النصائح الهامة لتجنب الغثيان اثناء الحمل:

في الواقع من الصعب جداً التحكّم أحياناً بآثار هذه الحالة الشائعة لدى النساء الحوامل خصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ولكن نقدم لك بعض النصائح للتخفيف من حدة هذا الاضطراب الذي يصيب الجهاز الهضمي مثل تناول الطعام عند الاستيقاظ فى الفراش استعداداً للنهوض لأن حدة الغثيان تشتدّ عند الجوع، أو بكل بساطة تجنّب الروائح الكريهة لأن حاسة الشم تصبح حساسة جداً عند الحوامل وهذه الروائح تزيد من الغثيان.