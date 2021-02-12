آثار تناول السمك يومياً على جسمك وصحتك!

الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحية، ومحملة بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين وفيتامين د، وتعتبر أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مهمة للغاية لجسمك وعقلك.

فيما يلي 8 فوائد صحية لتناول الأسماك يوميا:

1- بروتين ويود:

السمك غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتين عالي الجودة واليود ومختلف الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د.

2- الدهون الجيدة:

على عكس المجموعات الغذائية الأخرى، فإن الأنواع الدهنية من الأسماك (السلمون والسردين والتونة والماكريل) هي في الواقع الأفضل لصحتك، بالإضافة إلى أن الأسماك مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والدهون الجيدة، وهذه الأحماض الدهنية مهمة للغاية بالنسبة لوظيفة الدماغ والعينين.

3- صحة القلب:

نظرًا لعدم وجود الدهون المشبعة في الأسماك، يوصى به بشدة لصحة قلبك، ويعد الكوليسترول، أحد أكبر أعداء صحة القلب، ولكن يمكن أن يظل بعيدًا إذا كنت تتناول الأسماك بانتظام، بدلاً من مصادر البروتين الأخرى، مثل الدجاج ولحم الضأن، ويعتبر تضمين الأسماك في نظامك الغذائي أفضل شيء يمكنك القيام به للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

4- أفضل مصدر للفيتامين د:

تعتبر الأسماك مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، الذي يساعد جسمك على امتصاص جميع أنواع العناصر الغذائية الأخرى، للحفاظ على الصحة العامة.

5- محاربة الاكتئاب:

أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، يمكن أن تساعدك جميع مكونات الأسماك هذه في الحفاظ على مشاكل الصحة العقلية، ويعتبر السمك مضاد طبيعي للاكتئاب ويمكن أن يساعدك في محاربة الاكتئاب وتقلب المزاج، لذا، فإن تناول السمك يمكن أن يجعلك أكثر سعادة وصحة.

6- انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية:

إذا كنت تتناول الأسماك بانتظام، فيمكنك تجنب مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتعتبر الأسماك مصدرًا واحدًا للعديد من العناصر الغذائية الحيوية التي يمكنها الحفاظ على توازن صحي في جسمك، والمساعدة في محاربة جميع أنواع الأمراض الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي تناول الأسماك أيضًا إلى تحسين التمثيل الغذائي وجودة النوم وجودة البشرة والتركيز وتخفيف الالتهاب.

7- يعزز صحة الدماغ:

يرتبط تناول السمك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، خصوصا الذين يأكلونه بانتظام، وذلك بفضل احتوائه على المزيد من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

8- يساعد في منع الربو عند الأطفال:

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون المزيد من الأسماك يكونون أقل عرضة للإصابة بالربو.

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