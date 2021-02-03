للرياضيين... الشمر يحافظ على سلامة العظام

الشمر كنز غذائي ويعتبر مصدرًا جيدًا للمعادن والعناصر الغذائية التالية: الفسفور، حمض الفوليك، فيتامين ي، فيتامين ك، البيتاكاروتينات، النحاس، الزنك والمنغنيز.

إن كنت من ممارسي الرياضات الصعبة التي تتطلب قدرات عالية وبنية عظمية وعضلية قوية فالشمر هو الغذاء المناسب لك، إن العناصر الغذائية الموجودة في الشمر كالكالسيوم، المغنيزيوم، المنغنيز، الزنك، الفوسفور مهمة جداً للحفاظ على صحة الهيكل العظمي، حيث يساعد الشمر بزيادة صلابة العظام وتحسين امتصاص العظام للكالسيوم الضروري لنموها بشكل سليم.

يعتبر الشمر من المصادر الطبيعية القليلة للسلينيوم والذي يعتبر أحد المعادن لتنظيف الجسم من مختلف المركبات السامة التي قد تسهم في نشأة السرطانات.

كما أن محتوى الشمر من الألياف الغذائية يساعده في أن يكون عاملًا مساعدًا في الحماية من سرطان القولون والشرج وخفض فرص الإصابة بهما، كما يحتوي الشمر على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الشوارد الحرة، ويعتبر نقص الحديد أحد أهم أسباب فقر الدم حول العالم، ولتعزيز امتصاص الحديد في الجسم ومنع فقر الدم، ينصح عادًة بتناول المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين ج، وويعتبر الشمر من الأطعمة الغنية بفيتامين ج.

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