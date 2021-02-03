ما هي فوائد الفازلين للجماع؟ 

الفازلين مرطب جيد عند الجماع، تعد مادة الجل النفطي المادة الفعالة في الفازلين، يستخدم الفازلين لترطيب البشرة الجافة بشكل خارجي،يعتقد الكثيرون بوجود فوائد لاستخدام الفازلين عند الجماع حيث أنه ناعم الملمس ولزج.

بالرغم من أن ملمس الفازلين يعطي انطباع بأنه مفيد كمرطب ومزلق عند الجماع، كما أن العديد من الناس يتسائلون حول فوائد الفازلين للجماع.

إلا أنه غير مفيد نهائي للجماع، حيث يفضل استخدامه بشكل خارجي وعدم تعريض فتحة المهبل له، بل على عكس الاعتقاد الشائع بوجود فوائد الفازلين عند الجماع فإن له مضار.

من فوائد الفازلين للبشرة أيضاً:

- يُقوي الرموش، عند وضعه على جذور الرموش يومياً قبل النوم ومن ثم غسلها في الصباح؛ حيث إنّه يقوّي ويكثّف الرموش.

- يُرطب الشفاه، ويُعطيها اللمعان.

- يُستخدم الفازلين قبل وضع العطر؛ فهو يُطيل من مدة رائحة العطر على الجسم أو الملابس.

- يُمكن دهن القليل منه على الخدود، ومن ثم وضع أحمر الخدود، وبهذا يبدو الوجه طبيعياً ومُشرقاً.

- يقوّي الأظافر.

- يُمزج مع الملح الخشن وتُدعك به المناطق التي تُعاني من الاسوداد في الجسم، مثل منطقة كوع اليد، والركبة.

- يُستخدم لترطيب الوجه، ولكن لا يُنصح باستخدامه للبشرة الدُهنية.

- يُستخدم في تنظيف البشرة؛ إذ يُدهن الوجه بالفازلين، ومن ثمّ يتم عمل تبخيرة للوجه ثُم يُنظّف الوجه من أثر الفازلين.

- يُدهن الجسم بالفازلين بعد إزالة الشعر؛ فهو يمنع احمرار الجلد، ويقضي على الألم الذي يتبع إزالة الشعر من الجسم.

- يُستخدم لعلاج الحروق الطفيفة، وله قدرة في القضاء على آثار الحروق.

- يُستخدم لمنع الالتهابات عند الأطفال الذين يرتدون الحفاضات.

- يُستخدم كبديل عن مُزيل المكياج.

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