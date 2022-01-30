طبيب البوابة: كيف تشجع أطفالك على ممارسة الرياضة؟ مثل البالغين ، يحتاج الأطفال أيضًا إلى نوع من التمارين في روتينهم اليومي للحفاظ على صحتهم. أطفالك يراقبونك ويحاولون تقليد كل ما تفعله ، سواء كان جيدًا أو سيئًا. لذلك ، من المهم أن يكون لديك روتين تمارين لغرس عادة ممارسة الرياضة في أطفالك من البداية.

طبيب البوابة: كيف تشجع أطفالك على ممارسة الرياضة؟

روتين خاص بالأطفال

مع ظهور الهواتف المحمولة ، انخفض عدد الأطفال الذين يتركون منازلهم للعب في الخارج. الحقيقة هي أن الأطفال أقوى وأكثر مرونة ولكن مع انتشار الهواتف المحمولة ، يصبح تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني أكثر صعوبة يومًا بعد يوم. فقط باستخدام النوع الصحيح من الحيل، يمكنك جعل التمرين يبدو ممتعًا وتشجيع الأطفال على ممارسة التمارين في روتين لرسم نمط حياة صحي. إذا لاحظ أطفالك أنك تمارس الرياضة ، فمن المحتمل أن يكونوا أكثر ميلًا إلى إعداد روتين تمرين بأنفسهم.

شجع أطفالك عن طريق إخبارهم بفوائد التمرين أو إيجاد طرق ممتعة مختلفة لممارسة الرياضة. النشاط البدني مهم لجميع الأطفال. إذا كان لطفلك احتياجات إضافية، مثل الحالات الصحية أو كان لديه قدرات خاصة، فمن الجيد التحدث إلى طبيبك أو غيره من المتخصصين الصحيين.

بصفتك أحد الوالدين، كل ما يمكنك فعله هو خلق بيئة مناسبة. لتشجيع طفلك، يمكنك إعداد روتين عائلي. الأنشطة التي تقوم بها كعائلة لها تأثير عميق على الأطفال:

شجعهم على القيام بالأعمال المنزلية عن طريق القيام بالأعمال المنزلية بنفسك. قلل من استخدام التلفاز والهواتف الذكية وشجع الأطفال على فعل الشيء نفسه. ابدأ في المشي إلى المتاجر القريبة بدلاً من القيادة ، وسيحذو الأطفال حذوهم. بدلاً من مشاهدة التلفزيون بعد العشاء ، شجع طفلك على إعداد وقيادة بعض الأنشطة الممتعة التي يمكنه القيام بها مع الأصدقاء والعائلة. خطط لروتينك اليومي بطريقة تضمن أن تتحرك أسرتك 60 دقيقة على الأقل كل يوم. مع أنشطة تتراوح من الرياضات الخفيفة إلى الاحترافية.

طبيب البوابة: كيف تشجع أطفالك على ممارسة الرياضة؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك:

بدأت باكراً. يحب الأطفال الصغار اللعب والنشاط. يمكن أن يساعد تشجيع الحركة واللعب بشكل أكثر أمانًا وغير رسمي في بناء أساس متين لنمط حياة نشط.

كن قدوة حسنة من خلال عيش حياة نشطة لنفسك .

اجعل التمرين جزءًا من روتينك اليومي عن طريق القيام برحلات عائلية أو ممارسة الرياضة معًا .

امنح أطفالك أفكارًا وأشياء تشجع على ممارسة الرياضة . يمكن ممارسة التمارين مع الكثير من المرح مثل الرقص على رقصة مرحة أو اللعب بالمكعبات أو الأنشطة البسيطة مثل المشي مع حيوان أليف أو ركوب الدراجة للحصول على الحليب .

اصطحب الأطفال إلى الأماكن التي يمكنهم العمل فيها ، مثل الحدائق العامة أو ملاعب البيسبول المجتمعية أو ملاعب كرة السلة .

احصل على موقف إيجابي تجاه النشاط البدني عندما يشارك طفلك وشجعه على الاهتمام بالأنشطة الجديدة .

اجعل الحركة البدنية ممتعة. يمكن أن تكون الأنشطة الترفيهية أي شيء يستمتع به طفلك ، سواء كانت منظمة أو غير منظمة. يمكن أن تتراوح الأنشطة من الرياضات الجماعية أو الأنشطة الفردية إلى الأنشطة الترفيهية مثل المشي والجري والتزلج وركوب الدراجات والسباحة وأنشطة اللعب أو اللعب في أوقات الفراغ .

تأكد من أنها آمنة! احرص دائمًا على توفير الحماية مثل الخوذات أو وسادات المعصم أو الركبة لأنشطة مثل ركوب الدراجات والدراجات البخارية والتزلج على الجليد والتزلج على الجليد والجدار الصخري والأنشطة الأخرى التي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة. تأكد أيضًا من أن الأنشطة مناسبة لعمر طفلك .

طبيب البوابة: كيف تشجع أطفالك على ممارسة الرياضة؟

اللعب النشط هو دائمًا وسيلة ممتعة للطفل ليكون نشيطاً

يقولون إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يجب أن يلعبوا أكثر على الأرض. بالنسبة للأطفال الرضع، فإن حوالي 30 دقيقة من التدليك كل يوم مثالية. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات ممارسة الرياضة لمدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم. هذا ينطوي على اللعب في الخارج. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات ممارسة الرياضة لمدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم. يتضمن ذلك ساعة واحدة من اللعب النشط. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا ممارسة ما لا يقل عن ساعة واحدة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة وبضع ساعات من التمارين الخفيفة كل يوم. وعلى الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع ، يجب أن يشمل ذلك الأنشطة التي تقوي العضلات والعظام. يجب على الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا القيام بمجموعة من التمارين المعتدلة والقوية لتشمل النشاط الكافي ككل. وعلى الأقل يومين في الأسبوع ، ينبغي عليهم القيام ببعض أنشطة تقوية العضلات.

قد يكون طفلك قادرًا على الانخراط في نشاط بدني على فترات قصيرة خلال اليوم. الشيء المهم هو أن يقوم طفلك بما يكفي من النشاط البدني. وكلما زاد نشاط طفلك البدني كلما زادت الفوائد الصحية.

المزيد:

طبيب البوابة: لماذا يجب منع الرضع من السكر المضاف

طبيب البوابة: 5 أطعمة خارقة تزيد طول الأطفال