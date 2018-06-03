طريقة عمل آيس كريم النوتيلا في المنزل

آيس كريم النوتيلا

يُقبل الكثير من النّاس على تناول المثلجات أو الآيس كريم وخاصة في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة، والآيس كريم من الممكن تحضيره في المنزل بكل بساطة وسهولة، وللآيس كريم العديد من الوصفات والطرق التي يمكن أن يُحضّر بها، بل ويمكن إضافة أي من النكهات المفضلة له مثل الفراولة أو الشوكولاتة أو الفانيلا وغيرها، بالإضافة إلى أنه يمكن إضافة المكسرات المختلفة لتعزيز النكهة وإضفاء طعم مميز لها. في هذا المقال سنقوم بتحضير آيس كريم النوتيلا.

المكوّنات:

- كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

- كوب من الكريمة السائلة.

- ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا السائلة.

- ثلاثة أرباع الكوب من السكر العادي.

- صفار أربع بيضات.

- نصف كوب من شوكولاتة النوتيلا.

طريقة التحضير:

- نضع الحليب السائل مع الكريمة السائلة في وعاء على النار حتى يسخن. نضيف نصف كمية السكر الموجودة في المكونات ونقلب جيداً إلى يذوب تماماً، ثم يوضع جانباً.

- نضع صفار البيض مع كمية السكر المتبقية ونخفق بالخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين.

- نضيف ملعقتين كبيرتين من مزيج الحليب والكريمة الساخنة على مزيج صفار البيض ونخفق بسرعة كبيرة.

- نسكب مزيج البيض في وعاء الحليب والكريمة، ثم نضع المزيج على النار مرة أخرى مع التحريك المستمر حتى يتكاثف ويغلظ قوامه.

- نضع المزيج في وعاء آخر، ثم نضيف شوكولاتة نوتيلا ونحرك بالملعقة إلى أن تمتزج الشوكولاتة مع خليط الآيس كريم.

- نضع الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق في الفريزر إلى أن يجمد تماماً.

قد يعجبك أيضاً:

طريقة تحضير كريب الموز بصلصة الشوكولاتة

طريقة سهلة لصنع أيس كريم البطيخ

طريقة عمل تارت الأيس كريم في المنزل