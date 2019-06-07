أبراج احذر من ردة فعلها.. وأخرى تتقبل الإعتذار

لا يوجد إنسان بلا أخطاء، لذلك إذا أردنا أن نتعايش جميعا فلابد أن نمتلك ثقافة الاعتذار، ليس هذا وحسب، بل وتقبل اعتذار الآخرين، ولكن هل تعرضت من قبل أن فكرت في الاعتذار لأحدهم، ولكنك ترددت خوفا من رد فعله؟.. بالطبع فعلت، لذلك سنعرض لك من خلال السطور الأتية أي الأبراج الأكثر قبولا لتقبل كلمة “أنا أسف”.

برج الحمل

يمتلك هذا البرج شخصية بريئة وطفولية من السهل أن تتقبل الاعتذار فهو مثل البحر يهيج سريعا، ويهدأ في دقيقة، لذلك لن يكون من الصعب إرضائه أو الاعتذار له، ولكن عليك في المقابل أن تتحمل العتاب واللوم حتى ينتهي الموقف بالصلح، فمشكلة برج الحمل أنهم يظنون أنهم شخصيات لا تخطئ في حق الآخرين رغم أنهم في لحظات العصبية يفقدون السيطرة ولا يتحكمون في أعصابهم، وقد يتفوهون بكلمات يصعب نسيانها.

برج الثور

رغم شخصيته العنيدة، لكنه طيب القلب ويقبل الاعتذار، فهو يحب أن يعيش في أجواء هادئة، بعيدة عن التوتر، لذلك يعطي عدة فرص ويسامح خاصة إذا كنت من الأشخاص المقربين لمولود برج الثور، ويكفي أن تتحدث مع مولود برج الثور بكلمة واحدة لتقطع فترة الخصام وسوف يقابلها برج الثور بابتسامة تعكس طيبة قلبه مهما كان سبب الخصام قويا.

برج الجوزاء

برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية وذهنه الحاضر لا ينسى المواقف، وقد يعطي فرصة أخرى لكن بحذر، فكن حذرا عندما يقبل برج الجوزاء اعتذارك، أنت حينها ستكون في فترة اختبار، فلا تعتبر أن طريقته الطبيعية في التعامل تعني أن كل شيء قد انتهى.

برج السرطان

صاحب الشخصية الرومانسية يحب الدراما ومبالغ في ردود أفعاله، لذلك يأخذ موقفا بشكل سريع ويعمل على تطوير الوقف، ولكنه في النهاية يتقبل الاعتذار، وإذا كنت أن تحب أن ينتهي الموقف سريعا مع برج السرطان، فسوف يكون من المجدي معه الطرق الكلاسيكية في تقديم الاعتذار مثل الأغاني والهدايا، فبرج السرطان صاحب شخصية عاطفية مرهفة الحس.

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