أصحاب هذه الأبراج الخمسة.. هم الأكثر حفظاً للأسرار

برج الثور:

من صفات برج الثور أنه كتوم، لذلك هو من أكثر الأبراج قدرة على الاحتفاظ بالأسرار، إلى جانب أنه لا يثق في أحد بسهولة ما يجعله يخشى مشاركة سرك مع أحد آخر.

برج العذراء:

أيضا برج العذراء ينطبق عليه مثل “سرك في بئر” فبمجرد أنك قلت سرك له، لن يتحدث عنه مرة أخرى حتى معك، إلا في حالة أن تكون بداية الحديث من طرفك.

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برج العقرب:

الجانب الغامض من برج العقرب يجعله محل ثقة منك في احتفاظه بسرك، ولكن لا تتوقع منه أن يقول لك هو عن أسراره فهو لا يثق في أحد بسهولة.

برج الجدي:

لا يحب مولود برج الجدي عدم الوفاء بالوعد، لذلك إذا وعدك أن حديثكما سري فتأكد من أنه لن يحكي لأحد عن سرك.

برج الدلو:

هو أحد الأبراج التي يمكنك أن تشارك أسرارك معها بأمان، ولكن المشكلة هو أن البعض لا يشعر بالراحة في مشاركة أسرارهم معه خوفا من أن يقوموا بلومهم.