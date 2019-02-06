أبراج تعطي بحذر في أول العلاقة.. هل أنت منهم؟

من السذاجة أن نقدم كل شيء لمن نحبه، وبعد ذلك نكتشف أنه شخص لا يستحق، إذ أن هذا يخلف موجة من الندم يصعب تحملها، لذا فإن الأبراج التالية، لا يعطي أصحابها ما لديهم في بداية العلاقة إلا بحذر.