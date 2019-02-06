أبراج تعطي بحذر في أول العلاقة.. هل أنت منهم؟
الأبراج التالية لا يعطي أصحابها ما لديهم في بداية العلاقة إلا بحذر
من السذاجة أن نقدم كل شيء لمن نحبه، وبعد ذلك نكتشف أنه شخص لا يستحق، إذ أن هذا يخلف موجة من الندم يصعب تحملها، لذا فإن الأبراج التالية، لا يعطي أصحابها ما لديهم في بداية العلاقة إلا بحذر.
برج الجدي:
مولود برج الجدي عملي وحذر جدا، لذلك هو لا يحب أن يندفع وراء عواطفه، وإنما يبدأ في الانسياق معها تدريجيا، حتى يتأكد من كون الإنسان الذي المعجب به مستحق لما يفعله من أجله.
برج العقرب:
أما مولود برج العقرب فلا يعطي كل شيء لمن يحب، حتى يتأكد من كونه شخص يستحق التضحية، أو حتى من حقه أن يدخل حياته.
برج الدلو:
وأخيرا برج الدلو العملي أيضا، يكره التعلق والقيود من الأساس، لذلك فهو لا يسلم قلبه وحياته إلى أحد إلا إذا تأكد من صدق نيته، لذلك فهو يعطي بحذر في بداية أي علاقة، حتى يتأكد من كون الطرف الآخر يستحق.
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