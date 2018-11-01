الأبراج الأكثر حبًا لعمل "بلوك" للمزعجين
هل لديك القدرة على التخلص من المزعجين؟ (shutterstock.com)
هناك نوعين من الأشخص عندما يتعلق الأمر برد الفعل على التعرض للإزعاج من أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماي خصوصًا الفيسبوك، إما أن يرد لهم هذا الإزعاج والتخلص منهم عن طريق "بلوك" خاصية حذف الأشخاص من الحساب الشخصي أو التعامل مع الأمر وكأن شيء لم يكن ..
إليكم ترتيب الأبراج من الأكثر حبًا لعمل البلوك للمزعجين إلى الأقل:
- الثور
- السرطان
- الحوت
- القوس
- الجدي
- العقرب
- الميزان
- العذراء
- الحمل
- الجوزاء
- الأسد
- الدلو
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