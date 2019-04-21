أبرزها السرطان.. هذه الأبراج ستدعمك مهما كانت الظروف

من المهم جدًا أن يكون لدينا شخص نستطيع الاعتماد عليه ويدعمنا وقتما نمر بأوقات عصيبة ولا يتخلى عنا، حيث يساعدنا على تخطى الأزمة.

ومثل الكثير من الأمور التي ترتبط بها الأبراج وتكشفها لنا، توضح لنا مجلة "أستروفيم" أكثر الأبراج الداعمة والتي لا تتخلى عن أصدقائها وأحبائها وقت الشدة:

السرطان

يعد برج السرطان هو أول من يدعمك وقتما تواجه أزمة أو مشكلة، فهو دائمًا ما يكون على استعداد لتقديم يد العون، ويرجع ذلك إلى اهتمام برج السرطان بالآخرين.

الميزان

على الرغم من أن الميزان سطحي بعض الشيء، إلا أنه يُعتمد عليه ولا يتردد من فعل أي شيء لدعم أصدقائه وأحبائه ويفعل كل ما في وسعه لدعمهم حتى يصبحوا أفضل.

العذراء

كون برج العذراء كثير الانتقاد، يشتت انتباه الآخرين لطبيعته الطيبة والمراعية للآخرين، وعلى الرغم من طبيعته الانتقادية، إلا أن برج العذراء يرصد كل ما هو جميل في الآخرين، مما يضفي طاقة إيجابية تساعد في دعم من يحتاج إليه.

الحوت

مهما كنت تمر بظروف عصيبة وتشعر أنه ليس هناك أمل في الحياة، سيكون برج الحوت أول من يدعمك ويساعدك، فطبيعة الحوت المتفهمة والصبورة، تجعله أفضل داعم لك.

العقرب

يتميز برج العقرب بطبيعته الحنونة والمراعية للآخرين، واهتمامه الكبير بعلاقاته وأصدقائه، لذا يعد من أبرز الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها ولا تتخلى عن أي من أحبائها.

الثور

يعد الثور أحد أكثر الأبراج وفاءًا، ولن يتردد أبدًا في دعمك وقتما تحتاج إليه، ولن يكل أو يمل أبدًا من كثرة محاولاته.

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