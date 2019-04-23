أبرزها القوس.. إليك أبراج تتميز بالصراحة والمباشرة

بالإضافة إلى العديد من الصفات، مثل الوفاء والصدق، تعد الصراحة أو المباشرة من أفضل الصفات، لأن صاحب تلك الصفة يكون شخص يتميز بالشفافية وغير لئيم أو يتلاعب بالآخرين.

ومع ذلك، كثيرًا ما تتسبب صراحة الشخص وأسلوبه المباشر في مضايقة بعض الناس، لأنه نادرًا ما يفكر قبل التحدث، ما يضعه في مأزق، ومن خلال مجلة "يورتانغو"، نستعرض لكم أبراج تتميز بالصراحة والمباشرة:

القوس

يعد القوس من أكثر الأبراج الصريحة والمباشرة، ولكنه يتجنب أي محادثة تتطلب وقتًا طويلًا لتوضيح مقصده وصلب الموضوع للآخرين، لأنه يرى في ذلك مضيعة لوقته الثمين، كما أنه يمل بسرعة.

وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يبدو غير لبقًا، إلا أن كل ما يريده هو الدخول في صلب الموضوع أو الوصول إلى هدفه بسرعة.

الحمل

يشتهر برج الحمل باندفاعه وتلقائيته، ولا يتخلى عن صراحته وأسلوبه المباشر في الكلام، مهما كان الموضوع حساسًا، ولكنه لا يفعل ذلك لإزعاج غيره، بل لأنه غير صبور ودائمًا ما يكون مشغولًا.

الثور

يميل برج الثور إلى انتقاء كلماته، ولكنه لا يتخلى عن أسلوبه الصريح والمباشر لإيصال رسالته أو مقصده من كلامه، وما يميز الثور أيضًا، أنه لا يأخذ الأمور بمحمل شخصي وذو شخصية مرنة.

الجدي

برج الجدي ماهر في استخدام كلماته، ولكن ذلك لا يعني أنه يحاول تجميل كلماته، فعلى الرغم من أنه صريح، إلا أنه ليس حساسًا، فبالنسبة له، تجميل الكلام يجعل الموقف مربكًا أكثر وغير مريح.

الدلو

يدخل برج الدلو في صلب الموضوع على الفور، كما أنه منشغل دائمًا وليس لديه متسع من الوقت ليكون حذرًا وينتقي كلماته.

العذراء

لا يدع برج العذراء فرصة للآخرين لتخمين ما يقصده أو يريد قوله، لأنه مباشر جدًا في كلامه، ويفضل أن يتعامل الآخرين معه بطريقة مباشرة وصريحة أيضًا، لأنه يري أن التلاعب بالكلمات أو محاولها تجميلها ما هو إلا مضيعة للوقت.

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