أبرز إطلالات النجمة اللاتنية جينيفر لوبيز التي خطفت بها الأنظار تجدينها بالصور في هذا المقال، جمعنا لك أجمل الصور اللافتة من موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تابعي معنا أبرز طرق تنسيق الملابس من وحي إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية والأنيقة، كما ستجدين أجمل تسريحات الشعر المفرود والمرفوع الراقية وطرق تطبيق المكياج الناعم والسموكي الذهبي، الرمادي والأسود التي لمعت في معظم إطلالاتها الجميلة.

حفل زفاف ثاني لجينيفر لوبيز وبن أفليك

جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وبن أفليك Ben Affleck يخططان قريباً لإقامة حفل زفاف ثاني كبير للاحتفال بزفافهما بصحبة العائلة والأصدقاء والمشاهير من نجوم ومشاهير هوليوود إلى حفل الزفاف بحسب ما جاء في مجلة People هذا الأسبوع، وأبرزهم صديقات جينيفر لوبيز المقربات هم: ليا ريميني وجين فوندا ورينيه زيلويغر، وصديقي بن أفليك المقربين، مات ديمون وجورج كلوني.

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