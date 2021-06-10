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أبرز إطلالات النجوم علي السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز بافتا 2021

منشور 10 حزيران / يونيو 2021 - 06:30
حفل البافتا
حفل البافتا

ستذكر كتب التاريخ حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2021، الذى استعان بتقنية الهولوغرام لتعويض غياب المشاهير على السجادة الحمراء في شكل صورة ثلاثية الأبعاد، الذين عجزوا عن الحضور.

ووفقاً لتقرير صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، فقد اجتمع بعض من أكبر نجوم التلفزيون البريطاني وجهاً لوجه مساء الأحد في حفل جوائز بافتا، وهو الحفل الأكثر شهرة في رزنامة الصناعة.

وقد قدم الحفل الممثل والمخرج البريطاني ريتشارد أيواد، بينما افتتح المغني أولي ألكساندر، الحفل بأداء أغنية Starstruck. وفيما يتعلق بالإطلالات، يقدم هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات علي السجادة الحمراء خلال الحفل:

بيلي بايبر

خطفت نجمة البوب والممثلة بيلي بايبر الأنظار بإطلالتها الجميلة، إذ ارتدت النجمة فستان أسود، بلفتة درامية من المصمم، الذي استخدم أكام وردية منتفخة في أحد الأكمام.

Night on the town: Billie Piper stepped out in style at the BAFTA TV Awards, held at west London's TV Centre on Sunday

أي جاي أودودو

بينما ظهرت بإطلالة فريدة مقدمة البرامج البريطانية أي جاي أودودو بفستان أحمر مميز مصنوع من الريش، وأكملت الإطلالة ببعض المجوهرات الراقية وتسريحة شعر بسيطة.

 جودي كومر

وفي هذه الأثناء، حافظت الممثلة البريطانية جودي كومر، على الظهور بإطلالة بسيطو وأنيقة، فقد ارتدت بدلة كحلية بدون أكمام وبنطال كحلى بخصر مرتفع، وأكملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وأنيقة.

Special guest: Jodie Comer was also among the attendees on the night

ميشيلا كويل

وظهرت الممثلة البريطانية ميشيلا كويل فستان أسود بسيط بظهر مكشوف وأكمام باللون البرتقالي، وأكملت الأطلالة مجموعة مختارة من الإكسسوارات الذهبية؛ بما في ذلك عقد سلسلة مكتنزة وخواتم بيان من " Alighieri".

Wow: She was joined by Michaela Coel, who looked sensational

ليتشيا برايت

ارتدت الممثلة ليتشيا برايت، بطلة سلسلة بلاك بانثر بفستان أسود قصير من تصميم برادا، ومحلى بقطع كريستال أنيقة في الجزء العلوي منه، خطفت به الأنظار.

Shine bright like a diamond: Actress and nominee Letitia Wright arrived in a breathtaking embellished Prada minidress

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