بينها الصندل ذو السيور والبدلة الملونة.. هذه أبرز صيحات الأزياء الرسمية لصيف 2019

منشور 26 حزيران / يونيو 2019 - 06:30
صيحات الأزياء الرسمية لصيف 2019
صيحات الأزياء الرسمية لصيف 2019

مهما كان هناك الكثير من القطع ومهما ظهر من صيحات، دائمًا ما تقع السيدات في الحيرة عند اختيار اطلالاتها سواء كانت اليومية أو اطلالات المناسبات والسهرات، ذلك فضلًا عن اختيار اطلالة العمل او الرسمية، حيث تحتار الكثيرات بشأن أي من الصيحات ستناسب العمل.

لذا ومع ظهور صيحات صيف 2019 على الساحة، جلبنا لكِ من مجلة "هو وات وير"، أبرز الصيحات التي يمكنك الاستعانة بها لإطلالتك الرسمية أو في العمل:

الأفرول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanille fraise

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سواء كان بالأبيض والبيج أو الأسود أو الكاكي، يعد الأفرول أحد أبرز صيحات الأزياء الرسمية في صيف 2019.

بدلة مفعمة بالألوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mob boss 🍌🍌🍌@elleryland 📸 @moeez #pfw #tangerinedream

A post shared by Tiffany Hsu (@handinfire) on


بدلًا من الأسود الكلاسيكي وألوان النيود، ستسيطر الألوان الزاهية واللافتة على تصاميم بدلة البنطلون الكلاسيكية، مثل البرتقالي أو الأحمر.

الصندل ذو السيور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfectly pleated knit set. @eleven.six 🕊(gifted)

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بالإضافة إلى الأحذية الكلاسيكية، سواء كان الكعب العال أو الميول، يتربع الصندل وخاصة ذو السيور على صيحات موضة الأزياء الرسمية.

نقشة الحيوانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couple of wild animals.

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من جلد النمر إلى الزيبرا، تزدهر نقشة الحيوانات في صيحات الأزياء الرسمية هذا الصيف، حيث يمكنك على سبيل المثال تنسيق تنورة بإحدى تلك النقشات مع توب أسود أو أبيض.

اللون الفستقي والأرجواني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I even found polka dots in Lavender 👻

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جنبًا إلى جنب مع ألوان الأسود والرمادي وغيرها من الألوان الكلاسيكية، يأتي الفستقي والأرجواني من أبرز ألوان صيحات الإطلالات الرسمية لصيف هذا العام.

إطلالة كاملة من البيج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfectly pleated knit set. @eleven.six 🕊(gifted)

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تنتقل صيحة المونوكروم أو إطلالة اللون الواحد، إلى موضة الأزياء الرسمية، وخاصة الإطلالة الكاملة باللون البيج.

حقيبة جلد التمساح


يعد جلد التمساح من أكثر الصيحات المسيطرة على تصاميم الحقائب هذا العام، وتنضم إلى أبرز صيحات الأزياء الرسمية لصيف 2019.

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