أبرز التيجان التي استعارتها الملكة ليتيزيا من مجوهرات العائلة الملكية في إسبانيا

لطالما كانت إطلالات الملكة ليتيزيا رمزًا وعنوانًا للأناقة والجمال والأنوثة حيث تحرص في جميع إطلالاتها منذ العام 2014 على الظهور بأبهى حلة بإطلالات وتصاميم من أبرز المصممين العالميين والمحليين الإسبانيين.

ودائما ما يلفتنا في إطلالاتها الأنيقة والمتميزة الأناقة التي تتسم بالعملية والرسمية في آن واحد حيث تعتمد قطع أزياء عصرية ولافتة تتبع فيها رموز الموضة من كل موسم فهي على إتطلاع دائم بأبرز صيحات الموضة الجديدة والعصرية.

كذلك الأمر بالنسبة لإكسسواراتها فدائما ما تطل الملكة ليتيزيا بإكسسوارات عصرية وأنيقة من مصممين ودور مجوهرات عالمية مثل "كارتييه" و"فان كليف أند آربلز" وبالنسبة للتيجان الملكية التي تعتمدها فهي دائما في طليعة الملكات اللواتي يحسنن اختيار أجمل وأكثر التيجان أناقة من تاريخ التيجان الملكية في إسبانيا حيث يزخر الأرشيف الملكي بعدد كبير من التيجان الملكية الفاخرة والتي تحرص الملكة ليتيزيا على استحضار بعض منها في كل إطلالة تحضر إليها.

تاج Cartier Pearl and Diamond Tiara من أجمل تيجان الملكة ليتيزيا

يعتبر تاج (Cartier Pearl and Diamond Tiara) من أفخم مجوهرات العائلة المالكة الإسبانية من توقيع دار المجوهرات الفاخرة كارتييه، ويتكون التاج الساحر من حلزونيات من الألماس تحيط بها 8 لآلئ كبيرة الحجم وهو تصميم فريد ومميز أطلت به الملكة في عدة مناسبات ملكية مختلفة كان أبرزها إطلالة الإحتفال الوطني الخاص بالرموز الإسبانية العريقة في القصر الملكي في العاصمة.

وهو تاج يجمع أكثر الأحجار حبا إلى قلب الملكة بالألماس واللؤلؤ الذي سنرى العديد من التيجان التي تتشابه معه في الأحجار التي يتكون منها هذا التاج.

تاج The Spanish Floral Tiara من تيجان الملكة ليتيزيا المفضلة والأكثر تكرارا

يأتي تاج (The Spanish Floral Tiara) ضمن أكثر التيجان التي تتألق بها الملكة ليتيزيا وتكرر ارتدائها في العديد من المناسبات، إذ ارتدته في العديد من المناسبات الهامة وتبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني بحسب الجهات المصنعة والتي جمعت الأحجار الخاصة به.

كان تاج (The Spanish Floral Tiara) في الأصل ملكا للملكة صوفيا والدة زوج الملكة ليتيزيا، وهو هدية من الحكومة الإسبانية بمناسبة زفافها على الملك خوان كارلوس، لكن له تاريخ ملكي إسباني أطول بكثير، إذ صنعته شركة المجوهرات الإنجليزية جي بي كولينز J.P. Collins عام 1879 بتكليف من الملك ألفونسو الثاني عشر ملك إسبانيا لزوجته الأرشيدوقة ماريا كريستينا من النمسا، والتي أصبحت فيما بعد ملكة إسبانيا.

ويتميز بتصاميم أزهار الجرس والليلك التي تتلألئ بالأحجار اللامعة بين الألماس والياقوت النقي الطبيعي.

تاج Fleur de Lys Tiara بالأزهار الجميلة

يحتل تاج (Fleur de Lys Tiara) المرتبة الثالثة في أكثر تيجان الملكة ليتيزيا ظهورا، حيث تألقت به 5 مرات، المرة الأولى كانت عام 2017، أما الإطلالة الأخيرة به كانت في 2021 عندما حضرت حفل عشاء أقامه كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد وزوجته الملكة سيلفيا، لاستقبال ملكة إسبانيا وزوجها الملك فيليبي السادس في القصر الملكي بستوكهولم.

ويتميز بالقبة الأمامية المدببة بشعار الورقة المثنية من الطرفين. يعتبر تاج (Fleur de Lys Tiara) من أكبر تيجان المجوهرات الملكية الإسبانية، وهو يٌعرف أيضا باسم تاج "لا بوينا " (La Buena)، وتبلغ قيمته 10 مليون جنيه إسترليني بواقع أكثر من 90 حجر نفيس كبير الحجم نسبيا ليشكل أحد أكثر التيجان الملكية في إسبانيا جمالا وألقا.