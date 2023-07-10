أناقة الملكة رانيا بإطلالات "أوت كوتور" تزامنا مع أسبوع الموضة في باريس

تزامنا مع انطلاق أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس هذا الأسبوع لعرض مجموعات دور الأزياء والمصممين للموسم المقبل بداية من خريف 2023 وشتاء 2024 للأزياء الراقية، سنأخذك في جولة نستعيد بها أجمل إطلالات جلالة الملكة رانيا العبدالله من أشهر دور الأزياء العالمية بفساتين "أوت كوتور" وإطلالات راقية وأنيقة تألقت بها جلالة الملكة عدة مرات وفي كثير من المناسبات.

دار أزياء إيلي صعب خيار أول لجلالة الملكة رانيا بعدة خيارات مبهرة

بالعودة إلى الوراء يمكننا أن نلاحظ مدى دعم جلالة الملكة رانيا العبدالله للمصمم اللبناني منذ أن بدأ رحلته في عالم تصميم الأزياء في بيروت حيث ارتدت جلالة الملكة رانيا في العام 2002 في نيويورك إطلالة بفستان وردي اللون بذيل طويل وأكمام ملكية أنيقة فضفاضة ومحتشمة تمايلت عليها التطاريز الأنيقة بالأحجار الوردية وحبات الـ"باييت" اللامعة.

وهي أحد أكثر الإطلالات التي لطالما أشاد بها نقاد الموضة والعاملين في القطاع من حول العالم وبمدى أناقتها.

من دار رالف أند روسو إطلالة وردية ومفعمة بالأنوثة

في العام 2023 وخلال استقبالها لوفد رئاسي من الخارج رفقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أطلت جلالة الملكة رانيا بإطلالة بالساتان الوردي والكريب شيفون من دار الأزياء الراقية "رالف أند روسو" من مجموعتهم للأزياء الراقية خريف وشتاء 2021-2022.

وبدت جلالة الملكة رانيا غاية في الأناقة بالفستان الذي جاء بالطول المتوسط "ميدي" وربطة على العنق على شكل "فيونكة" برباط طويل وأكمام متوسطة الطول أيضا لائم قوام جلالة الملكة.

وزاد التنسيق الراقي من حقيبة العلامة الإيطالية "جوتشي" وحذاء من العلامة "فيندي" أناقة الإطلالة بكل أناقة.

في العام 2007 أطلت جلالة الملكة بإطلالة بالتطريز الأنيق من دار إلبريتا فيراتي

خلال حضورها لأحد الأحداث المقامة في العاصمة البريطانية "لندن" حضرت جلالة الملكة رانيا بابتكار "أوت كوتور" من المصممة الإيطالية "إلبيرتا فيراتي" بفستان أنيق مزدان بتطريزات ذهبية على أطراف الياقة والأكمام والخصر زادت من أناقة الإطلالة ونقلتها إلى بعد آخر من الأناقة الأنثوية الملكية، وبمظهر جمالي غير متكلف وبسيط أكملت الإطلالة بمكياج ناعم وبسيط كالذي تعتمده عادة في أغلب المناسبات.

باللون البنفسجي.. تألقت الملكة رانيا خلال حفل عشاء ملك السويد

خلال حفل العشاء الذي أقامه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للملك كارل والملكة سيلفيا ملوك السويد وخلال الاستقبال الذي شاركت فيه جلالة اللملكة رانيا العبدالله إلى جاب جلالة الملك عبدالله، أبهرت الحضور بإطلالة باللون البنفسجي من المصمم "أندرو غن" بقماش "بليسيه" أنثوي وأنيق أبرز جمال جلالة الملكة ورشاقتها بالقصة المنسدلة من الأعلى، حيث نسقت الإطلالة مع حزام ببروش "فيولين" بالأحجار الخضراء والزبرجد والأخضر الليموني الذي توافق مع الألوان الأنيقة للإطلالة.

إطلالة أنيقة باللون الفضي من دار "فيندي"

خلال حضورها لحدث فني في الولايات المتحدة الأميريكية أطلت جلالة الملكة رانيا العبدالله بفستان أنيق باللون الفضي والذي رافقته تطريزات علوية باللون الوردي الباستيل والفضي والذي شكل "كاب" صغير زين الإطلالة بمزيد من الأناقة والجمال الذي تألقت بهما جلالة الملكة كعادتها في جميع إطلالاتها واعتمدت معها تسريحة شعر ملوكية برفعة منخفضة وغرة جانبية أبرزت جمالها.

واعتمدت في هذه الإطلالة مكياج "سموكي" بدرجات اللون الفضي والأبيض الذي أعطى الإطلالة المزيد من الألق والاناقة.

باللون البني إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني

بتصميم أنيق جمع قماش الجلد الراقي والتطريز المعقد أطلت جلالة الملكة رانيا العبدلله بكل أناقة خلال مناسبة ملكية إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بفستان من قطعتين أنيقتين، وأتت القطعة العلوية المليئة بالتطريزات الراقية بياقة عالية وأكمام مريحة ومنسدلة وموزعة على التصميم بشكل متناسق.

وأما التنورة فقد جاءت بقصة الحورية.