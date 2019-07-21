أبرز المشاكل التي ستواجهك في بداية زواجك

كل النصائح التي تحذّر من مشاكل السنة الأولى والثانية من الزواج قد تأتي إلى ذهنك بعد الزواج، وتظنين أن لا أساس لها من الصحة، ولكن انتظري حتى ينتهي شهرالعسل، العودة إلى العمل، تحمّل المسؤولية الحقيقية للزواج، ومقابلة زوجك بعد يوم شاق في العمل، وستعلمين أن مشاكل حديثي الزواج هي أمر واقع.

لا داعي للقلق، فهذه المشاكل لها طرق سليمة في التعامل معها لتمر بسلام، ومن ثم تعبرين بحياتك الزوجية إلى بر الأمان.

وإليكِ المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تواجهك خلال السنة الأولى والثانية من الزواج، وكيفية التعامل معها.



1- الأعمال المنزلية

تقسيم الأعمال المنزلية بين الزوجين هي نقطة شائكة ومصدر خلاف كبير، خاصة أن البعض لا يرغب في تنفيذ أعمال يكرهها، كغسيل الأطباق مثلاً، ولكن عبر بعض المرونة واتفاق ثابت، يمكن أن ينجو زواجك من هذه المشكلة المتجدّدة يومياً.

حاولي الوصول إلى حل وسط مع زوجك إزاء الأعمال التي يمكنه تنفيذها، وأنشئي جدولاً بالأعمال المنزلية حسب مواعيدها حتى لا تندلع الخلافات بسبب تأخير إنجازها.. وعلى كليكما الالتزام بهذا الجدول.



2- الأمور المالية

الأمور المالية هي أحد أهم البنود التي يجب الاتفاق عليها قبل الزواج، ومع هذا فاختلاف عادات الإنفاق بين الزوجين قد يسبب بنشوب المشاكل بينهما، عليكما تحديد وقت منتظم لمناقشة الوضع المالي للأسرة، ووضع ميزانية محدّدة للالتزام بها، مع مناقشة أولويات الإنفاق للطرفين، وما يستجد من خطط إنفاق أو طموحات مادية، والوصول إلى تسوية مرضية لكليكما.



3- المساحة الشخصية

الزواج علاقة شراكة بين طرفين، ولكن هذا لا يعني اختفاء المساحة الشخصية للطرفين، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من المتزوجين حديثاً.. أنتِ بحاجة إلى وقت خاص لنفسك.. حياة اجتماعية خاصة بكِ.. وهوايات تمارسينها منفردة.. هذا يحمي علاقتكما من الوقوع في فخ الملل، ويمنحكما مساحة من الحرية.