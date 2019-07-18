8 طرق للعناية بالبشرة قبل الزفاف

من المؤكد أن كل عروس ترغب في الظهور بأجمل إطلالة : بشرة رائعة، وجه صافٍ خالِ من العيوب، لذا نجد الكثيرات من العرائس في حيرة من أمرهنّ حول متى وكيف ؟

إليكِ الروتين الأمثل للعناية بالبشرة المناسب:

- لا تحاولي أن تجربي أيًّا من المنتجات الجديدة للعناية بالبشرة قبل زفافِك ، لأنّ أيًّا منها قد يسبب لكِ حساسية، أو يسبب لكِ ظهور البثور وأنتِ بغنًى عنها.

- لا تتخلّي عن استخدام كريم الحماية من أشعة الشمس، وكرّري وضعه كل ساعتين حتى تحمي بشرتكِ من الأشعة الضارة، وتتجنّبي الاسمرار وظهور البقع المزعجة.

- قومي بعمل تقشير لبشرتكِ مرة كل أسبوع أو مرتين على الأكثر، لتتخلصي من خلايا الجلد الميتة، ويمكنكِ تجربة مقشر بيكربونات الصوديوم لتفتيح بشرتِك.

- إذا كنتِ تعانين البقع الداكنة في الوجه، فلا بد من التوجه إلى طبيب جلدي مختص، قبل الزفاف على الأقل بشهر، حتى تتخلّصي منها تمامًا، وأيضًا لا تنسي أقنعة تفتيح وترطيب البشرة، لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال.

- خلال أسبوع الزفاف، ننصحكِ بالخضوع إلى جلسة تدليك، حتى تسترخي تمامًا وتتنشّط الدورة الدموية وتتخلصي من التوتر.

- تخلّصي من شعر الجسم بالطرق التي اعتدتِها ، ويفضل أن تكون قبل الزفاف بثلاثة أيام، حتى يهدأ الجسم من التحسس والاحمرار.

- أما إذا كنتِ ترغبين في إنعاش بشرتكِ وترطيبها بشكل لا مثيل له، ننصحكِ بعمل حمّام من الزيوت الطبيعية في المنزل.

- اليدان والقدمان لا بد أن تمنحيهما اهتمام جسمكِ نفسه، بخاصة وأنها من الأماكن التي قد يكون لونها أغمق من باقي الجسم ، فالحل الأمثل يكون باستعمال أقنعة ترطيب وتقشير.

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