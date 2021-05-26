أبرز المعلومات عن مرض السكري والذي يؤدي إلى بتر الساق!

مرض السكري يشمل عددا من الاضطرابات التي تمتاز في وجود مشاكل في هرمون الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس بالوضع الطبيعي لمساعدة الجسم استخدام السكر والدهون وتخزين بعضها

وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.

وتابع: «إذا لم يحدث البتر لقدميه ستكون هناك مشكلة خطيرة على حياته، لذلك فإن هناك محاولات لعلاجه في أسرع وقت لكنه يرفض».

ويعد مرض السكري السبب الرئيسي لعدة أمراض منها العمى وبتر الأطراف والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين يساهم في منع الإصابة بمرض السكري، أيضًا المتابعة المستمرة من خلال إجراء تحاليل وفحوصات طبية مستمرة قد يساعد على سرعة اكتشافه والوقاية منه.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن داء السكري هو من الأمراض المزمنة التي تحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، وهناك نوعان من مرض السكري، النوع الأول، ومن أعراضه العطش والجوع المستمر وفقدان الوزن وتغير في درجة الإبصار والإحساس بالتعب المستمر وفرط التبول، ويتطلب أخذ أنسولين يوميًا.

أما النوع الثاني، ينتج غالبًا بسبب وزن الجسم الزائد وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، أما عن أعراضه فهي مماثلة لأعراض النوع الأول

وقدمت وزارة الصحة نصائح لحماية نفسك من مرض السكر:

تناول غذاء صحي يحتوي على الفواكه والخضراوات

تقليل استخدام السكر والدهون

احرص على المشي أو ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة

امتنع عن التدخين