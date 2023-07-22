ساعات اليد التي تفضلها العائلة الملكية البريطانية.. ساعة الملكة إليزابيث الأكثر رقيا

يكمن الهدف الرئيسي من ارتداء ساعات اليد باستخدامها لمعرفتك وإدارة وقتك أو ما تقوم به من مهام يومية اعتمادا على ذلك ولتمكينك من الإجابة بشكل سريع عن سؤال ما الوقت الآن؟.

وعندما يتعلق الأمر بمتابعة الوقت فإن أفراد العائلة المالكة البريطانية يجيدون القيام بذلك بأناقة لكن، عندما يتعلق الأمر بأفراد العائلة المالكة البريطانية وخاصة الأفراد الرئيسيين منهم من ورثة العرش البريطاني، فلديهم فريق ضخم من المساعدين الملكيين الذين يقومون بمعاونتهم على إدارة كل دقيقة من أيام العمل الرسمي الخاصة بهم، لذلك يمكن أن نفترض أن ساعات اليد بالنسبة للأفراد الرئيسيين في العائلة المالكة البريطانية هي اكسسوار أنيق أكثر منها أداة ضرورية ولا غنى عنها بالنسبة لهم لتحديد الوقت.

ساعة الملكة إليزابيث الأكثر رقيا وتألقا

لطالما كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تفضل ارتداء ساعات اليد ذات التصاميم التي تجمع ما بين البساطة والأناقة التي تتميز بشكل خاص بتصميماتها الأنثوية الرقيقة والخطوط الرفيعة والمحددة، ولذلك كانت تفضل ارتداء ساعاتها الأنيقة ساعة "جيجر لوكولتر 101 "التي ارتدتها أيضا في حفل تتويجها ملكة لبريطانيا في عام 1953.

ووصفت ساعة "جيجر لوكولتر 101" وقت صدورها بأنها أقرب لتحفة فنية وأنها ليست ساعة يد عادية، بفضل سوارها المبهر المرصع بالماس، ودقة صنع أجزائها الداخلية التي ما تزال من بين الأصغر في العالم حتى وقتنا هذا، وساعة "جيجر لوكولتر 101" واحدة من أفضل الساعات المقدمة من ماركة "جيجر لوكولتر" السويسرية الشهيرة، منذ أن تأسست الماركة في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ساعة كارتييه تانك Cartier Tank - ميغان ماركل دوقة ساسيكس

منذ أن تزوجت ميغان ماركل دوقة ساسيكس من الأمير هاري في عام 2018، أصبحت نادرا ما تشاهد مرتدية ساعة يد، لكن قبل ذلك كانت غالبا ما ترتدي ساعة يدها المفضلة طوال الوقت تقريبا، وهي ساعة "كارتييه تانك" الأنيقة من علامة "كارتييه" الفرنسية الشهيرة.

ووفقا للتقارير المنشورة فإن ميغان اشترت هذه الساعة الأنيقة كهدية لنفسها حتى أن الساعة محفور عليها من الظهر إهداء تضمن ما يلي (من م.م (اختصار ميغان ماركل) إلى م.م).

ساعة يد الأميرة ديانا من "باتيك فيليب"

يعتقد أن الأميرة الراحلة ديانا كانت من المعجبين بالساعات السويسرية الفاخرة وأنها أحبت جمعهم والإحتفاظ بالنسخ النادرة منهم أيضا، وخاصة ساعات العلامة الأيقونية والفاخرة "باتيك فيليب"، وسبق وأن شوهدت في عدة مناسبات مرتدية ساعة "باتيك فيليب" الأيقونية باللون الذهبي، والتي قدمها إليها زوجها السابق تشارلز الثالث، كهدية بمناسبة عيد ميلادها الواحد والعشرون.

وسبق وأن شوهدت أيضا مرتدية ساعتين باتيك فيليب في معصمها أثناء حضورها لمباراة بولو الخيرية حيث شارك فيها تشارلز الثالث، والسبب هو ارتدائها لساعة يدها الباتيك فيليب مع ساعة يد تشارلز الثالث "باتيك فيليب ديسكو فولانت" (Patek Philippe Disco Volante)، لتحتفظ بها من أجله لحين انتهائه من المشاركة في مباراة البولو.



ساعة كارتيه بالون بلو Cartier Ballon Bleu – كاثرين أميرة ويلز



تشتهر أميرة ويلز الأميرة كيت ميديلتون بإطلالاتها الكلاسيكية الراقية ولذلك ليس من الغريب أن تكون ساعتها المفضلة التي سبق وأن شوهدت بها عدة مرات، هي ساعة "كارتييه بالون بلو" وتتميز بتصميمها الكلاسيكي الراقي الذي يحمل أيضا لمسة أنيقة وراقية من البساطة وتتماشى مع طبيعة أميرة كيت ميديلتون المتواضعة كما تظهر في المناسبات العامة وأثناء تعاملها مع أفراد الجمهور، هذه الساعة تحمل أيضا قيمة عاطفية بالنسبة لها حيث تلقتها كهدية من زوجها الأمير وليام.

