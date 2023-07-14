تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة من دار المصمم التونسي " عز الدين ألايا" مع الأسعار

تألقت سمو الأميرة رجوة الحسين في أحدث ظهور رسمي لها بصحبة زوجها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بإطلالة متناسقة ومتشابهة في الألوان مع العائلة الملكية في ملتقى صن فالي الاقتصادي المقام في كاليفورنيا.

وارتدت الأميرة رجوة إطلالة عملية وأنيقة من قماش الدينيم من تصاميم دار الأزياء للمصمم التونسي عز الدين علايا من تصميم المدير الإبداعي الحالي للدار "بييتير موليير" من مجموعتي شتاء وربيع 2022 وصيف وخريف 2023 بقطعتين غاية في الأناقة والجمال.

تفاصيل القطعة العلوية من إطلالة الأميرة رجوة الحسين

جاءت القطعة العلوية من تصاميم المصمم "بييتير موليير" للدار بعد أول مجموعة قدمها في عام 2022 من مجموعة الربيع من قماش الـ"ديني" العملي والدارج لهذا العام بقصة كيمونو تلتف فيها الإطلالة من الجانبين بكل أناقة لتتصل من الأسفل مع القطعة القطنية للتحكم في القطعة وكيفية ارتدائها،.

وجاء التصميم مزودا بقلنسوة من الأعلى لمزيد من تمثيل روح الدار الأنيقة. وتتوفر هذه القطعة في متاجر العلامة حول العالم وموقع "ميثيريسا" بسعر 1660 دولار أمريكي.

التنورة الأنيقة بسعر يتجاوز الألفين دولار

اما بالنسبة للتنورة الأنيقة والعملية المأخوذة من "رانواي" العلامة من مجموعة صيف وخريف 2022 فقد جاء تصميمها بطول "ميدي" وتصميم "فليرد" فضفاض وواسع ومريح بقماش الـ"دينيم" المصنوع من أجود أنواع القطن الذي تتميز به العلامة.

إضافة إلى الحزام الأسود العريض بشريطين جلديين و"بكلة" معدنية لتشكل الـ"كورسيه" الرفيع والأنيق وبجيوب مدفوعة للأمام بكل أناقة.

وتتوفر التنورة الأنيقة على مواقع العلامة التجارية فقط وموقع "ميثيريسا" بسعر 2100 دولا أمريكي.

حقيبة ديور "سادل" الأنيقة بالأسود المطفي

بحقيبة فاخرة من الجلد الأسود المطفي من علامة "كريستيان ديور" الأيقونية أكملت سمو الأميرة رجوة الحسين إطلالتها الفاخرة بكل أناقة حيث اعتمدت أسلوب تنسيق رياضي وحيوي ولكن بنفس الوقت أنيق ولاقت ويليق بمكانتها الملكية.

ولاءمت الحقيبة الإطلالة حيث بدى اللون الأسود الـ"مات" أو المطفي غاية في الجمال مع اللون الأزرق وتدرجاته المختلفة.

ويمكنم طلب الحقيبة من الموقع الخاص بالعلامة أو زيارة أحد متاجرة العلامة المنتشرة حول العالم بسعر يتجاوز الثلاثة آلاف دولار.