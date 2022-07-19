توجد الكثير من أشكال التهاني المنوعة في يوم الزفاف، ولكن التهنئة عن طريق أبيات شِعر للعروس في يوم زفافها، وأروع ابيات شعر في بطاقات الاعراس، ابيات شعر تهنئه للعروس، صور بطاقات عرس لها نكهة مختلفة، وكل هذه المواضيع سيتم تقديمها في هذه المقالة من أفواه بعض الشعراء.

أبيات شِعر للعروس في يوم زفافها

أقبلت نور الليالي يا زين خطواتها يزفها كل الحضور وأمها وأخواتها

ارموا عليها الزهور أشعلوا الدنيا بخـور

ولا أحد يغار منها أميرة واللي أخذها أمير

الليلة ليلتنا غير

أقبلت والليل يأخذ راحته فوق الغصون وانتفض لعيونها يصب الونَس للشمعدان

هزت رموش الغرام وجاوبت كل العيون طفلة ما كنها إلا تنثر زهور الحنان

يوم شافوها شهقت كل الحناجر من تكون؟ وين جت هالصرخة اللي زلزلت صمت المكان

وقفت تقرأ الوجه وتزرع آيات السكون طولها يشرب سحاب العز ويدوس الهوان

استدارت وأشعلت برد الهوى وبرق الجفون وأعشبت معها الحنايا شوق والشوق امتحان

استجنوا يوم فلت شعرها وزاد الجنون يوم قامت تطوي الشال وتفل الزعفران

سلت يديها وتثنت ولعبت كل الفنون ورقصت والليل بيدينه يتل الخيزران

والجمر يستعطف الرمان ويزف الطعون وجيدها يختال مادرى وش ترك للكهرمان

كنها تجفل حيا لا راحت وتقبل تمون منهو اللي عطاها وحط في يديها العنان

تلبس أطياف الشموع وتنتهي في كل لون وتنثر المسك بمداها والزهر والقحويان

غنت وكن البلابل شدوها العذب الحنون والكناري تعزف أنغام المسا والكروان

أسفرت وأنورت من قدرة الوالي أسعد أيامنا وأحلى ليالينا

يا هلا بالعزيز الطيب الغالي يا هلا بالذي جانا يهنئنا

أنتم إلى لكم بالقلب منزالي مرحبا ألف والله ما تكفينا

ابيات شعر في بطاقات الاعراس

الليلة ليلـة زفتنا ويا هلا بكل احبتنـا حضوركم لنا يسعدنا ويكثر من فرحتنــا ونثني على كل من يشاركنا وحضر ليلتنا

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير أغنهما بحلالك عن حرامك وهب لهما الذرية الصالحة

شمس التبريكات أشرقت بأنوارها ونسيم حدائق البلاد فاح فإذا تكرمتم بحضوركم تم السرور عندنا وتمت الأفراح

في زفاف ما أغلى يومه بهجة وسرور وأفراحي كل حاضر نشكر قدومه وله هدية ورد فواحي

إنثروا الورد على درب الحبايب مع عبير الطيب والمسك الختام أحضروا من عرسه غالي علينا "العريس" " العروس" وهما بدر التمام.

ابيات شعر تهنئه للعروس

شمس المحبة حيها شمس المحبة لين أشرقت بين الحضور، ضيعت كل العذارى وأخلفت أنظارهـا

حيها بنت الكرم بنت البيارق والسيوف، شمعة الجلاس ماحلا وهجها وأنوارهــا

وحيوا أمها وخلوها لعيون بنتها تشــوف،خلوها تشوف السعاده بعيون بنتهـا

(نوره ) يا بنت ( عبدالله) فيك تهيج الوصوف، وتنتشي دار الأماني وتدندن أوتارهـا

وأنزلي البسمة على صوت المعازيف والفوف،وأشعلي ليل السعادة وأشعلي سمارهـا

ناظري ( خالد ) ورد العين غيره ما تشوف، هو حبيب العمر وأنتي دنيته وأنوارهــــا

بالوسامة والشهامة والمواجيب معروف، من سليل رجال عاليٍ مقدارهـــــــــــــــــا

(الفلان) و ( الفلان ) بوصافهم تعجز حروف، شيوخاٍ واعمالهم الزينه منشوده اخبارهـــا

شمس الربيع

أقبل الصبح يتبسم في يدينه وردتيـــــــن، وأسفرت شمس الربيع وسلهمت بعيونهـــا، وابتداء يوم جديد يرسم اجمل كلمتين، وغردت كل الطيور وشجعت بالحونهــــــــا،وزغرد القمري لحونه والطيور مزغردين، وامتزج حلو المشاعر وابتسم بجفونها

في ( ) الزين كله كاسين هاك الجبيــــن، والورود النرجسية لونها من لونها

والوشاح اللي زهاها فوق المتن واليدين يفخر في ( ) ويضفي بالعطور اردونهـا

نورت بالحفل ( ) من ثغرها بسمتين بسمة ( ) وبسمة لمنهم يحيونهـا

وفاحت انسام الهنا من زهور االياسمين واختلط حب وعطور وبينت مكنونهـا

ياغلا ( ) نوره يالدر الثمين فيك اجمل أمنياتها بالوفاء يصونها

المروة من صفاته والكرم في كل حين والمراجل ( ) ما قصر من دونها

وافياٍ ابن الكرام طيبٍ نعم اليمين الشهامة والشجاعة مدركٍ مضمونهـا

ياليالي تغني خلي الفرحة تبين وارمي الطرحة وزيدي فرحتك مفتونهـا

محلاك ياليل

محلاك يا ليل جمع كل الأحبــاب (هو ) زاين جمالة نهـاره

ليلة عمر وفيها الفرح ينساب( هو ) زينها وزانت ( هو ) نور دارهـا

غنوا معي في فرح ذيك الأنساب( هو ) اللي دائما ً في الصداره

وهنوا قمرنا كان نور القمر غاب( هي ) شريكة حياته واختياره

تستاهله يوم الهوى شرح البـاب وتستاهل اللي نالها في جـداره

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