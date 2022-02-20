هل بدأتِ بالاهتمام بنضارة البشرة قبل الزفاف؟ هل تغذي بشرتك عن طريق وضع كريمات الصباح وكريمات المساء؟ هل تقومين بتقشير بشرتكِ مرة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت؟ هل تزيلي المكياج قبل النوم؟ هل تضعين ماسكات طبيعية على بشرتكِ؟

يعتبر الاهتمام بنضارة البشرة قبل يوم الزفاف أمر مهم جداً، فهو يوم لا يتكرر، وهناك الكثير من الفتيات يدفعون مبالغ باهظة على الكريمات العناية بالبشرة دون الحصول على النتيجة التي ترغب بها، لذا يقدم لكم موقع البوابة ماسكات طبيعية سهلة التحضير في المنزل والتي تضمن لكِ نتيجة مثالية ومضمونة ليوم زفافكِ:

ماسكات طبيعية مجربة لبشرة العروس قبل الزفاف

ماسك بياض البيض

يعتبر ماسك بياض البيض مع زيت الزعتر من أفضل الطرق الفعالة التي تساعد على شد البشرة وإزالة الترهلات والتجاعيد المبكرة، لأنه بياض البيض يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بينما يساعد زيت الزعتر على ترطيب البشرة.

ماسك الموز والعسل

ماسك الموز والعسل لبشرة نضرة يوم زفافكِ، قومي بخلط الموزة مع ملعقة حجم كبير من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وقومي باستخدام الخليط على البشرة لإزالة الترهلات واستعادة النضارة الفورية، ويساعد ماسك الموز والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة الداخلية وتنظيم إفراز الزيوت داخل خلايا البشرة.

ماسك الكركم

يعتبر ماسك الكركم علاج فعال يستخدم مرة واحدة أسبوعيا لضمان الحفاظ على مرونة البشرة والوقاية من التجاعيد المبكرة وترهلات البشرة، قومي بخلط مسحوق الكركم مع القليل من الماء للحصول على خليط متجانس يستخدم على بشرة الوجه، ويترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة تقريباً أو حتى يجف تمامًا ثم يشطف جيدًا بالماء البارد.

ماسك البرتقال

ماسك البرتقال يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة فيها ويشدّها، ويجعل البشرة متوهّجة ومُشرقة يوم زفافكِ، فإن كنتِ تنوين تطبيقه للتخلص من الدهون ففاخلطي ملعقة كبيرة من لُبّ البرتقال مع قطرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وامزجيهم جيدًا للحصول على عجينة ليّنة، ثم ضعي الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق حتى يجّف، واغسلي الوجه بالماء، ويمكن تكرار الطريقة مرتين في الأسبوع.

ماسك الشوفان والعسل لدهون البشرة

ماسك الشوفان والعسل يُهدئ الشوفان البشرة المتهيّجة ويمتص الزيوت المتراكمة عليها، كما يُزيل الخلايا الميّتة، ويُمكن استخدامه منفردًا بمثابة ماسك للبشرة أو دمجه مع العسل، ولتحضيره اخلطي نصف كوب من الشوفان وكمية كافية من الماء الساخن وملعقة كبيرة من العسل وامزجيهم جيدًا للحصول على عجينة طريّة، ثم طبقي الماسك على الوجه ودلّكيه لمدة 3 دقائق، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا.

ماسك اللوز وزيت الزيتون

ماسك اللوز وزيت الزيتون للبشرة تساعد على التخلص من الدهون الزائدة والقضاء على الالتهابات الناتجة عنها، والتخلص من الحروق التي تتعرض لها البشرة الدهنية نتيجة التعرض لأشعة الشمس، قومي بخلط ملعقة من لوز البودرة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل بشكل جيد، ثم وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة لا تقل عن ربع الساعة، ثم اغسلي البشرة بالماء الدافئ وجففيها برفق، وننصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًّا على الاقل.

ماسك بياض البيض

ماسك بياض البيض يساعد على التخلص من الدهون والزيوت الزائدة على البشرة والتقليل من ظهور الحبوب والوقاية من التجاعيد، وله القدرة على غلق مسام البشرة، ولعمل ماسك بياض البيض قومي بخلط ملعقة من الدقيق مع بياض بيضة وملعقة من العسل وامزجي المكونات حتى تحصلي على معجون، ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف، واغسليه بالماء الدافئ.

طرق للعناية بالبشرة قبل زفافكِ

شرب الماء بكثرة

تناول فيتامين سي

تناول الخضار والفواكة

وضع مرطبات في الصباح والمساء

إزالة المكياج قبل النوم

وضع واقي شمس كل 3 ساعات

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