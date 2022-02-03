أقنعة الرمان التي عليك اقتناءها قبل الزواج، أقنعة الرمان لها تأثير قوي وإيجابي لأنها غنية بفيتامين سي مما يجعله مهماً جداً لنضارة البشرة وحيويتها وعلاج الشوائب وتحسين ملمسها وتنقيتها من الدهون وترطيبها مما يحسن ملمسها.

الرمان هي فاكهة قليلة السعرات الحرارية تعتبر مصدرا هاما للألياف والسكريات والبكتين وتحتوي على هرمون الإستروجين كما تحتوي على فيتامينات "أ" و"ج" و"د" بالإضافة إلى الحديد ومضادات الأكسدة.

والرمان يعمل على تحفيز بناء الخلايا المسؤولة عن تصنيع الايلاستين والكولاجين في البشرة، لذلك يعتبر مصدراً جمالياً مهماً على العروس الإستفادة منها قبل الزفاف.

هل تعرفين أيتها العروس ان بذور الرمان مفيدة جداً في حرق الدهون وفي خسارة الوزن،لذلك ننصح بتناول الرمان بشكل يومي خصوصاً انه يساعد على المحافظة على ثبات الوزن.

الرمان يدخل في تركيبة العديد من الوصفات الجمالية التي تعمل على تفتيح البشرة بطريقة طبيعية،وجعلها نضرة ومشرقة،فهو يحل مشاكل تصبغات البشرة والنمش بشكل رائع .

أقنعة الرمان التي عليك اقتناءها قبل الزواج

الرمان لمحاربة ارهاق البشرة

ننصحك بتوزيع عصير الرمان على البشرة بواسطة قطنة صغيرة، وإبقائه على الوجه لربع ساعة قبل ازالته بالماء الفاتر، كرري العملية ثلاث مرات في الاسبوع.

الرمان لعلاج البثور

ان الفيتامين C الموجود في الرمان يقف في وجه الافرازات الدهنية التي تفرزها البشرة،ننصحك بصنع الخليط التالي من ملعقة كبيرة من بذور الرمان وملعقة صغيرة من السكر الأسمر وملعقة صغيرة من العسل،يدلك الوجه جيداً بالمزيجويرك لعشر دقائق قبل غسلة بالماء الفاترة.

الرمان لعلاج التصبغات

ان مزج مسحوق قشر الرمان مع القليل ماء الورد وإضافة القليل من عصير الليمون يجعلك تحصلين على عجينة سهلة التطبيق على الوجه لتخلصه من التصبغات...تفرد على الوجه وتزال عندما تجف،وتكرر مرة بالأسبوع.

نصائح للعروس عن الرمان

شرب عصير الرمان بشكل دائم لتحصين بشرتك وتقويتها لكن انتبهي فإن الإكثار من العصير قد يفتح شهيتك.

تناول حبة رمان صغيرة يومية،كبرنامج مغذي للبشرة قبل شهر من زفافك.

رشي حبوب الرمان على السلكة فأنها تعطيها طعماً جيداً وتفيدك في نفس الوقت.

الحصول على زيت بذور الرمان لعلاج بشرتك من العديد من المشاكل الجلدية أهمها الجفاف،والبثور والتجاعيد، وإبقيه على بشرتك طوال الليل لكن بعيداً عن منطقة العينين.

فوائد الرمان

جيد لصحة الفم والأسنان

خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار

غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من أمراض السرطانات

الوقاية من فقر الدم

التخفيف من حالات التهاب المفاصل

علاج التهابات العيون.

الوقاية من هشاشة العظام.

فوائد عصير الرمان

يُعزز الجهاز الهضمي.

يُساهم في مكافحة السكري.

يعالج الالتهابات.

يقوي الذاكرة.

يحسن الخصوبة

يُساهم في حماية القلب من الأمراض.

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