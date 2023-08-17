أجمل أفكار هدايا للناجحات في التوجيهي بأسعار جميلة من أرقى المنتجات

قد يكون البحث عن الهدايا المناسبة للصبايا بعد اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" من الأشياء الصعبة، فإذا كنتِ والدة، أخت، خالة، عمة أو صديقة الناجحة فسنساعدك في هذا المقال على إهداء ناجحات التوجيهي أو الثانوية العامة أجمل الهدايا وأكثرها جمالا وملائمة.

أحمر شفاه سائل بلون أحمر جميل يتماشى مع الموضة

تقدم دار Giorgio Armani الإيطالية أحمر الشفاه السائل الجديد (LIP MAESTRO SATIN) الذي يجمع بين العناية القصوى، الثبات الفائق واللون البارز والقوي معا، في حين أن التركيبة الموجودة بالفعل يمكن ستغمر الشفاه باللون ومزايا العناية،حيث يلبي (LIP MAESTRO SATIN) كل التوقعات من حيث الألوان النابضة بالحيوية إضافة إلى فوائد العناية بالشفاه ومقاومة التلطيخ.

كما تعد تركيبة (LIP MAESTRO SATIN) السائلة، الأكثر ترطيبا بين تركيبات أحمر الشفاه من "جيورجيو أرماني"، وهي تمنح مستويات من العناية غير مسبوقة بالنسبة إلى أحمر الشفاه للمسة طبيعية وثبات يستمر حتى 12 ساعة مما يجعله هدية مثالية لناجحات الثانوية العامة، بسعر 32 دولار.

كريم أساس+واقي شمس "باي باي"، الأمثل للصبايا

يتربع كريم الأساس من "باي باي" قائمة أفضل أنواع كريم الأساس للبشرة خلال فصل الصيف، حيث يتسم هذا الكريم بكونه غير لامع وخال من أي زيوت مع عامل حماية من أشعة الشمس يصل إلى 50 لضمان أفضل حماية وتغطية للوجه خلال أيام الصيف الحار التذي نشهده الآن.

وأكثر ما يميز هذا الكريم هو احتواؤه على حمض الهيالورونيك لمنح البشرة الرطوبة والنضارة التي تحتاجهما. ويتوفر المنتج بسعر 15 دولار.

مجموعة العناية بالأظافر إضافة إلى ألوان طلاء أظافر مميزة

وليس هنالك أجمل من تقديم هدايا العناية بالأظافر التي ستكون مجهدة بعد عناء عام دراسي طويل، وتقدم لك لهذه المناسبة العلامة الرائدة في العاناية بالأظافر "مافالا" مجموعة مميزة للعلاجات الخاصة بالأظافر مثل الـ"توب كوت" وقويات حواجز الأظافر المميزة التي تشتهر بها العلامة. حيث يتوفر الصندوق الذي يحتوي على ستة منتجات تقوية واهتمام بالأظافر بسعر 40 دولار لهدية مثالية وراقية ستفرح بها الصبايا.

ألوان طلاء أظافر مميزة

احرصي على أن تحتوي هديتك الخاصة بالجمال على مجموعة من أجمل ألوان طلاء الأظافر وخصوصا تلك الصيفية التي تحتوي على درجات مبهجة وأخرى ألوان راقية لتلائم الخريف المقبل بألوان مثل الأزرق الرمادي واللون البني والبيج.

مجموعة عطور "ميني" تناسب جميع الأذواق

وحتى لا تقعي في حيرة من أمرك لعدم معرفتك ذوق الصبية الناجحة في العطور، نقدم لك حل بسيط وسهل، حيث يمكنك اعتماد مثل هذه المجموعات التي تقدم فيها مجموعة عطور صغيرة بسعر اقتصادي وبخيارات عطور واسعة يمكن تجربتها بشكل جيد.