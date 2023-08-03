بيونسيه تكمل إطلالاتها المبهرة بأنامل لبنانية من جورج حبيقة

ما تزال أسطورة الغناء الأميريكية بيونسيه مستمرة في حالة الإبداع الإستعراضي والغنائي اللذين تخلقهما على المسرح، وليس فقط من ناحية الاستعراضات الضخمة والحركات الراقصة المتقنة، بل كذلك ستايلات الأزياء المميزة التي تقوم باختيارها منذ انطلاق جولتها الغنائية Renaissance مايو الماضي، حيث أثرت ببصمتها المتفردة في عالم الموضة من خلال مجموعة إطلالات استثنائية وراقية وبعيدة تماما عن المألوف.

وأبهرت جمهورها بعدة إطلالات خلابة واحدا تلو الآخر، وفي هذا المقال سنستكمل معكم أناقة بيونسيه الراقية خلال حفلاتها في الجولة الجديدة، وكيف تحافظ على تجددها في كل إطلالة لتبقى دائما ملكة الإبهار على المسرح.

بيونسيه بـ إطلالة راقية من لوي فيوتون وللمرة الأولى

وكان الجامبسوت الراقي حاضرا بين اختياراتها في أحدث إطلالاتها، حيث أشعلت المسرح بفقرتها الإستعراضية لتأدية أغنية "بريك ماي سول" (Break My Soul)، حيث تألقت بجامبسوت ضيق باللون الأسود من تصميم صديقها المغني والمصمم "فاريل ويليامز" المدير الإبداعي الجديد لدار Louis Vuitton والمسؤول عن خط الأزياء الرجالية ولكن لم يمنعه هذا الأمر من عمل قطعة فنية وأنثوية.

تميز التصميم بالأكمام الطويلة والياقة العالية والنهاية الطويلة التي تصل إلى الأرجل، وكان الجامبسوت مرصع بتطريزات كريستالية فضية متناثرة على اللوك بأسلوب جمالي مبهر على شكل المربعات الأيقونية التي تشتهر بها الدار الفرنسية أو نقشة lv monogram.

وجاء الجامبسوت متصلا بحذاء متناغم ومغلق بالكعب العالي والمدبب من الأمام، ورغم أن هذا اللوك أغنى الفنانة الأمريكية عن ارتداء المجوهرات، إلا أنها وضعت لمستها الخاصة وارتدت نظارة كريستالية مبهجة،وتركت شعرها الأشقر منسدلا بأسلوب مالس. وظهرت إلى جانبها ابنتها "بلو إيفي" التي شاركت في العرض وهي ترتدي تصميما مشابها من توقيع نفس الدار.

إطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود من مارك جايكوبس

جاءت إطلالة بيونسيه الثانية بالأبيض والأسود، بفستان طويل ذو تصميم في غاية الأناقة والإبداع مرصع كليا بالكريستالات البيضاء والسوداء وهذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها بيونسيه تصميما من الدار الأميريكية "مارك جايكوبس"، وكان الفستان مصمما بقصة مجسمة حددت ملامح قوامها الممشوق مع شق جانبي يكشف عن ساقها، وقصة صدر دراماتيكية واسعة بالحمالات حيث امتزجت فيها تفاصيل الحمالات البيضاء مع باقي الشرائط السوداء، ولهذا اللوك الراقي كانت لمستها المميزة بقفاز الأوبيرا العالي باللون الأبيض، واعتمدت صندلا مفتوحا بالشرائط المرصعة بكريستالات "سواروفسكي"، وتزينت بأقراط براقة متدلية من علامة تيفاني أند كو مع تسريحة الشعر الويفي.

فستان مبهر باللون الوردي من جورج حبيقة

اختارت الفنانة المتألقة للإطلالة النهائية في ختام الحفل، تصميما مبهرا من جورج حبيقة من مجموعة الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء ٢٠٢٣. حيث جاء الفستان الساحر من التول الوردي ومزين بالكريستال المتلألئ باللون الوردي والفضي والأبيض، وأكملته بقفازات براقة.

كما تميز التصميم أيضا باكسسوار للرأس مطرز بأزهار ثلاثية الابعاد.⁣ والجدير بالذكر أن صناعة هذا التصميم استغرقت 350 ساعة من العمل بأنامل 5 خياطين ماهرين.