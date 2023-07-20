أجمل ألوان طلاء الأظافر نرشحها لك في هذا الصيف

في ظل الإطلالات المتنوعة والمختلفة، وصيحات الموضة التي تبرز بشكل يومي والمناسبات التي نشهدها في كل يوم أيضا، يصبح من السهل أن نتكهن لصيحة المناكير الرائجة في هذا الصيف، حيث لفتتنا العديد من الألوان الجريئة والقوية التي تناسب إطلالاتك الجمالية المقبلة و خصوصا مع انتقاء التدرجات اللونية المتنوعة والنابضة بالحياة التي تجعل أظافرك محط أنظار الجميع.

وطبقي بإحترافية الألوان المشرقة بتدرجات ملفتة تناسب ذوقك والأجواء الصيفية الحارة، وكوني استثنائية باختياراتك لأجمل التدرجات التي تجعل أظافرك متأقة وراقية في ذات الوقت.

إضافة إلى وجوب الحرص على نظافة وصحة الأظافر بشكل دائم. وإليك العديد من الطرق والظلال التي يمكنك تطبيقها بشكل مميز من خلال تطبيق ألوان طلاء مناكير مشرقة للصيف بطريقة تعكس اختياراتك الساحرة.

ألوان طلاء أظافر باللون الأزرق الـ"إليكتريك"

كما يمكنك تطبيق ألوان أظافر بتدرج اللون الأزرق بين الألوان، النيلي والأزرق الـ"إليكتريك" بحيث تتناسب هذه الألوان مع كافة ألوان البشرة سواء البيضاء أو السمراء من وحي دار (Viktor&Rolf).

تبرز صيحة اللون النيلي أز الأزرق الكهربائي القوي بأسلوب عصري وبارز على أظافرك الطويلة وتمنحك الأناقة والجرأة التي ستكمل إطلالاتك الصيفية بلا شك، وننصحك بتطبيق هذه الصيحة مع الإطلالات المسائية.

وكل ما عليك فعله هو سحب اللون النيلي أو الأزرق "الإليكتريك" على كامل الأظافر لتحصلي على اطلالة ساحرة وملفتة للنظر. فمرري طبقتين متعددتين من اللون على كامل الأظفر لجعل اللون أكثر كثافة ولمعانا وقوة وبروزا.

طلاء الأظافر بالتدرجات النيود والبيج

كما يمكنك في هذ الصيف اعتماد ألوان طلاء الأظافر المشرقة لتناسب الأظافر الطويلة والمتوسطة الطول مع أجمل اتجاهات طلاء الأظافر النيود المات التي تناسب بشرتك. مرري اللون اللحمي الفاتح على كامل الأظافر ولا تترددي بتمرير الخطوط الفضية العريضة على أعلى الظفر بكثير من اللون القوي لإطلالة براقة وأنيقة.

وحافظي على اللون النيود على كامل الظفر مع تمرير الزخرفات الهندسية على الجهة الخارجية للاظافر لتخلقي أسلوب مناكير عصري. وكل ما عليك فعله هو تمرير طبقتين متتاليتين من اللون النيود لجعل أظافرك أكثر تميزا.

ألوان المناكير الأبيض

تبرز أجمل صيحات طلاء الأظافر البيضاء بأسلوب حيوي ومشرق على أظافرك. فتعكس هذه الألوان الجرأة والتميز والرقي مع تطبيقها على أظافرك الطويلة بأجمل تدرجات اللون الأبيض الكلسي والعاجي واللؤلؤي أيضا بطبقات كثيفة ومسحوبة على كامل الأظفر. وننصحك بأن تختاري التدرجات المات التي تليق بالأظافر الطويلة لمنحك الانوثة والجاذبية.