أجمل إطلالات الأميرة هيا بنت الحسين بمناسبة عيدها الـ49

يصادف اليوم عيد ميلاد الأميرة هيا بنت الحسين الـ49 ولا بد في هذه المناسبة من الإطلاع على أجمل إطلالاتها الجمالية فهي فارسة من الطراز الرفيع سيدة راقية بكل معالمها تختار أزياءها من أشهر وأجمل دور الأزياء العالمية، بالإضافة إلى اختياراتها الساحرة في عالم الأناقة والمكياج الناعم والمشرق، الى جانب تسريحات الشعر الطبيعية التي لا تتخلى عنها.

اليوم وبمناسبة عيد ميلاد الأميرة هيا بنت الحسين، إليك أجمل إطلالاتها الساحر في عالم الجمال من خلال أزيائها وتسريحات الشعر الملفتة ومكياجها الناعم.

شاهدي جميع إطلالاتها واستوحي منها.

نبذة عن الأميرة هيا بنت الحسين

الأميرة هيا بنت الحسين تتمتع بإطلالات رائعة تناسب مكانتها، لكنها تميل أكثر إلى الكلاسيكية في ستايلها، وتتوجه إلى الفساتين مختلفة القصات ذات الألوان الزاهية لتتألق بها، البساطة والأناقة هي عنوانها، لذا فهي تبحث عن كل ما هو رقيق وجذاب في مناسباتها المختلفة.

في 3 مايو 1974 ولدت الأميرة هيا بنت الحسين، وهي ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لها أخ شقيق واحد وهو الأمير علي بن الحسين وهو أصغر منها بعام ونصف.

في 9 فبراير 1977 توفيت والدتها في حادث تحطم مروحية وهي في طريق عودتها من جنوب الأردن إلى عمّان.