أجمل إطلالات ايميه صياح بطلة المسلسل المنتظر "الهيبة"

إيميه صياح ولدت في 4 مايو 1987 وهي ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، تزوجت في 5 سبتمبر عام 2014 من اللبناني فريد النجار في 12 يناير 2020 رزقت بولد وبنت تؤام " تيو شربل" و " كيلي ماريا".

ومؤخراً سوف يعرض مسلسل الهيبة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت سعودية.

مسلسل "الهيبة- جبل" من تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي، بطولة تيم حسن، إيميه صياح، عبد المنعم عمايري، منى واصف، روزينا لاذقاني، ختام اللحام، عبدو شاهين ومحمد عقيل.

وعلقت بطلة مسلسل الهيبة إيميه صياح على آخرصورة لها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلة : "شخصيّة #ساره_ابراهيم من مسلسل #الهيبة_جبل .. انشاالله تحبّوها على قد ما أنا حبّيتها.. ابتداء من ١٧ تشرين الأوّل عبر منصّة @shahid.vod و١٨ عبر شاشة @mbc1".

وكشفت إيميه صياح عن موعد عرض المسلسل سيكون خلال شهر أكتوبر وعلى منصة شاهد الإلكترونية وعلى شاشة إم بي سي.

موعد عرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس

يبدأ عرض مسلسل الهيبة على قناة mbc1 يوم 18 أكتوبر ومنصة شاهد الإلكترونية.

أصل إيميه صياح

إيميه صياح ولدت في جبيل أصلها من مدينة بيبلوس، ترعرت في عائلة مكونة من والديها وشقيقتها ريتا وشقيقها إيلي، إسمها فرنسي، باللغة العربية يعني محبوبة حاصلة على شهادة في فنون التواصل صحافة ومسرح من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت ودراسات عليا في الإعلام.

أعمال إيميه صياح

بدأت مشوارها في تقديم البرامج في نيسان عام 2009 بتشجيع من والدها الصحفي إبراهيم صياح عندما إنتسبت لقناة إم تي في اللبنانية.

قدمت صياح عدة برامج منوعة حتى عام 2013 بعدها عرضت عليها الكاتبة منى طايع دور بطولة المسلسل اللبناني وأشرقت الشمس عام إلى جانب الممثل يوسف الخال إخراج شارل شلالا، الذي عرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال قدمت العديد من الحفلات والمهرجانات العربية أصبحت بعدها وجها أعلانيا للكثير من الماركات والحملات الأعلانية.

ونالت جائزة ظاهرة العام من الموريكس دور عام 2014 عام 2016 عادت لتشارك زميلها يوسف الخال في بطولة المسلسل العربي المشترك سوا تأليف رينيه فرانكوديس، إخراج شارل شلالا، صور عام 2015 في بولندا وعرض في الأول من فبراير 2016 حصريا في 22 أكتوبر 2016 قدمت حفل انتخاب ملكة جمال لبنان على شاشتي LBCI وLDC

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