أجمل إطلالات دانا مارديني بطلة مسلسل "ع الحلوة والمرة"

دانا مارديني ممثلة موهوبة شابة من أصل سوري، ولدت في 26 يونيو 1988، برج السرطان، لقد تخرجت دانا مارديني من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2010، ثم انخرطت مباشرةً في عددٍ من الأعمال الدرامية والمسرحية.

أهم أعمالها في التلفزيون، مسلسل الولادة من الخاصرة عرض عام 2011، ومسلسل أرواح عارية عرض عام 2012، ومسلسل الولادة من الخاصرة 2، ومسلسل ساعات الجمر 2012، والولادة من الخاصرة 3، منبر الموتى 2013، سنعود بعد قليل 2013،قلم حمرة 2014،حلاوة الروح 2014، العراب ، نادي الشرق 2015.

أما مؤخراً مسلسل "ع الحلوة والمرة" سوري لبناني الذي يعرض عبر مجموعة قنوات MBC ومنصة "شاهد"، المسلسل بطولة "دانا مارديني ونيكولا معوض وجو طراد وباميلا الكيك".

وكما يشارك فيه أيضاً كارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح، والمسلسل من النوع الرومانسي الكوميدي مؤلف من 60 حلقة، تدور أحداث المسلسل حول الأعراس وتتميز بأحداثها السريعة، وهو يروي حكاية عائلتين الأولى ثرية والثانية فقيرة .

ملخص مسلسل "ع الحلوة والمرة"

تعمل دانا مارديني اسمها في المسلسل فرح تعمل موظفة في شركة لتنظيم حفلات الزفاف، وتتعرض لموقف صعب عندما تطلب منها رئيستها بالعمل تنظيم حفل زفاف الرجل الذي تخلى عنها وهرب يوم زفافهما قبل خمس سنوات، وتتحول حياتها لكابوس مريع.

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