أجمل إطلالات ديمة قندلفت بطلة "مسلسل ستيليتو"

تتألق ديمة قندلفت بالكثير من الإطلالات التي تسحر بها العيون، وتزين النجمة السورية هذه الإطلالات بمكياج ساحر له تفاصيله الخاصة التي تبرز جمالها وتسريحات متعددة تناسب ملامح وجهها الجميل، اليك من خلال الصور التي جمعناها لك، أجمل إطلالات ديمة قندلفت التي سحرت بها العيون بطلة "مسلسل ستيليتو"، لتختاري منها ما يناسبك.

من هي ديمة قندلفت؟

ديمة قندلفت هي ممثلة ومغنية من مواليد دمشق سوريا عام 1979م، وتخرجت الفنانة ديمة قندلفت من كلية الإقتصاد وظهرت على صعيد الدراما السورية منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً.

وبدأت ديمة قندلفت الغناء في جوقة الفرح، ثم انتقلت بعدها لفرقة سفر الفنية والمؤلفة من تسعة أشخاص وأقاموا حفلة في لبنان وعرضت على التلفزيون السوري.

ثم بدأت قندلفت التمثيل في أول مسرحية لها تحت عنوان "أغنية القمر" بعد أن انتهت من الدراسة من المعهد العالي للفنون ثم توالت الأعمال المسرحية مع الفنان سامر المصري وعابد فهد بعد ذلك اشتهرت من خلال مسلسل "باب الحارة" الذي انسحبت منه بعد المشاركة بالجزء الأول والثاني لأسباب خاصة منها الأجر الذي عرض عليها مقابل دورها.

وأخذت الفنانة ديمة قندلفت عدة أدوار مختلفة المسار من دور الفتاة الطيبة إلى الفتاة المتعجرفة إلى الفتاة القاسية، ومن أبرز ما قدمت لنا الممثلة ديمة قندلفت من مسلسلات على صعيد الدراما السورية: " أشواك ناعمة"،" غزلان في غابة الذئاب"،"أهل الغرام"،" قاع المدينة"،" صبايا"،"بنات العيلة"، وشاركت ديمة قندلفت في برنامج المواهب بموسمه الأول شكلك مش غريب وقدمت عروض قمة في الإبداع، وشاركت ديمة قندلفت في مسلسلات عدة في رمضان 2014.

أبرز أعمال ديمة قندلفت

مسلسل علاقات عامة

مسلسل مريم

فيلم باب الحديد

مسلسل الأم

مسلسل الأمانة

مسلسل باب الحارة الجزء الأول والثاني

مُسلسل رياح الخماسين.

مُسلسل غزلان في غابة الذئاب.

مُسلسل أهل الغرام.

مُسلسل الصندوق الأسود

مُسلسل تعب المشوار

مُسلسل سيرة الحب.

فيلم باب الحديد.

مسلسل بقعة ضوء.

مسلسل صرخة روح.

مسلسل قناديل العشاق.

مسلسل دوات الشك.

مسلسل جنان نسوان.

مسلسل باب الحارة.

مسلسل شبابيك.

مسلسل أيام لا تنسي.

مسلسل طوق البنات.

مسلسل فوضي.

مسلسل أشواك ناعمة.

مسلسل صندوق الأسود.

مسلسل ستيلتو

موعد عرض مسلسل ستيلتو

كشف منصة شاهد موعد عرض العمل الجديد المنتظر والذي يضم نخبة من النجوم العرب حيث كشفت أنه سيعرض في يوم 4 سبتمبر المقبل على قناة ام بي سي 4 الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية ويعرض قبلها بيوم على منصة شاهد.

ويضم العمل ألمأخوذ عن الدراما التركية جرائم صغيرة نخبة من النجوم العرب، والذين ظهروا في الإعلان الترويجي الأول من بينهم الفنان قيس الشيخ نجيب الذي نشر الإعلان على صفحته الخاصة في إنستغرام.

قصة مسلسل ستيلتو

تدور أحداث مسلسل ستيلتو حول إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق

أبطال مسلسل ستيتلو

كاريس بشار

ديمة قندلفت

قيس شيخ نجيب

ريتا حرب

بديع أبو شقرا

كارلوس عازار

سامر المصري

ندى أبو فرحات

نور علي

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