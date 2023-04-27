البوابة - يُصادف في الثامن والعشرين من شهر نيسان عيد ميلاد الآنسة السعودية الشابة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي تُعتبر مصدر وحي للكثيرات من السيدات سواء في أناقتها ورشاقتها خاصة خلال مراسم عقد قران الأميرة إيمان على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، كما تعرف تماما ما يليق بها من ألوان وموديلات ومواكبة للموضة.

أجمل إطلالات رجوة آل سيف بمناسبة عيد ميلادها



​

من هي رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف؟