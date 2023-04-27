البوابة - يُصادف في الثامن والعشرين من شهر نيسان عيد ميلاد الآنسة السعودية الشابة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي تُعتبر مصدر وحي للكثيرات من السيدات سواء في أناقتها ورشاقتها خاصة خلال مراسم عقد قران الأميرة إيمان على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، كما تعرف تماما ما يليق بها من ألوان وموديلات ومواكبة للموضة.
أجمل إطلالات رجوة آل سيف بمناسبة عيد ميلادها
من هي رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف؟
- رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف ولدت في 28 أبريل 1994 بالعاصمة السعودية الرياض، والدها رجل الأعمال السعودي "خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف"، وهو مالك شركة السيف للمقاولات، بينما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.
- وتنتمي والدة السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة، إلى عائلة السديري وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.
- وحصلت رجوة على تعليمها الثانوي في جامعات المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لإكمال تعليمها العالي وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز في عام 2017.
- وخلال سنة دراستها الأولى، ذهبت الآنسة رجوة في رحلة إلى دبي برفقة زملائها وشاركوا في تأسيس إحدى الشركات الناشئة المستدامة، وبعد تخرجها، عملت الآنسة رجوة في شركة تدعى P-A-T-T-E-R-N-S للتصميم ثم عادت إلى المملكة العربية السعودية الرياض للعمل في استوديو التصميم Designlab Experience.
- في شهر أغسطس 2022 خطبت رجوة من الأمير الحسين في منزل عائلة رجوة آل سيف بالرياض، وبحسب الأخبار المتداولة سيحتفل الثنائي الرومانسي بزواجهما في الأول من حزيران/يونيو عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.
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