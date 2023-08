أجمل إطلالات زيندايا نجمة مسلسل euphoria

أصبحت "زيندايا كولمان" (Zendaya Coleman) 25 عامًا، بلا شك أيقونة للجيل الحالي حيث حققت هذه الممثلة الحائزة على جائزة إيمي أكثر مما يمكن أن يحلم به الكثير من أبناء جيلها.

وعلى مدار العقد الماضي، برزت في الشاشة في أدوار رائدة بما في ذلك MJ في Spiderman ، و Anne Wheeler في The Greatest Showman و Rue Bennett في Euphoria ، ولا يمكننا أن ننسى الجزء الذي بدأ كل شيء ، CeCe من Shake It Up حيث لمع نجمها.

أما بالنسبة لصناعة الأزياء فقامت بتصميم مجموعة تم عرضها خلال (NYFW) أسبوع الموضة في نيويورك، حيث كان تعاون Zendaya مع Tommy Hilfiger أحد أكثر عروض الأزياء الناجحة لعام 2019. Zendaya بمثابة نجمة وصفقة قوية مع عدم وجود علامات على التوقف.

و في حين أن هناك العديد من الأشياء التي قدمتها Zendaya خلال مسيرتها المهنية، إلا أننا اخترنا اليوم تكريم أفضل لحظات الموضة لها على الإطلاق.

إطلالة ساحرة من دار الأزياء العريقة فالانتينو للنجمة العالمية زيندايا

خلال العرض الأول للموسم الثالث من المسلسل الدرامي الشهير "إيفوريا" الذي كان من إخراج سام ليفينسون، تألقت النجمة الشابة بتصميم "فنتج" أو قديم من دار الأزياء الإيطالية العريقة "فالانتينو غارافاني" باللوننين الأبيض والأسود بخطوط عامودية وأنيقة امتدت من الصدر الذي جاء بقصة من غير حمالات، إلى نهاية الأقدام.

ولطلتها الجمالية اعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية برفعة أنيقة ومكياج برونزي خلاب إضافة إلى أقراط أذنين من العلامة الإيطالية "بولغاري"

حفل توزيع جوائز "ساغ" 2023

كشف المدير الإبداعي للدار اللإيطالية العريقة فالانتينو ، بييرباولو باتشولي في تعليق على منصة Instagram أن هذا الفستان المخصص "Rose Roses" استغرق 1230 ساعة لكن Zendaya أطلت به بكل سهولة في حفل توزيع جوائز SAG لعام 2023 بجمال غير مبالغ به وإطلالة لافتة من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين حيث لاءم الفستان الذي جاء من غير حمالات باللون الوردي الـ"سومو" بشرة الممثلة الشابة بكل أناقة ورقي إضافة إلى الطلة الجمالية المختلفة التي اعتمدتها بتسريحة شعر قصيرة و"ويفي"، إضافة إلى عقد لامع من "بولغاري.

من أرشيف علامة "فيرساتشيه"

استطاعت الفنانة الشابة الأيقونية التألق بمظهر ولوك دار الازياء الإيطالية من المجموعة الأخيرة التي صممها المصمم الراحل جياني فيرساتشيه" من مجموهة ربيع وصيف 1998 للأزياء الراقية تحت مسمى "أتيلييه فيرساتشي" وكان الفستان الذي جمع بين القصة الملكية الهندسية والألوان الصاخبة كالأخضر اليانع، جميلا وعصريا ولائم النانة الشابة.

نجمة مسلسل euphoria من حفل توزيع جوائز cfda 2021

بفستان مكون من قطعتين ساحرتين من الحرير القرمزي اللامع المكون من قطعتين من العلامة الأمريكية Vera Wang تألقت الفنانة الأميريكية بإطلالة جذابة فريدة ومميزة حيث لائمت التنورة الـ"ماكسي" المزودة ب"كشكشة" علوية منتفخة قوام زيندايا الرشيق إضافة إلى طولها الذي أبرز التوب البسيط والأنثوي، حيث اعتمدت مع هذه الإطلالة تسريحة "ضفائر" الشعر المميزة.

إطلالة من المصمم التونسي عز الدين علايا

منذ ظهور المصمم بييتير موليير للعمل في دار "ألايا" لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس وبعد غياب طويل اختارت النجمة الشابة أن تختار هذه الإطلالة من مجموعته الجديدة كليا . هذا الفستان هو أحد الفساتين الأولى التي صممها بيتر مولييه من أجل Alaia كجزء من مجموعة Winter-Spring.