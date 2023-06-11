لجين عمران بفستان أخضر ليموني وزيندايا ببدلة "أوفرسايزد" في روما من أجل بولغاري

خلال الفعالية التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، تألقت عدد من النجمات من حول العالم في افتتاح فندق بولغاري الجديد الذي يحمل طابعا لا يقل فخامة وتألقا عن مجوهرات وابتكارات الدار الإيطالية العريقة.

وتألقت ضيفات هذا الحدث الهام في أمسية إيطالية راقية بامتياز بتصاميم من عدة مصممين من حول العالم من الشرق إلى الغرب. وكانت الإطلالات جذابة وقوية وسيطرت المجوهرات والأطقم الفخمة التي ازدانت بها النجمات على الإطلالات التي تمايلت بين تدرجات لوحة ألوان باهية من الأصفر والأسود والأبيض النقي فإليكي أبرز الإطلالات التي رصدناها لك من هذا الحفل

بريانكا تشوبرا بتصميم أبيض من جيومباتيستا فاللي في حفل بولغاري

تألقت النجمة بريانكا تشوبرا خلال الحفل بإطلالة أنيقة وناعمة باللون الأبيض من توقيع جيومباتيستا فاللي، حيث جاء الفستان بتصميم مريح، وبأكمام طويلة وفضفاضة من نهايتها، ومزينة بشريط من الريش الذي أضفى على تلك الإطلالة لمسة أنيقة وجذابة.

وجاء الفستان من الأعلى بفتحة صدر على شكل حرف "V" مع خصر متوسط من غير أن يكون عريض أو نحيف ومحدد، وانسدل الفستان بداية من الخصر واسعًا ومريحًا حتى أسفل مع الكسرات الطولية التي لفتت الانتباه، مع فتحة ساق أمامية طويلة، وتزينت بريانكا شوبرا بمجوهرات أنيقة وفخمة زادت من جاذبية تلك الإطلالة على هيئة سلسلة "رومان نايتس" بأحجار زمردية خضراء غاية في الرقي، أما بالنسبة للشعر فكان مميو بذنبتين مرفوعتين أضفت طابع مرح للوك النهائي.

الإعلامية المتألقة ريا أبي راشد بفستان أسود فاخر

جاء فستان ريا أبي راشد الراقي باللون الأسود بالسلويت المجسم الذي يحاكي تفاصيل ومنحنيات الجسد الذي تزين بالثنيات الضيقة على الجانبين والتي امتدت من أعلى الفستان إلى نهايته.

مع فتحة صدر مستقيمة وأكمام طويلة باللون الأسود، ونسقت ريا مع تلك الإطلالة التي تميزت بالفخامة والبساطة في آن واحد، صندل باللون الأسود، مع مجوهرات ماسية فخمة بالأحجار الفاخرة من الزمرد الأخضر والألماس والذهب الأبيض وحقيبة من العلامة الإطالية بولغاري أيضا.

لجين عمران بإطلالة من المصمم شربل كرم

أطلت الإعلامية لجين عمران بإطلالة حرصت فيها على استعراض أناقتها وقوام جسدها الممشوق في حفل افتتاح فندق بولغاري في روما ونشرت العديد من الصور عبر حسابها على انستجرام، وتألقت في إطلالة بإحدى درجات اللون الأخضر الليموني وجاء الفستان مجسما من الأعلى وانسدل بداية من الخصر حتى أسفل الفستان، وجاءت فتحة الصدر الخاصة بالفستان مستقيمة، بينما جاءت أكتاف الفستان مرتفعة ومنفوشة قليلًا وغطت جزء من الذراعين كذلك لمزيد من الفخامة والأناقة بدت وكأنها احتضنت مجوهراتها الفاخرة التي تألقت بها بعقد من الياقوت الأسود اللامع والألماس.

النجمة الشابة زيندايا بإطلالة من فالانتينو

تألقت النجمة الشابة ببدلة بقياسات واسعة "أوفرسايزد" بدت غاية في الجمال حيث اعتمدت توب من قماش شبك السمك الأسود اللامع أعطت طابع الجرأة إلى الإطلالة التي تميزت باللون الأسود، حيث نسثتها مع أقراط أذنين من الألماس اللامع وستيليتو أسود بسيط تماشى مع كمية التفاصيل التي توسطت الإطلالة.