أجمل إطلالات سلافة معمار بطلة "مسلسل عالحد"

مسلسل عالحد سوري لبناني قصير يعرض عبر منصة "شاهد"، المسلسل بطولة "سلافة معمار، صباح الجزائري".

وكما يشارك فيه أيضاً رودريغ سليمان ،علي منيمنة ، مروى خليل، مؤلف من 12 حلقة، تدور أحداث المسلسل حول الرعب النفسي المليء بالاثارة والتشويق.

قصة مسلسل عالحد

تدور قصة مسلسل عالحد، بعد ثماني سنوات على اختفاء زوج سلافة معمار تدعى في المسلسل ليلى في بيروت حيث تعمل في إحدى الصيدليات وتتفق مع شريكها على إجراء عمليات قتل متسلسلة ضد اشخاص سيئين في حياتها، ولكن حياتها البسيطة تخبئ لها اسرار ستغير عالمها إلى الأبد.

"موقع البوابة" يقدم لكم أبرز إطلالات الممثلة السورية الموهوبة "سلافة معمار" من موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام":

نبذة عن سلافة معمار

سلافة معمار وُلِدَت في 26 نيسان/ أبريل 1976 هي ممثلة سوريّة موهوبة أبهرت الجميع بأدوارها المميزة التي قدمتها وما زالت تتميّز بأدوارِها الجريئة، درست سلافة بدايةً الأدب الإنجليزيّ، ولكنّها انتسبت فيما بعد إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لتشق طريقها نحو النجومية.

أول حضورٍ لها على الشاشة كان في مسلسل "عيلة خمس نجوم" عام 1994 كضيفة شرف، وتدرجت لتنال البطولة في جميع أعمالها، وتزوجت من الفنان سيف الدين سبيعي وانفصلا عام 2012، ولها منه ابنة اسمها دهب.

أهم مسلسلات سلافة معمار

مسلسل عيلة خمس نجوم

مسلسل قضية عائلية

مسلسل كان يا ماكان

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل بقعة ضوء

مسلسل ألو جميل ألو هناء

مسلسل الوصية

مسلسل ورود في تربة مالحة

مسلسل حرملك

مسلسل مسافة أمان

مسلسل زمن العار

مسلسل تخت شرقي

مسلسل قلم حمرة

مسلسل أرواح عارية

مسلسل الغفران

مسلسل ما ملكت أيمانكم

مسلسل الانتظار

مسلسل عالحد

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