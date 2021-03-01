فصل الربيع هو من أجمل الفصول في السنة، فهو فصل مليء بالحياة والأمل والتفاؤل والعطاء، حيث تتفتح فيه الأزهار الجميلة بألوانها المختلفة وعطورها، ويتميز هذا الفصل بأنه سيد الفصول الأربعة وهو الأقرب إلى قلوب الناس.

أجمل العبارات عن فصل الربيع

وإن نسائم الربيع الراحل تهفو أحياناً فتذكرنا بعمر مضيء، وليس لنا الحق في استرجاعه.

الأمل ينام كالدب بين ضلوعنا منتظراً الربيع لينهض.

ويعتبر موسم الربيع الذي يعقب موسم الشتاء من أروع الفصول السياحية، فعندما تنقشع سحب الضباب وتطل الشمس بأشعتها الزاهية تتفتح الزهور والورود في السهول الخضراء وتتكشف روعة المروج الخضراء والجبال المكتسية اخضراراً وتصبح الرؤية واضحة للاستمتاع بكل هذا الإبهار من الاخضرارعلى امتداد البصر لمدة ثلاثة أشهر.

فما نفع الربيع السمح إن لم يؤنس الموتى ويُكمل بعدهم فرح الحياة ونضرة النسيان.

فليرحل ربيع العمر عني لا أبالي.

الربيع بسمة الطبيعة قبل أن تجود بعطائها، إذ لا قيمة للعطاء إذا لم ترافقه بسمة الرضى.

في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم.

الصدق ربيع القلب، وزكاة الخلقة، وثمرة المروءة، وشعاع الضمير.

الشرق عالم ساحر مشرق وهو جنة الدنيا، وهو الربيع الدائم مغموراً بوروده، وهو الجنة الضاحكة، والله وهب أرضه زهوراً أكثر من سواها، وملأ سماءها نجوماً أغزر، وبث في بحاره لآلئ أوفر.

برز الربيع لنا برونق مائه فانظر لروعة أرضه وسمائه، فالترب بين مسك وعنبر من نوره بل مائه وروائه، والطير مثل المحصنات صوادح مثل المغني شادياً بغنائه.

شباب بلا أحلام ربيع بلا زهور.

هناك زهور لكل وقت وليس الربيع فقط. قلَّة من يفهم أن جنون الربيع إنّما هو وليد حزن الخريف.

هكذا الربيع في مثل أرضنا المريضة جذور عاجزة عن قراءة أوراقها.

الربيع هنا يتكاثر ثم ينام وحيداً.

الربيع لا يتوقف من أجل نبتة لا زالت تتعلّم النمو والاخضرار.

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