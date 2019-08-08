عيد الأضحى يُدخل البسمة والفرح للجميع صغاراً كانوا أم كباراً ففيه يلتقي به الأقارب والأصدقاء، وفي عيد الأضحى يذهب المسلمون في الصباح لتأدية صلاة العيد، ثمّ يذبحون الأضاحي ويوزّعونها على الأقارب والمحتاجين.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل العبارات في عيد الأضحى:

- عيدي فرحتك وأنا بفرحتك سعيد، وكيف أعايد الناس وأنت عن نظر عيني بعيد.

- تعودت أهنيك يا الغالـي وكل فرحة عيد أنت على بالي، ما يصير ما أهنيك وأنت تاج رأسي.

- يا طيور الحب زوروهم وبعيد الأضحى هنوهم ولا تنسوا تخبروهم الفرحة ما تكمل من دونهم.

- يا شمس الكون نوري على حبيبي واحملي سلامي له وقولي له كل عام وأنت بخير.

- حبيبي يمر العيد وأنت عني بعيد، وشوقي لك يزيد، وأتمنى لك عيد سعيد.

- بحلول عيد الأضحى أهديك أجمل الورود وأغلى البخور يا أروع مخلوق.

- أخاف أهديك بالعيد وردة وتذبل، وأخاف أهديك روحي وتفنى، بهديك قلبي إن أنا مت أنت فيه تحيا، وكل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عواده.

- تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم، وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم، وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم، لكن الروح تسبقها بالتهنئة، والقلب بالدعاء بعيد الأضحى سعيد وعمر بالفرح يزيد.

- مع كل نسمة هوا تمر عليك أقول مبارك عليك العيد.

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