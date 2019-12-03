أجمل المسجات عن صباح الشتاء 

فصل الشتاء يحظى بنسبة قبول عالية جداً ويعتبر بلا شك الفصل المفضل عند الكثير من الناس، حيث يأتي فصل الشتاء حاملاً معه أمطار الخير والبركة التي تمحو عن القلوب الألم وتنزل السكينة عليها ويعم الهدوء في الأماكن فلا شيء أجمل من أكواب القهوة الساخنة في الشتاء، والنظر من النافذة إلى سقوط حبات المطر.

وفي هذا المقال سنقدم لكم مسجات عن صباح الشتاء:

- الثلج هدية الشتاء، والشمس هدية الصيف، والزهور هدية الربيع، وأنت هدية العمر صباح الخير.

- ما يشبهك إلّا صباحات الشتاء لو ما أمطرت فيها براد العافية.

- مشتاق للشتاء وشبات النار، والطلعات، ورائحة المطر، وملابس الشتاء، وحليب الصباح، ونومة الليل الدافئة.

- أنا وعبير الورد ونسمة البرد نقول: صباح الورد يا ورد.

- صباح الخير للعصافير، لهواء الشتاء البارد ودفء الشمس، صباح الخير لك يا صديقي.

- تشبه صباح الشتاء، كل شيء فيك يفتن.

- هذا الصباح كأنّه يحمل في طياته ملامح الشتاء، الأجواء باردة ولطيفة وكأني بالشوق الملتهب ليس له إلّا وجهك وهذا الصباح.

- أنا أحب الشتاء وأتوق لأن أجلس معك أمام موقد نار في حائط وثمة على الحائط فوق الموقد تماماً صورة لغابة كنا احتطبنا منها هذا الصباح.

- الصباح وفيروز، الشتاء والمطر، السماء والغيوم، البدر والنجوم، الرسم والموسيقا، الكتب والقهوة، الليل والهدوء، كلها أشياء جميلة.

- كما يفتقد الصباح سكون الليل، أفتقدك، وكما يشتاق الشتاء لدفئ الصيف أشتاق إليك.

- كم اشتقت لليالي الشتاء الباردة والمطر الخفيف الذي يدوم حتى الساعات الأخيرة من الليل وراحة الأرض في الصباح.

- وتمضي السنين كريح الشتاء وتأخذ من عين الصباح الضياء وما زال في القلب كل الحنين وما زال في القلب كل الوفاء.

- عندما تريد أن تشعر بالمطر وبرد الشتاء ونسيم الربيع ورائحة قهوة الصباح والحب ابحث عن كتاب واقرأ.

- إنّه النرجس زهر العشق العتيق وروح الشتاء سلم عليها بقلبك، ثمّ اهدها لمن تشاء.

- فاتني صباح نسيمه بارد كالشتاء وغيمه متدلي كالستائر حول الشمس أيضاً كالشتاء فاتني هذا الصباح معك يا طفلتي.

- تشبهين أشعة الشمس الذهبية في الصباح الباكر، وبرد الشتاء، وحقول عباد الشمس.

- أسكب قهوتي في الكأس أراها ترسم لي وجهك، أفتح النافذة فيُلامس هواء الصباح جسدي ليعيدني إلى ليالي الشتاء التي كانت تحملك.

- قالت له سأحرر جدائلي هذا الصباح وأمشط أحلامك بينها علها تزور السماء وتمطر في أرضك كحلي الشتاء.

- يا أجمل أشياء الصباح الكثيرة يا أحلى من شموس الشتاء ودفاها يا أكبر طموحات الخيال المثيرة النفس في حبك جرفها هواها.

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