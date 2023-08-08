تعتبر النّكت الجزائرية وخصوصاً المضحكة من أجمل النكت؛ فهي تصف بعض المواقف بأسلوبٍ مضحك وطريف، كما هو الحال في أغلب النكت في العالم، ويرجع سبب وجود النكتة إلى إضفاء الطّرافة على الموجودين وتلطيف الأجواء، وفي هذا المقال نقدمأجمل النكت الجزائرية المضحكة والممتعة:

أجمل النكت الجزائرية

واحد ماشي فالشارع لقا واحد نعسان قال ليه: "قوم ما عندكش العافية." قال ليه: "شكرًا لك، أنت الوحيد اللي قال لي العافية بلا ما يعطس!"

واحد مشا للدكتور قال له: دكتور، كل ما أشرب ماء بواحدة تروح نصفها بول. الدكتور قال له: اشرب نص ماء واحدة بس.

واحد قال لصاحبو: عندي خبر حلو، روح قوله للعمو محمد. راح الراجل قال للعمو محمد: واحد قال لي يقولك خبر حلو. قال العمو محمد: ايه وش يقول؟ قال له: هو قال ليروح قولك!

واحد قال لصاحبو: سمعت إنك تركب تاكسي، ليش ما تركب ميترو؟ قال له الصاحب: ماشي، بس وين نلقى تاكسيات مترو؟

واحد قال لصاحبو: أنا صرت نامي في مستشفى العيون، قال له الصاحب: وش نقصدك؟ قال: ما فماش ولا نائم حتى يشوفوا عليا.

نقطة زرقاء على الجدار ما هي؟؟؟؟؟ نملة لابسه جينز.

إشترى واحد دزينة مناديل بثمن باهظ فلما رجع لبيته لماماه ومرته و بخوه على الشرية فرجع للبياع وقال له لقيتها كبيرة على أنفي.

واحد سأل صاحبو قالوا كيفاش دخلت للسينما بلاش تذكرة؟ قالوا الثاني دخلت بظهري ظنوني خارج؟ واحد راح لطبيب أعطاه دوا وقالوا لازم تاكلو ورا القهوة كيتكمل الدوا ولي كي ولا لو زاد عطاه دوا واحد آخر قالوا المريض ماذا بيك كتبلي الدوا ورا الجامع علابالك القهوة بعيدة بزاف على دارنا.

واحد يبيع لفطاير وكان كل يوم يفوت عليه واحد ويقولوا: عندك 1000 فطيرة؟ يقولوا:لا ودايما يعاود نفس الشخص السؤال: عندك 1000 فطيرة؟ وفي نهار قال صاحب الدكان والله نوجدو 1000 فطيرة ونربح من عنده وغدوة جا الشخص وقال: عندك 1000 فطيرة؟ قالوا: نعم قال: والله وتبيعهم نعطيك واش تحب.

واحد كريم جاه عيال توم، قسم على الطبيب ياخذ واحد منهم.

وحدة ركبت في الطاكسي قالها الطاكسيور: وين رايحة؟ قالت له: راجلي وما قلتلوش تحب نقولك نتا! واحد تكسرلو لفابو فالليل ناض يسقموا هوا ومرته شدتله الضو بش تضوي تحت اللفابو ... معرفش قالتله: شد الضو هات أنا نسقمه، وسقمتها، قالها: شفتي لازم نعلمك تشدي الضو.

المعلم: ما معنى كلمة سبيل؟ الطالب: طريق.. المعلم: ممتاز.. والآن ما معنى كلمة (سلسبيل)؟ الطالب: طرطريق.

زوج ركبوا تاكسي واحد ساق والآخر جذور.

واحد يمشي هو وصاحبه لقى قفلة قاله صاحبه: اعطهالي إذا ما تستحقهاش، قالوا: لا لا راني حاب ندبر لها سروال.

واحد فتح الفيس بوك شاف صاحبه اونلين بعتله: حبيت نسقسيك عندكم التريسيتي قاله صاحبه: لا لا راني مكونيكتي من الشمعة.

واحد يغسيل في الطونبيل تاعه شافه جاره قاله: واش! راك تغسلها؟ قاله: لا لا راني نسقي فيها باش تولي كار.

واحد راح يشري كبش العيد سقسى إلي يبيع قاله: عندك كبش تاع تلت ملايين؟ قاله: تاكله هنا ولا تديه في ساشي.

في زمن الكورونا واحد حب يدير كيما الطليان، خرج للبالكون ودا معاه دربوكة وبدا يطبل ويغني، الحيران عيطوا للبوليس، قالولهم كاين عرس عند جارنا.

نكت جزائرية مضحكة حتى الموت

خطرة واحد كان يسرح بالنعاج وحاط رجل فوق رجل ويتكيف في قارو ايا طاحت طيارة قريب ليهكي جات الصحافة تسالو كيفاش الحادثة المسكين من الخلعة بزاف قالهم كنت نسرح بالطيارة و حاط قارو فوق قارو ونتكيف في رجلي لقيت النعاج طاحو.

واحد قال لخطيبته كي نكلاكسوني هبطي قالتلو علاه اشريت طوموبيل قالها لا شريت زمارة.

هبط جحا يوم لصاحبو لإاعطاه الصاحب اليوم الأول حليب والثاني حليب والثالث حليب و في اليوم الرابع قعد جحا غضبان فجاه صاحبو وقلو واش بيك قاعد متغشش قالوا جحا نستنى فيك باش تفطمني.

في يوم وقع حادث بالعاصمة نتاع الدزاير و تلموا الناس و جا راجل فضولي متأخر وماقدرش يشوف فراح يبكي ويصيح ابتعدوا راني من أقارب الضحية وكي وصل لقا الضحية حمار.

نقطه زرقاء على الجدار ما هينمله لابسه جينز.

قالك واحد مهبول دايمن حاكم الحيط و حاط وذنو عليه ويسمع كي شافو الطبيب قالوواش راك تسمع قالو المهبول اسمع بوذنك كي حط الطبيب وذنو على الحيط قالو ماراني نسمع والوايا قالو المهبول هادي اللي راها مهبلتني.

واحد الطلاب كان يهدر مع وحدة سمينة قالها اعطني الدراهم باش نشري الخبز راني يومين ما كليتش قاتلو راني حاسداتك على لاطاي نتاعك يرحم ابوك قولي شكون الطبيب اللي عطاك هدا الريجيم.

واحد كان يتبع في وحدة قالها واش بيك تجري واش راه وراك قاتلوراه ورايا حمار.

نكت مضحكة جزائرية عن الزواج

واحد قال لصاحبه: إذا تزوجت أختك راح تكون لك خالة!

قال له: وإذا تزوجت أمك راح تكون لك جدة!

فيه واحد متزوج وشاف مكتوب على علبة مكرونة "طريقة التحضير: اتركه في الماء لمدة 5 دقائق"، قام قال لزوجته: "اش طالع نجيب 5 مكرونات ونحطهم في الما، ويتزوجوا في 5 دقائق؟

واحد طلب من صاحبه يخطب له بنت، وبعد مرور فترة قال له: "شنو طلع؟

قال له: "طلعت من الباب الخلفي.

زوجة قالت لزوجها: "كل مرة تجيب هدية، وبعدين ورقة الفاتورة في الجيب، تحسبني ما أعرف؟

قال لها: "والله يا حبيبتي، كل مرة أحاول أفكر وين أحطها.

واحد قال لصاحبه: "زوجتي ماشية وراي في كل مكان!

قال له: "إذا خليها تشتغل معاك في تحديد المواقع!

نكت مضحكة جزائرية عائلية

واحد راح للدكتور وقال له: "دكتور، زوجتي ما تسمع كلامي!

الدكتور قال له: "جرب تكتب لها على ورقة.

واحد قال لصاحبه: "زوجتي بتحكيلي كل يوم إني ما بفهمها.

قال له الصاحب: "وشو مشكلتك؟ قول لها إنك فاهم واحد واحد!

واحد طلب من ابنه يجيبله الكراسي. راح الولد وجاب له الكراسي الثلاثة.

سأله الأب: "ليش جبت ثلاثة كراسي؟

قال له الولد: "لأنك دايماً تقول للضيوف إجلسوا براحتكم!

واحد قال لإبنه: "إذا أخذت 10 دينار مني وذهبت إلى السوق واشتريت بيتزا بـ 7 دنانير، فماذا تبقى؟

رد الابن: "البيتزا!"

واحد سأل ولده: "شوفت الدرج؟ انطيته مية دينار ليعديني!

قال له الولد: "أبوي، رحمتك لو تعديتني!

نكت جزائرية مضحكة عن الحب

واحد قال لصاحبه: "جبت لمراتي ورد حب، وشوف شنو قالتلي؟

قال له الصاحب: "شنو؟

قال له: "قالت: ما تحسبني غشيمة، الورد هذا لينا ديماً

واحد قال لخطيبته: "معاكي في الحلوة والمرة.

قالت له: "وين رايح بالمرة؟ اقعد مع الحلوة بس

واحد قال لحبيبته: أنا ما بحب غيرك

قالت له: "تصدق، أنا كمان ما بحب غيري

واحد قال لصاحبه: راحت حبيبتي للبحر، وقالت لي: بحبك مثل موج البحر.

قال له الصاحب: وشو قلتلها؟

قال له: "قلتلها: وانا بحبك مثل زبالة البحر

زوجة قالت لزوجها: شكلك بتحبني أكثر من أمك

قال لها: "بالطبع، لأني بشوفك أكثر

نكت جزائرية مضحكة جدا للكبار

واحد طلب من صاحبه يحكيله نكتة حلوة.

قال له الصاحب: أنا حليت مشكلة تعذيب الكائنات!

سأله: شنو سويت؟

قال: ما بنيت قطعة ليغمسوها المساجين بالماء... طلعوها كلها خبز!

واحد قال لزوجته: شفتيلي طبق طاجين؟

قالت له: إيه، شفتيلي فلوس طباطيب؟

واحد راح للدكتور وقال له: "دكتور، أنا بتعب من النوم!"

قال له الدكتور: "إيه، ومتى بتنام؟"

قال له: "بالليل."

واحد قال لصاحبه: أنا ديماً أجلي العشاء بعد ما أكله!

قال له الصاحب: ليش؟

قال: عشان يكون عندي حافز للعيشة!

زوجة قالت لزوجها: شو رأيك نروح نشتري سجادة جديدة للصالة؟

رد الزوج: لا، دوري طاولة جديدة، أحسن، السجادة القديمة مغطاة!

نكت مضحكة جزائرية عائلية

واحد قال لأبوه: بابا، أنا رايح أدرس في الجامعة.

قال له أبوه: وإذا حبيت ترجع، درسناك أهنا.

مرة واحد راح لدكتور النفسية قال له: دكتور، أنا عندي مشكلة.

قال له الدكتور: أنا مش هنا عشان أحل مشاكلك، أنا هنا عشان أفهم ليش نحنا كلنا عندنا مشاكل!

واحد قال لوليده: انساك من الهواتف والألعاب، اقعد معايا نحل المسائل الرياضية.

رد الوليد: خلاص بابا، بس متنساش تحدث التطبيقات أول.

واحد دخل الصيدلية وقال للصيدلي: عندي نقص فيتامين د.

قال له الصيدلي: اشرب عصير برتقال واختفي من هنا!

واحد قال لصاحبه: عمري ما طلعت بنت، عيب ولا لا؟

قال له صاحبه: لا، عيب طلعت أمها!

واحد قال لزوجته: إنتي تشتكين دائمًا من وزنك، ولكنك تأكلين طول الوقت!

ردت زوجته: وأنت تشتكي من عدم نجاحك في العمل، ولكنك تجلس على الأريكة طول اليوم!

واحد راح لدكتور العيون، قال له: دكتور، أنا بشوف الناس كلهم صغار.

قال له الدكتور: اجلس هناك في الكرسي الصغير وحط قدميك على المنضدة الصغيرة، ونشوف إذا بتشوفهم كبار!

في واحد مات وصاحبه بيبكي عليه، قال له أحد الحضور: ليش بتبكي؟ الميت راح لدار البقاء.

رد الصاحب: عارف، بس أنا ببكي على العرض.

واحد راح لدكتور الأمراض النفسية وقال له: دكتور، أنا بفتكر حالي نملة.

قال له الدكتور: تعال اجلس على الكرسي، وخلينا نشوف إذا بتطلع جنب كأس الشاي.

واحد قال لصاحبه: عندي مشكلة، بنت خالي بتحبني كتير وأنا ما بحبها.

رد صاحبه: طيب وشو المشكلة؟

قال له: المشكلة إنها بتجيب لي كل هدايا العيد!