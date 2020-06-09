أجمل تريندات الأحذية لعام 2020... موضة جديدة تظهر في كل مكان

نشرت مجلة " ماري كلير " البريطانية، عن أشهر تريندات الأحذية التي سادت بقوة منذ بداية عام 2020 والتي وجدت فيها العديد من السيدات والفتيات الراحة والأناقة، ونقلاً عن "موقع حلوة" إليكِ قائمة بأفضل تريندات الأحذية المتنوعة هذا العام واختاري ما يناسبك منها:

أحذية المنصات:

تعود موضة أحذية المنصات أو البلات فورم إلى التسعينيات إلا إنها عادت بقوة لتتصدر تريندات الاحذية في عام 2020 وهذه المرة بشكل أضخم من عن المعتاد مع سيور جلدية أو من الحبال السميكة وهذا النمط من الاحذية مناسب لصاحبات مقاسات الأقدام الكبيرة.

صندل الإسبادريل:

من الموضات التي سادت هذا العام هو صندل الإسبادريل المنسوج من الخيوط السميكة على شكل ضفائر عريضة بألوانه المحايدة التي تتناسب مع جميع أنماط وألوان الملابس.

صندل الثونغ:

روجت العديد من عارضات الأزياء مثل ناعومي كامبل صنادل الثونغ بكعب بسيط وهذا النمط من الأحذية يعطي الساق أكثر نحافة وطولًا ومنها المطرز بقطع الأكسسورات كالكرات الصغيرة الذهبية.

أحذية السلسلة:

من الأحذية التي لاقت رواجًا بين السيدات والفتيات خاصًة العاملات منهم هي أحذية السلاسل ومنها المغلق من الأمام أو المفتوح وهو عبارة عن سيور رفيعة مطعمة بالسلاسل الذهبية.

الصندل الخشبي:

من الأحذية المريحة التي تفضلها العديد من السيدات هذا العام هو الصندل الخشبي بدون كعب وبواجهة عريضة ومريحة وهو مناسب للخروج للتسوق أو للقاء الأصدقاء.

صنادل الإبزيم:

من الصيحات التي لاقت رواجًا كبيرًا صنادل الإبزيم سواء المفتوحة أو المغلقة فهي مناسبة لفصل الصيف وتتناسب مع الملابس والأزياء العصرية.

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