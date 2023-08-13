أجمل تسريحات شعر لـ عرائس هذا الصيف .. استلهمي منها

التحضير للزفاف ليس بالأمر السهل، فإنه يتطلب الكثير من البحث والإختيارات المختلفة لكل جوانب الزفاف المهمة مثل فستان الزفاف، الورد والديكورات، والكيك والسمة العامة للحفل والألوان المتبعة وغيرها الكثير.

كما تركز الكثير من العرائس على إيجاد خبيرة مكياج مناسبة لها حتى تطل في يومها الكبير بمكياج مثالي و جذاب. وتماما مثل خيار المكياج، تلعب تسريحة الشعر دور مهم جدا ضمن تحضيرات الزفاف.

ومن هنا، ينصح بأن تبحثي عن التسريحة التي تتناسب مع أسلوبك وأن تتأني خلال اختيارك للتسريحة التي ستتماشى مع الفستان والمكياج الذي سوف تعتمدينه.

كما انه من الأفضل زيارة مصفف الشعر الذي سوف تعتمدينه قبل أيام معدودة من الزفاف واخضعي لجلسة تجريبية أو ما يسمى بالـ"بروفا" لتتأكدي من أن التسريحة ستناسبك و سوف تلائم إطلالتك الكاملة.

أبرز تسريحات عرائس هذا الصيف:

التسريحة المنسدلة بلفائف طبيعية وظفائر ملفوفة

إن كنت تميلين إلى البساطة في يوم زفافك، فاختاري مثلا تسريحة الشعر المنسدل ذات تموجات ناعمة أو مالسة. لا يوجد هنالك مجال للخطأ عند قيامك بتسريحة الشعر المموج المسدول، مع فرق مقدمة الشعر نصفين.

ستبدوا إطلالتك خلابه وأنيقة وستتناسب مع اغلب موديلات فساتين العرائس، أما إذا أردتي إضافة المزيد من الجمال والحركة إلى التسريحة فننصحك بتطبيق ظفيرة ملفوفة حول الرأس بشكل تاج دائري لتزيد من فخامة إطلالاتك حنبا إلى جنب مع الشعر المنسدل إما بشكل مالس أو بشكل "ويفي" فهذه التسريحة تعتبر واحدة من الخيارات المفضلة لدى الكثير من العرائس في يوم زفافهم.

تسريحة الكعكة العالية والمنخفضة

تتميز تسريحة الكعكة المرفوعة بكونها من التسريحات الناعمة والبسيطة التي تضفي جمالا وإشراقة للوجه . حيث بإمكانك جعلها مرتفعة أو منخفضة، ملساء أو مع نفخه بسيطة بالمقدمة، كل ذلك سيساعدك في إبراز جمال التطرحة والإكسسوارات التي لربما ستعتمديها غير التاج، تسريحة كلاسيكيه خالدة لا تتخلى عنها النساء أبدا حيث تتماشى مع الإطلالة العرائسية في كل موسم من المواسم المختلفة لكن يمكنك اعتمادها هذا العام بأسلوب ليلي كولينز بشكل منخفض أما إضا أحببتي اخترا شكل آخر من الكعكة فننصحك بأسلوب الفنانة اللبنانية سينتيا صاموئيل حيث اختارت الكعكة العالية.

ساعدت الكعكة العالية في إطلالة سينتيا صاموئيل على إبراز الوجه بصورة مشرقة أكثر ورشيقة ومتجانسة مع الحركة الموجودة في الفستان مما أعطى توازنا نظريا حقيقيا للإطلالة.

تسريحة الغرة الأمامية من وحي باريس هيلتون

كان اعتماد نجمة تلفزيون الحياة الواقعية وسيدة الأعمال الأميريكية باريس هيلتون في زفافها راقيا بتسريحة كعكة عالية وصغيرة لكن أحسنت خيار العنصر الأمامي من التسريحة فلم تعتمد شعر مشدود إلى الخلف، بل اختارت أن تسدل خصلة كبيرة من الأمام بشكل مموج وراقي.